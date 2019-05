von Tobias Lange

Nicolas Dostert ist Botaniker und Mitbegründer des Vereins Initiative Saatgutbildung Heiligenberg im Bodenseekreis. Für ihn liegt das Problem mit Gentechnisch veränderten Organismen genau darin, dass die Auswirkungen von GVO auf Natur und Menschen nicht bekannt sind. „Wir wissen zu wenig über die Folgen“, sagt er. „Was die bedeuten, lässt sich nicht abschätzen.“ So bestehe die Gefahr eines sogenannten horizontalen Gentransfers. Das bedeutet, dass die veränderten Gene von einem Organismus auf einen anderen, nicht von ihm abstammenden Organismus übertragen werden. „Dadurch entstehen Superunkräuter“, sagt der Botaniker – und die seien resistent gegen Unkrautbekämpfungsmittel. „Es ist ein Freilandversuch auf Kosten der Menschen.“

„Wir wissen zu wenig über die Folgen“, sagt Nicolas Dostert, Botaniker und Mitbegründer des Vereins Initiative Saatgutbildung Heiligenberg im Bodenseekreis, über gentechnisch veränderte Organismen. „Was die bedeuten, lässt sich nicht abschätzen.“ | Bild: Lange, Tobias

Die ablehnende Haltung von Botaniker Dostert hat noch einen weiteren Grund: „Natürliche Ressourcen werden privatisiert.“ Die veränderten Pflanzensorten können patentiert oder mit einem Sortenschutz versehen werden. Landwirte seien so gezwungen, Verträge einzugehen und geraten in eine Abhängigkeit. Die Ernte dürfe nicht mehr ohne Weiteres zum Nachbau, also zum erneuten Aussäen, verwendet werden. Und sind gentechnisch veränderte Organismen eine Antwort auf den Welthunger? „Wir brauchen sie einfach nicht“, meint Nicolas Dostert. Auch mit „normalem“ Saatgut könnte die wachsende Bevölkerung ernährt werden. „Wenn man es richtig verteilt.“

Mehrheit gegen Gentechnik

Mit seiner Kritik an gentechnisch veränderten Pflanzen steht Nicolas Dostert keinesfalls allein da, wie das Landwirtschaftsamt Bodenseekreis klarstellt. Laut einer Forsa-Umfrage von 2017 lehnen 79 Prozent der Deutschen die sogenannte „Grüne Gentechnik„ ab, erklärt Pressesprecher Robert Schwarz. „Unter den Landwirten ist der Anteil der Gentechnik-Gegner annähernd so hoch.“

Auch in der deutschen Politik haben GVO keinen guten Stand. In der Europäischen Union darf nur eine Pflanzensorte für den menschlichen Verzehr angebaut werden. 2009 wurde der Anbau dieser Maissorte in Deutschland verboten. Seit 2012 werden laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) überhaupt keine genetisch veränderten Pflanzen mehr kommerziell angebaut. Im Bodenseekreis scheint das Interesse daran auch nicht allzu groß zu sein, denn Anfragen von Landwirten zu diesem Thema liegen dem Landwirtschaftsamt derzeit nicht vor, sagt Robert Schwarz. „Das Landwirtschaftsamt würde derzeit mit Hinweis auf die erheblichen Haftungsrisiken vom Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen abraten.“

Im Bodenseekreis scheint das Interesse daran auch nicht allzu groß zu sein, denn Anfragen von Landwirten zu diesem Thema liegen dem Landwirtschaftsamt derzeit nicht vor, sagt Pressesprecher Robert Schwarz. | Bild: Grupp, Helmar

Kreis Sigmaringen: Gentechnische veränderte Pflanzen bisher nicht im Anbau

Volksvertreter aus dem Landkreis Sigmaringen beschäftigten sich ebenfalls mit dem Thema, auch wenn es laut Tobias Kolbeck, Pressesprecher des dortigen Landratsamts, bislang nicht im Kreistag selbst behandelt worden sei. „Im Landkreis gab und gibt es aber auch keinen Betrieb, der gentechnische veränderte Pflanzen anbaut“, ergänzt er. Allerdings sprach sich CDU-Kreisrat und Landtagsabgeordneter Klaus Burger in seiner Funktion als agrarpolitischer Sprecher vor dem Landtag deutlich gegen GVO aus: „Die Verbraucher wollen es nicht und den Bauern bringt es keine Vorteile.“

Für Menschen, die gänzlich auf gentechnikfreie Lebensmittel achten wollen, heißt das aber nicht, dass sie ohne Bedenken einkaufen können. Zwar ist der kommerzielle Anbau von gentechnisch veränderten Organismen in Deutschland verboten. Nicht aber der Import als Futtermittel. Laut BMEL werden beispielsweise jährlich rund 35 Millionen Tonnen Sojabohnen aus Nord- und Südamerika importiert. Dort habe sich der Anbau von genetisch veränderten Pflanzen etabliert.

Sojabohnen aus den USA. Auf dem Amerikanischen Kontinent sind gentechnisch veränderte Pflanzen keine Seltenheit. Als Tierfutter landen diese dann auch in Europa. | Bild: Orlin Wagner/dpa

Zwar wirkt sich solches Futter nach heutigem Stand der Wissenschaft nicht auf Fleisch, Milch und Eier aus. Für den GVO-Gegner Nicolas Dostert ist das aber nicht ausreichend. „Wir kennen die Auswirkungen nicht“, sagt er. Es gebe keine langfristigen Versuchsstudien.

Keine Sicherheit bei Gütesiegeln

Ein Anhaltspunkt für gentechnikfreie Lebensmittel können entsprechende Gütesiegel sein. Eine freiwillige „Ohne Gentechnik„-Kennzeichnung wurde 2008 von der Bundesregierung eingeführt. Um das Siegel zu erhalten, müssen Lebensmittel strenge Voraussetzungen erfüllen: Sie dürfen keine nachweisbaren genetisch veränderten Bestandteile haben. Das Siegel garantiert jedoch nicht, dass ein Tier in seinem Leben nie mit GVO in Berührung kommt. Für Fleisch gilt, dass das Tier eine festgeschriebene Zeit vor der Schlachtung – bei Geflügel zehn Wochen, bei Schweinen vier Monate und bei Rindern zwölf Monate – gentechnikfrei ernährt werden darf. Auch für Milchkühe und Legehennen gilt eine Umstellungsfrist von drei Monaten beziehungsweise sechs Wochen, bevor Milch und Eier als gentechnikfrei gekennzeichnet werden dürfen.

Um das Siegel „Ohne Gentechnik“ zu erhalten, müssen Lebensmittel bestimmte Voraussetzungen erfüllen. | Bild: Logo

Für Nicolas Dostert ist das Thema nicht nur Aufgabe der Politik. Die Verantwortung für gentechnikfreie Lebensmittel liege auch beim Verbraucher. Er müsse mit seinem Kaufverhalten zeigen, dass ihm das wichtig ist und auch selbst im eigenen Garten zum Erhalt von klassischem und gentechnikfreiem Saatgut beitragen. „Damit die Menschen auch in Zukunft entscheiden können, was sie essen.“