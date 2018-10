von SK

Die ersten Notrufe gingen um 7.47 Uhr bei der Leitstelle ein und lösten einen Großeinsatz aus: In Sipplingen ist am Montagmorgen ein IRE-Zug mit einem Sattelschlepper zusammengestoßen.

Der Interregioexpress ist stark beschädigt. | Bild: Feuerwehrverband Bodenseekreis

Der Zug kam erst 220 Meter nach dem Zusammenstoß zum Stehen. An Bord des Interregioexpresses sollen laut Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis zum Zeitpunkt des Unfalls rund 100 Menschen gewesen sein.

Mindestens 16 Verletzte, Bahnstrecke gesperrt

Elf von ihnen wurden verletzt. "Soweit bisher absehbar, handelt es sich um leichtere Verletzungen", teilte Kreisfeuerwehrsprecher Christian Gorber mit. Er schließt aber nicht aus, dass sich die Verletztenzahl noch verändern könnte.

Die Einsatzkräfte sind derzeit dabei, die Zuginsassen aus dem Zug und in ein Gebäude in der Nähe zu bringen. Dort werden sie betreut und untersucht.

Am Bahnübergang in Sipplingen ist am Montag ein Zug mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Einsatzkräfte sind vor Ort, die Bahnstrecke ist gesperrt. | Bild: Stefan Hilser

Der Zug selbst ist laut Feuerwehr im Frontteil stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Die Bahnstrecke ist bis auf Weiteres gesperrt. Die IRE-Züge beginnen/enden jeweils in Radolfzell und Friedrichshafen Stadt und wenden in die Gegenrichtung. Die Regionalbahnen aus Radolfzell enden/beginnen in Ludwigshafen. Aus Richtung Friedrichshafen Stadt enden/beginnen die Züge am Bahnhof Überlingen Therme. Dies schreibt die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite.

Ersatzverkehr kann nicht in Sipplingen halten

"Wir haben einen Ersatzverkehr zwischen Busbahnhof Überlingen und Ludwigshafen im Pendelverkehr für Sie eingerichtet", heißt es weiter. Dieser Bus kann aufgrund der Straßenbauarbeiten an der B31-alt nicht in Sipplingen halten. Zwischen Friedrichshafen Stadt und Laupheim West verkehrt ein Ersatzzug, der IRE 17249.

