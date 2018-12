von Julia Rieß

Überlingen/Bodenseekreis – Im Depot des Museums lagern so einige Kleinode, Überraschungen und, ja, sogar Sensationen. Eine Gruppe von zehn SÜDKURIER-Lesern erhielt Einblick in das obere, staub- und lichtdicht umgebaute Stockwerk, wo die Stücke lagern, die stumme Zeugen der Geschichte Überlingens sind. "Im Erdgeschoss befindet sich die im Jahr 2013 neu aufgestellte Dauerausstellung. Aus dem nicht öffentlichen Depot werden immer mal wieder Stücke zur Ergänzung der Sonderausstellungen genommen", erklärte Peter Graubach den Besuchern. Er führt das Museum in dritter Generation und leitete die Sonderführungen persönlich.

Das Porträt von Franz Mader nahm Peter Graubach (rechts) zum Anlass, über dessen Beitrag zur Gründung des Museums zu sprechen. | Bild: Julia Rieß

Neue Erkenntnisse über Mumienkopf werden 2020 veröffentlicht

Es ist mitnichten so, dass die Stücke im Depot nicht die angemessene Beachtung finden. So bereicherte der Überlinger Franz Mader die städtische Sammlung bereits 1709 mit einem Mumienkopf aus Ägypten. Doch erst in jüngerer Zeit wurden mithilfe moderner Technologie grundlegende Erkenntnisse über ihn gewonnen. Und die sollen im Jahr 2020, wenn Überlingen sein 1250. Jubiläum feiert, bekannt gegeben werden. Die Studien Mannheimer Forscher laufen auf Hochtouren, ein Film ist in Vorbereitung.

Die Teilnehmer der SÜDKURIER-Führung im Überlinger Museum durften schnuppern: Mumien riechen nach Harz und Teer. | Bild: Julia Rieß

Von Ekel keine Spur: Schädel riecht nach Harz und Teer

Peter Graubach erklärte den Gästen: "Was ich schon sagen kann, ist, dass es sich nicht – wie zunächst vermutet – um eine Moorleiche handelt. Sondern das Gewicht und der charakteristische Geruch nach Teer und Harz bedeuten, dass es der Kopf einer Mumie ist." Vom charakteristischen Geruch durften sich die Teilnehmer nach dem Öffnen der Vitrine, in der der Schädel ruht, selbst überzeugen. Von Ekel übrigens keine Spur. "Außerdem wissen wir inzwischen, dass es sich um einen Mann handelte. Die Mannheimer Forscher konnten auch das Gesicht rekonstruieren".

Munition für Fachwelt eine Sensation

Unscheinbare Kiste, brisanter Inhalt: die Geschoss-Sammlung. | Bild: Julia Rieß

Zur imposanten Kollektion von Waffen, insbesondere auch des Überlinger Bürgermilitärs, die 1929 durch eine Schenkung einer Gewehrsammlung des Überlinger Unternehmers Karl Stierle erweitert wurde, gehört auch eine unscheinbare Kiste voller Munition. Nachdem ein Waffenexperte die Kiste genau untersucht hatte und ein Papier gefunden wurde, auf dem sämtliche enthaltenen Geschosse aufgeführt und beschrieben sind, war klar: Dies ist ein weiterer Sensationsfund.

Dreieckige Geschosse wohl aus dem 16. Jahrhundert

In der Kiste enthalten sind viereckige Geschosse, die wohl aus dem 17. Jahrhundert stammen, aber bis zu diesem Zeitpunkt nur von Zeichnungen bekannt waren, sowie dreieckige Munition, die aus dem 16. Jahrhundert stammen dürfte, aber den Experten bis dato kein Begriff war. Vermutlich wurde mit den Geschossformen damals experimentiert, mutmaßt Graubach. Der Fund sorgte überregional für Interesse, für die Fachwelt war er eine Sensation. Die Geschosse lagern weiterhin in ihrer unscheinbaren Kiste im Depot des Museums.

Helga Gitter: "Am faszinierendsten fand ich schon den Mumienkopf, der war ja auch der Grund warum ich bei der Verlosung teilgenommen habe. Ich habe schon in Ägypten eine Mumie gesehen. Aber es ist faszinierend, eine in Überlingen zu sehen. Hier erwartet man das ja nicht." | Bild: Julia Rieß

Es waren exklusive Einblicke, die die Gewinner der SÜDKURIER-Aktion bekamen. Was nicht heißt, dass die Exponate im öffentlichen Teil des Museums weniger spektakulär wären. Wie der ausgestopfte Großtrappe – einer der schwersten flugfähigen Vögel der Welt, die im Süden Deutschlands nicht heimisch sind. Und doch wurde dieses Exemplar 1730 von einem Überlinger Knaben dort erlegt, wo heute das St.-Leonhard-Hotel steht. "Es handelt sich um das älteste Vogelpräparat, das es in deutschen Museen gibt", sagte Peter Graubach.

Peter Epinatjeff: "Ganz ehrlich: Am interessantesten finde ich die Geschichte von Herrn Graubach, dass er das Museum in dritter Generation leitet, dass das wie ein Familienunternehmen geführt wird. Und die alten Schnitzereien – beeindruckend wenn man sieht was da für eine Arbeit geleistet wurde." | Bild: Julia Rieß

In der "Wunderkammer" steht der Vogel neben der ausgestopften berühmten Überlinger Uhu-Mutter, die 2013 an einer Vergiftung starb. Und neben vielen anderen Kuriositäten aus Überlingen und der ganzen Welt, die es sich lohnt zu betrachten.

Hansjörg Straub: "Die Fülle von Materialien die es hier gibt! Es ist ein echtes Haus der Geschichte, eine beeindruckende Führung." | Bild: Julia Rieß