Überlingen vor 3 Stunden

Ziegelpreis für Auferstehungskirche: Jury würdigt vor allem das kunstvoll gestaltete Portal

Einer von sechs Sonderpreisen der Jury geht nach Überlingen. Die Planer des Projekts haben unter anderem die Synagoge in Dresden, das Judische Zentrum in Munchen und das Ökumenische Forum in der Hamburger Hafencity realisiert und dafür viele Auszeichnungen erhalten.