Alwin Beirer hörte den Knall gegen dreiviertel Acht. "So laut, da dachte ich zuerst, dass hier zwei Züge zusammengestoßen sind." Der Betreiber eines Einzelhandelsgeschäfts kann durchs Schaufenster hindurch auf den Bahnübergang blicken.

"Ich dachte zuerst, dass hier zwei Züge zusammengestoßen sind." Alwin Beirer, Einzelhändler am Ort, der den Knall beim Zusammenstoß hörte. | Bild: Hilser, Stefan

Öfter hört er Züge, die hupen, weil jemand über die geschlossene Schranke läuft. Doch diesmal kam jegliches Hupen zu spät. Ein Regionalexpress prallte um 7.47 Uhr gegen den Auflieger eines Sattelschleppers, der am Bahnübergang quer über den Schienen stand. Die Ladung bestand aus Schmuckglas-Flaschen und Maisstärke.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Sattelschleppers leicht verletzt. Im Zug, der nach Polizeiangaben mit rund 100 Menschen besetzt war, gab es nach bisherigem Kenntnisstand 14 Verletzte.

Auf freier Strecke konnten die Passagiere den Regionalexpress sicher verlassen. Sie wurden in der Wartehalle des Bahnhofs Sipplingen betreut und verarztet. | Bild: Hilser, Stefan

Die Passagiere und der Lastwagenfahrer haben leichte Verletzungen erlitten, sagte Markus Kempter vom Deutschen Roten Kreuz, zwölf Personen seien im Krankenhaus versorgt worden, drei Verletzte seien auf eigenen Wunsch nach Hause gegangen. DRK und Johanniter Unfallhilfe waren mit 24 Helfern im Einsatz.

Die Feuerwehr Sipplingen rückte mit kompletter Stärke aus und bekam Unterstützung der Wehren aus Überlingen und Ludwigshafen. Wie Sipplingens Kommandant Karl-Heinz Biller sagte, kümmerten sich die Wehrleute als erstes um die Zugpassagiere, noch bevor geklärt war, dass es sich bei der Ladung, die sich als feiner weißer Staub wie eine Decke über den kompletten Unfallort gelegt hatte, nicht um Gefahrgut handelte.

Einzelhändler Alwin Beirer war nach dem Knall gemeinsam mit seinen Verkäuferinnen umgehend zum Bahnübergang geeilt, er liegt ihm gegenüber auf der anderen Straßenseite und führt in eine Sackgasse, zu einem Parkplatz und zu Restaurants am Bodensee. Als Biller den weißen Staub sah, vermutete er zunächst, der Zug stehe in Flammen.

Er half dem Fahrer des Sattelschleppers aus der Kajüte. "Ich bin froh, dass es groß keine Verletzten und Toten gab." Dass so etwas einmal passieren würde, habe er erwartet. "In jeder Woche hört man den Zug zwei bis drei Mal hupen, wenn noch jemand zu Fuß oder mit dem Fahrrad über die Schienen läuft." Biller fordert deshalb, dass die Halbschranke durch eine fest geschlossene Schranke ersetzt wird.

Wie konnte es überhaupt zu dem Unfall kommen? Der Lastwagen hatte definitiv auf dem Parkplatz nichts zu suchen. Es sei denn, er wollte wenden. Das legt den Schluss nahe, dass der Fahrer, der aus Richtung Überlingen kommend Richtung Radolfzell unterwegs war, erst an einer Straßenbaustelle in Sipplingen bemerkte, dass die alte B 31 tatsächlich gesperrt ist.

Hinweisschilder bei Überlingen hat er dabei offensichtlich übersehen oder ignoriert und bog dann direkt vor der abgesperrten Baustelle nach links zum besagten Parkplatz ein, über die Bahnlinie. Was dann genau passierte, als die Ampel auf rot schaltete und sich die Schranke senkte, ist bislang nicht bekannt.

Der Zug war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, die Scheibe im Führerhaus wurde zertrümmert. | Bild: Hilser, Stefan

Sipplingens Bürgermeister Oliver Gortat sagte an der Unfallstelle: "Die Ignoranz mancher Verkehrsteilnehmer kann ich überhaupt nicht verstehen", womit er die Auto- und Lastwagenfahrer meinte, die die Umleitungsschilder vor Sipplingen absichtlich nicht beachten. Für jene, die die Schilder falsch lesen oder überlesen, habe er auch kein Rezept. "Man kann das nicht weiter optimieren."

Noch 220 Meter weit fuhr der Zug, bis er nach dem Zusammenstoß und nach einer Notbremsung zum Stehen kam. | Bild: Hilser, Stefan

Die Bahnstrecke ist nach Angaben der Deutschen Bahn afür den Zugverkehr wieder freigegeben und der Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Überlingen ZOB und Ludwigshafen(Bodensee) werde eingestellt. Die Bahn bittet ihre Fahrgäste, vorerst "noch mit hohen Verspätungen und Zugausfällen" zu rechnen, "bis sich die Betriebslage wieder stabilisiert hat; überprüfen Sie Ihre Reiseverbindung vor der Abfahrt des Zuges".

Noch 220 Meter weit fuhr der Zug, bis er nach dem Zusammenstoß und nach einer Notbremsung zum Stehen kam. | Bild: Hilser, Stefan

Ersatzverkehr kann nicht in Sipplingen halten

"Wir haben einen Ersatzverkehr zwischen Busbahnhof Überlingen und Ludwigshafen im Pendelverkehr für Sie eingerichtet", heißt es weiter. Dieser Bus kann aufgrund der Straßenbauarbeiten an der B31-alt nicht in Sipplingen halten. Zwischen Friedrichshafen Stadt und Laupheim West verkehrt ein Ersatzzug, der IRE 17249. Der Triebwagen des IRE muss abgeschleppt und der Sattelzug nach dem Entladen mit schwerem Gerät aufgeladen werden. An dem Zug ist nach Polizeiangaben Schaden im fünf- bis sechsstelligen Bereich entstanden.

