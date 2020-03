Mittlerweile (Stand Mittwochnachmittag) hat sich die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis auf 170 erhöht. Das Landratsamt Bodenseekreis veröffentlicht diese Zahlen seit Dienstag nur noch auf der Homepage des Bodenseekreises.

Bodenseekreis Wie eine Messehalle zur „Fieberambulanz“ wird: Hier werden Patienten mit Verdacht auf das Coronavirus untersucht Das könnte Sie auch interessieren

Wie Robert Schwarz, Pressesprecher des Landkreises, am Dienstag mitteilte, seien diese Daten aber nicht mehr aussagekräftig, weil nur noch ausgewählte Personengruppen überhaupt getestet werden. „Um die Laborkapazitäten nicht zu überlasten, haben hierbei Menschen mit Symptomen plus bestimmten Risikofaktoren Vorrang. Hinzu kommt, dass die Laborbefunde teilweise erst einige Tage nach dem Abstrich vorliegen. Diese ‚Infektionszahl‘ gibt also jeweils nur einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit vor einigen Tagen wieder“, erläutert Robert Schwarz die Datenlage.

Laut Pressemitteilung wurden am Mittwoch insgesamt sechs Personen wegen einer Corona-Infektion stationär behandelt, rund 500 Menschen sind derzeit in behördlich angeordneter Quarantäne. 33 Menschen sind nach Angaben des Gesundheitsamtes von der Corona-Infektion genesen.