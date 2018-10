Bodenseekreis – Die Kriminalstatistik 2017 des Bodenseekreises mit Tendenzen für 2018 hat Gerold Sigg, Vizepräsident des Polizeipräsidiums Konstanz, im Kreistag des Bodenseekreises vorgestellt. Insgesamt zählte die Polizei im Jahr 2017 kreisweit 9194 Straftaten – 55 weniger als im Vorjahr.

Aufklärungsquote leicht gestiegen

Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote von 61 auf 63,3 Prozent. "Bei allen Entwicklungen haben wir im positiven Sinn relativ stabile Größen", wertete Sigg. Mit 270 Straftaten weniger sei die Abweichung zum Zehn-Jahre-Mittelwert sogar sehr gut. Die Zahl der Tatverdächtigen lag 2017 bei 4151, davon 2812 mit deutschem Pass. "Der Anteil der tatverdächtigen Flüchtlinge lag 2016 und 2017 zwischen neun und zehn Prozent", informierte Sigg. "So stellt es sich auch landesweit mit eher fallender Tendenz dar."

Auch Begrapschen steht jetzt unter Strafe

In der Statistik ist die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von 88 auf 116 gestiegen. "Nach den Ereignissen in der Kölner Silvesternacht hatten wir eine Gesetzesänderung und jetzt stehen auch Taten wie Begrapschen unter Strafe", erläuterte Sigg. Noch 2016 seien diese Fälle in der Kriminalstatistik nicht aufgetaucht, sondern als Beleidigung eingestuft worden. Unverändert bei 15 liegt in beiden Jahren die Zahl der Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen.

Zahl der Straftaten mit Messern fast verdoppelt

Überlingen Nach Messerangriff auf dem Schulhof: Debatte um Umgang mit psychisch Kranken in Überlingen Das könnte Sie auch interessieren

Einen genaueren Blick warf die Polizei in ihrer Statistik außerdem auf Straftaten in Verbindung mit einem Messer. Zwischen 2013 und 2017 hat sich deren Zahl von 67 auf 140 fast verdoppelt. Davon spielten sich im vergangenen Jahr 28 Fälle auf offener Straße ab, ebenfalls doppelt so viele wie 2013. Von 119 Tatverdächtigen hatten in diesem Zusammenhang 75 einen deutschen Pass. 14 sind als Flüchtlinge in der Statistik erfasst. "Der Eindruck in der Bevölkerung, dass solche Fälle zunehmen, ist nicht völlig falsch", stellte Sigg fest.

Auch mehr Vermögens- und Fälschungsdelikte

Genauer anschauen müsse man sich den Bereich der Vermögens- und Fälschungsdelikte. Sie haben in den beiden vergangenen Jahren von 1570 auf 1675 zugenommen. "Vieles spielt sich aber in Bereichen ab, zu denen die Polizei nicht einfach Zugang hat." Auch präventiv lasse sich wenig machen.

Bürger schützen Häuser besser gegen Einbruch

Eine sehr günstige Entwicklung stellt die Polizei hingegen bei der Zahl der Wohnungseinbrüche fest. Sie ist von 149 auf 101 Fälle zurückgegangen. "Die Hälfte der Delikte blieb bereits im Versuchsstadium stecken", sagte Sigg. Festzustellen sei, dass die Bürger ihre Häuser besser schützen und Beratungsangebote gut annehmen.

Personelle Engpässe bei der Polizei bis 2021

"Jede Straftat ist eine zu viel. Aber die Bürger brauchen sich im Bodenseekreis nicht zu fürchten", lautete das Fazit von Landrat Lothar Wölfle. Auf Rückfrage der Kreisräte kam die personelle Situation bei der Polizei zur Sprache. "Aktuell gehen viele in den Ruhestand und die Einstellungsoffensive des Bundes greift erst 2021", informierte Sigg. An Brennpunkten werde die Polizei ihre Präsenz jedoch nicht zurückfahren. Aktuell würden Kollegen darin bestärkt, später in den Ruhestand zu gehen.

Der Tenor im Kreisrat war über alle Parteien hinweg Freude über den Rückgang der Straftaten insgesamt. Georg Riedmann (CDU) hat jedoch den Eindruck, dass die reine Statistik zu Fehldeutungen führen könnte. "Ich sehe die Gefahr, dass die gefühlte Sicherheitslage in der Bevölkerung schlechter ist."

Straftaten 2016 und 2017 im Bodenseekreis Insgesamt kam es 2017 zu 9285 erfassten Straftaten im Bodenseekreis (2016: 9349). Unterteilt werden sie laut der polizeilichen Kriminalstatistik in folgende Delikte (Vorjahr in Klammern): 3 (9) Straftaten gegen das Leben

116 (88) Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

1497 (1371) Rohheitsdelikte

3127 (3317) Diebstähle

1675 (1570) Vermögens- und Fälschungsdelikte

657 (620) Rauschgiftdelikte

1651 (1714) Straßenkriminalität

91 (100) ausländerrechtliche Delikte

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein