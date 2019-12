Die frischen Fahrpläne für das Bodo-Verbundgebiet der drei Landkreise Bodenseekreis, Lindau und Ravensburg gelten ab Sonntag, 15. Dezember. Die im Bodo zusammengeschlossenen 23 Verkehrsunternehmen haben laut Mitteilung des Verbunds für den Fahrplanwechsel kleinere und größere Verbesserungen umgesetzt. Ein Blick auf die laut Bodo wichtigsten Änderungen:

Weniger Halte im Schienenverkehr

Im Zugangebot bleibt es laut Bodo beim bisherigen Angebot. Auf der Bodenseegürtelbahn werden die Fahrzeiten gestreckt, es entfallen einzelne Halte im morgendlichen Berufsverkehr sowie bei den sogenannten Verdichterzügen. Als Grund hierfür wird genannt, dass die seit Sommer eingesetzten neuen Fahrzeuge Lint 54 nicht so spurtstark wie die alten Züge sind. Damit sind auch zweistündlich Anschlussverluste in Friedrichshafen verbunden.

Bodenseekreis Bahn verlängert Schienenersatzverkehr zwischen Friedrichshafen und Lindau

Im Jahr 2020 wird es weitere Streckensperrungen wegen der Elektrifizierung der Südbahn geben. Im Frühjahr zwischen Aulendorf und Ravensburg und im Herbst zwischen Ravensburg und Friedrichshafen werde nur Schienenersatzverkehr mit Omnibussen und entsprechend längeren Fahrzeiten möglich sein.

Mehr Busfahrten im östlichen Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis: Das Liniennetz des Tettnanger Omnibusunternehmens Strauss im östlichen Bodenseekreis sei neu konzipiert worden und starte zum Fahrplanwechsel mit verbessertem Angebot. Teilweise verkehren die Regionalbusse dann stündlich, auch an Wochenenden gebe es ein öffentliches Verkehrsangebot.

Der Stadtverkehr Friedrichshafen richtet mit der Linie 17 eine neu getaktete stündliche Verbindung nach Ailingen ein.

Landkreis Ravensburg: Der Stadtbus Bad Waldsee wurde überplant und biete halbstündliche Abfahrten auf zwei Linien an. Auf der Linie 31 zwischen Ravensburg, Bergatreute und Alttann werde ein Wochenendangebot auf Anrufbasis eingeführt.

Kein gesonderter Schienenfahrplan

Bodo gibt ab dem Fahrplanjahr 2020 kein gesondertes Schienenfahrplanheft mehr heraus. Der Grund sind die durch die Elektrifizierungsarbeiten zu erwartenden Fahrplanänderungen in den nächsten beiden Jahren.

Fahrplandaten in der Bodo-App

„Ein gedruckter Fahrplan wäre bald nach seinem Erscheinen schon Altpapier“, sagt Bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler. Deshalb wolle sich Bodo darauf konzentrieren, die aktuellen Fahrplandaten in der Bodo-App und im Internet bereit zu halten und dafür zu investieren.

Verzögerungen bei Minifahrplänen

Die Produktion der Minifahrpläne für die Omnibuslinien verzögere sich. Die hierfür erforderlichen Fahrplandaten seien so spät eingegangen, dass der ursprünglich vorgesehene Zeitplan nicht gehalten werden könne. Aus diesem Grund werden die Minifahrpläne erst kurz vor Fahrplanwechsel in Omnibussen, in den Verkaufsstellen und Mobilitätszentralen erhältlich sein.

Die neuen Fahrpläne sind bereits elektronisch verfügbar, als dynamische Fahrtauskunft oder als Tabellenfahrpläne im PDF-Dateiformat: www.bodo.de