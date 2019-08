Im September beginnt für etwa 1800 Erstklässler an 45 Grundschulen im Bodenseekreis ein neuer Lebensabschnitt. Nicht nur in der Schule stehen sie dann vor neuen Herausforderungen, sondern auch auf dem Schulweg. Eltern sollten sich am besten noch in den Ferien – also vor Schulbeginn – Zeit dafür nehmen, ihr Kind in aller Ruhe fit für denen Schulweg zu Fuß oder mit dem Bus machen, rät die Deutsche Verkehrswacht.

Zu Fuß zur Schule zu gehen, sei am gesündesten und trage dazu bei, dass die Kinder sicher und selbstständig werden. Elterntaxis hingegen würden Kinder in ihrer Entwicklung hindern und könnten teilweise sogar die zu Fuß gehenden Kinder behindern oder gar gefährden, so die Experten

Kinder reagieren im Straßenverkehr anders

Harald Müller, Vorsitzender der Verkehrswacht Bodenseekreis, erklärt: „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Entwicklungsbedingt sehen, hören und handeln sie anders.“ Schulanfänger hätten zudem ein geringer ausgeprägtes Gefahrenbewusstsein als Erwachsene.

Vorbereitung für den Schulweg zu Fuß Zuerst sollten Eltern den sichersten Weg zur Schule ermitteln. Das müsse nicht immer der kürzeste Weg sein, sagt Harald Müller. Außerdem rät er, den Schulweg gemeinsam mit dem Kind mehrmals abzugehen. Am besten wochentags und genau zu der Zeit, zu der das Kind zur Schule gehen wird. Grundsätzlich sollte man dabei vor dem Überqueren einer Straße immer zuerst an der Bordsteinkante anhalten und nach links, rechts und wieder links schauen, ob sich ein Fahrzeug nähert – auch bei wenig Verkehr. Auch wenn man die Straße an einem Zebrastreifen oder an einer Fußgängerampel überquere, solle man zuerst stehen bleiben und Blickkontakt zu den Fahrern sich nähernder Fahrzeuge aufzunehmen, bevor man den ersten Schritt auf den Zebrastreifen macht. Alle Gefahrenquellen unterwegs sollten Eltern mit ihrem Kind ausführlich besprechen und gemeinsam üben, wie sich das Kind an solchen Stellen richtig verhält. Ein Rollentausch hilft dabei, zu prüfen, ob das Kind alles richtig verstanden hat. Die Verkehrswacht rät: „Lassen Sie sich von ihrem Kind zur Schule führen. Dabei soll es Ihnen erklären, was es sieht und was es deshalb tun möchte.“ Auch die Zeit vor dem Losgehen zur Schule spielt eine wichtige Rolle für die Sicherheit auf dem Schulweg: „Emotionaler Stress und Zeitdruck wirken sich negativ auf die Aufmerksamkeit des Kindes aus“, warnt die Verkehrswacht und rät: „Beginnen Sie den Tag mit einem gesunden Frühstück und ohne Eile.“ Zur Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg tragen auch helle, reflektierende Kleidung und reflektierende Schulranzen bei. Auch in den ersten Tagen sollten Eltern ihre Kinder auf dem Schulweg begleiten und später prüfen, ob ihr Kind auch den empfohlenen Weg benutzt. Mit dem Fahrrad Erstklässer sollten grundsätzlich noch nicht mit dem Fahrrad zur Schule fahren, warnt die Deutsche Verkehrswacht. Frühestens nach der Radfahrerausbildung, die in der vierten Klasse an der Schule erfolgt, sollten Grundschüler das Fahrrad für den Schulweg nutzen. Aber auch dann erst, wenn sie sich tatsächlich sicher mit dem Fahrrad im Verkehr bewegen können. Selbstverständlich sollten Eltern immer darauf achten, dass das Rad altersgerecht und in verkehrssicherem Zustand ist und das Kind auch einen Fahrradhelm trägt.

„Sie bewegen sich unsicher im Straßenverkehr, da sie zum Beispiel noch nicht über parkende Autos hinweg schauen und auch Entfernungen und Geschwindigkeiten von Fahrzeugen schwer einschätzen können“. Eltern müssten deshalb ihre Kinder auf den Schulweg vorbereiten und ihnen erklären, was sie im Straßenverkehr beachten müssen. Dies sei eine verantwortungsvolle Aufgabe, die viel Zeit, Geduld und Einfühlungsvermögen erfordere.

„Eltern haben auch eine Vorbildfunktion“, mahnt Müller. „Mal eben über eine rote Ampel huschen, weil die Zeit drängt, sollten sie unbedingt vermeiden. Möglicherweise merkt sich das Kind diese Ausnahme und tut es irgendwann auch.“ Auch an alle anderen Verkehrsteilnehmer appelliert der Experte: „Erhöhte Aufmerksamkeit, partnerschaftliches Verhalten und langsamere Geschwindigkeiten helfen, Gefahren und Unfälle im Straßenverkehr zu vermeiden.“

An manchen Stellen helfen Lotsen

Um alle Verkehrsteilnehmer an die Situation zu Schulbeginn zu erinnern, stellt die Verkehrswacht die bekannten Banner „Bitte langsam! Schule hat begonnen“ zur Verfügung. An manchen Stellen helfen auch ehrenamtliche Helfer, den Schulweg sicherer zu machen: Etwa die Seniorenlotsen in Ailingen oder die Ampellotsen in Meckenbeuren.

Mit dem Bus Für den Fußweg zum Bus gelten dieselben Empfehlungen wie bereits beschrieben. Das Busfahren zur Schule sollten Eltern bereits vor dem ersten Schultag mit ihren Kindern mehrmals üben. Besonders sollten sie dabei auf das richtige Verhalten an der Bushaltestelle achten – beim Warten, bei der Anfahrt und Wegfahrt des Busses sowie beim Ein- und Aussteigen. Besonders, wenn nach dem Aussteigen auf dem Weg zur Schule noch eine Straße überquert werden muss, ist es wichtig, dem Kind zu erklären, wie und wo das sicher möglich ist. Elterntaxi Soweit möglich, sollten Eltern darauf verzichten, ihre Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen. Sollte es ausnahmsweise doch einmal nötig sein, das Kind mit dem Auto zur Schule bringen oder dort abzuholen, sollten Eltern immer daran denken, ihr Kind in einem vorschriftsmäßigen Kindersitz zu sichern, mahnt die Verkehrswacht. Das gelte natürlich nicht nur fürs eigene Kind, sondern grundsätzlich für alle im Auto transportierten Kinder. Bei der Anfahrt zur Schule und beim Aussteigen lassen, sollte es auch für Fahrer von Elterntaxis selbstverständlich sein, nicht auf Fuß- oder Radwegen und auch nicht an Stellen anzuhalten, an denen ein Halteverbot gilt. Ebenso selbstverständlich sollte es sein, im Umfeld einer Schule ganz besonders vorsichtig zu fahren, und auch auf die Sicherheit der Kinder zu achten, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind.