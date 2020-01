Schwächegefühl, starke Kopf- und Gliederschmerzen, hohes Fieber – das sind klassische Anzeichen einer echten Grippe, der Influenza. Seit dem Jahreswechsel finden Experten in Proben von Patienten zunehmend echte Grippeviren. Die Zahl der an das baden-württembergische Landesgesundheitsamt übermittelten Fälle steigt ebenfalls.

Bodenseekreis „Die Grippe haut auch die Stärksten um“: Wer sich gegen die Influenza impfen lassen sollte Das könnte Sie auch interessieren

Auch im Bodenseekreis hat die Zahl der Grippeerkrankungen in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen. Der Dezember war nach Angaben des Gesundheitsamts im Bodenseekreis noch unauffällig, die eingehenden Meldungen seien seit Mitte Januar allerdings deutlich angestiegen. Vergangene Woche hatte das Gesundheitsamt 46 Meldungen erhalten, in der Woche davor gab es 24 Influenza-Meldungen. Insgesamt gab es damit im Januar bislang 91 gemeldete Fälle (Stand: 27. Januar). Zum Vergleich: Das Landesgesundheitsamt gibt für die Grippesaison 2018/19 (Stichtag 23. Januar 2019) für den Landkreis 90 Fälle an. Für die vergangenen Jahre weist die Statistik des Gesundheitsamts im Bodenseekreis für 2018/2019 insgesamt 521 Influenzafälle, 2017/2018 fast 840 und das Jahr zuvor 397 Fälle aus.

„Die Grippewelle hat Baden-Württemberg erreicht“

Das Landesgesundheitsamt meldet aktuell ebenfalls: „Die Grippewelle hat Baden-Württemberg erreicht.“ Seit Beginn der Grippesaison im Oktober wurden dort bis zum 23. Januar insgesamt 2113 Erkrankungsfälle gemeldet. Betroffen sind laut einer gemeinsamen Pressemitteilung des Sozialministeriums und des Landesgesundheitsamts alle Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg. Die vorletzte Grippewelle war bundesweit die schwerste seit 30 Jahren. Rund 25 100 Menschen in Deutschland kostete die außergewöhnlich starke Grippewelle 2017/18 sogar das Leben.

Krankenkasse bezahlt Impfung

Noch ist es nicht zu spät für eine Grippeschutzimpfung, betonte zuletzt Gesundheitsminister Manne Lucha. In Baden-Württemberg wird die Impfung von den Krankenkassen für alle ab dem sechsten Lebensmonat bezahlt. Geimpft wird ein Vierfachimpfstoff, um gegen möglichst viele Viren geschützt zu sein. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums deckt der Vierfachimpfstoff das übliche Spektrum der kursierenden Influenza-Erreger ab. Die Grippeimpfung muss jedes Jahr vorgenommen werden. Die Impfung wird dabei vom Robert-Koch-Institut besonders für chronisch kranke Menschen, Menschen ab 60 Jahren, Schwangere sowie Medizin- und Pflegepersonal empfohlen.