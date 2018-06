Läuse können bis zu 30 Tage auf dem Kopf eines Menschen überleben. Sie übertragen keine Krankheitserreger wie Viren oder Bakterien. Haustiere sind keine Überträger von Kopfläusen. Lausweibchen legen täglich mehrere Eier, die Nissen, die am Haaransatz festgeklebt werden. Aus den Eiern schlüpfen nach sieben bis zehn Tagen Larven, die in neun bis elf Tagen zu Läusen werden. Sie können sich flink im Kopfhaar und auf andere Köpfe bewegen.

Erkennen und behandeln: Lausbefall kann man zuverlässig durch das Auskämmen mit einem Nissenkamm feststellen. Das Auftragen einer Pflegespülung erleichtert das Durchkämmen und verhindert, dass die Läuse weglaufen. Danach sollte ein zur Läusebekämpfung zugelassenes Mittel aufgetragen werden. Diese Behandlung sollte an Tag acht, neun oder zehn wiederholt werden. Alle Familienmitglieder sollten auf Läusebefall untersucht und behandelt werden. „Hausmittel helfen nicht“, sagt Gesundheitsamtsleiter Helmut Eckert. Außerdem sollten die Haare an Tag fünf, neun und 13 nochmals nass mit Pflegespülung ausgekämmt werden, um nach der Behandlung geschlüpfte Larven zu entfernen. Bett- und Leibwäsche sollte bei 60 Grad gewaschen, Kämme, Bürsten und Haargummis in heißer Seifenlauge gewaschen, Mützen und Schals für drei Tage in einer Plastiktüte luftdicht verpackt werden. Läuse können nicht auf Gegenständen, sondern nur auf dem Kopf überleben. Bekommen sie keine Blutmahlzeit, sterben sie nach rund 55 Stunden. Übertriebene Putzaktionen bringen nichts.

Zugelassene Arzneimittel sind Insektizide mit den Wirkstoffen Permethrin und Allethrin, wie zum Beispiel Goldgeist Forte Lösung, die dem natürlichen Chrysanthemengift Pyrethrum nachgebaut sind. Das Mosquito Läuseshampoo ist als einziges Mittel ohne Insektizide vom Umweltbundesamt getestet und zugelassen. Weitere anerkannte Mittel, wie zum Beispiel Nydal, haben als Wirkstoff Dimenticon, eine Art Silikon, das zum Ersticken der Parasiten führt. Fehler bei der Anwendung des Mittels sind: dass es zu sparsam aufgetragen wird, dass es auf nasse Haare aufgetragen und deshalb zu stark verdünnt wird, dass die Einwirkzeit unterschritten oder die Folgebehandlung nicht durchgeführt wird.Wie das Gesundheitsamt mitteilt, dürfen Kinder, wenn sie Läuse haben, nach dem Infektionsschutzgesetz Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kindergärten nicht besuchen. „Die Eltern sind verpflichtet, Bescheid zu geben, wenn ihr Kind von Läusen befallen ist“, erklärt Anna Fischer vom Gesundheitsamt beim Landratsamt Bodenseekreis. Die Schulen und Kindergärten müssen es wiederum dem Gesundheitsamt melden, wenn Läuse in Ihrer Einrichtung auftreten. Merkblätter zur Bekämpfung von Läusen werden meist von den Kindergärten und Schulen verteilt.Die Merkblätter gibt es aber auch auf der Homepage des Gesundheitsamtes: www.bodenseekreis.de/soziales-gesundheit/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten/kopflaeuse.html

