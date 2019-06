von Andrea Fritz

Winzer und Obsterzeuger haben in Immenstaad hinter das Hochhaus auf die Nordseite der B 31 gerufen und es sind über das Wochenende fast 300 Leute gekommen – zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem eigenen Auto. Fahrgäste auf bunten Traktoranhängern, Äpfel als Wegzehrung, Fahnen, Luftballons und Menschen, die von Hebebühnen aus in die Ferne blicken: Für Außenstehende mag es wie ein Fest ausgesehen haben.

Rund 250 Flurstücke wären betroffen

Aber für viele landwirtschaftliche Betriebe zwischen Immenstaad, Kippenhausen und Hagnau geht es um die Existenz. Eine neue B-31-Trassenvariante, vom Regierungspräsidium vorgeschlagen, durchschneidet ihre ohnehin klein parzellierten Anbauflächen. Klaus Eberle sagt: „Für Immenstaad wäre das die schlimmste Variante.“ Insgesamt sollen 250 Flurstücke betroffen sein, wie die Bürgerinitiative B 31-neu und das Bündnis Pro 7.5 Plus mitteilen. Wer hier eineinhalb Hektar habe, der habe schon ein schönes Flurstück.

Bild: Müller, Cornelia

Rainer Heberle zeigt den Interessierten von der Hebebühne aus, wo diese vierspurige Trasse verlaufen soll, wo die Fahrzeuge in einen Tunnel und wieder heraus fahren sollen. „Falls es ein Tunnel wird“, sagt Heberle, denn die Rede sei ja nur von einer geeigneten Lärmschutzmaßnahme für Immenstaad.

Hagnau Mit Tunnel bei Hagnau: Große Aufregung um neue Trassenvorschläge für B 31-neu Das könnte Sie auch interessieren

Tunnel oder Lärmschutzwand?

Das könne auch eine zehn Meter hohe Lärmschutzwand sein. Links und rechts der Trasse dürften die Landwirte einen Korridor von 50 bis 100 Metern nicht bepflanzen, dazu komme ein langer Flurbereinigungsprozess. Heberle sagt: „Den Planern geht es nur darum, nicht angreifbar zu sein, uns macht das handlungsunfähig über Jahre.“

Die Interessierten waren mit dem Traktor unterwegs, gesteuert von Ortsvorsteher Martin Frank. Hubert Langenstein (links) lieferte über Mikrofon die Informationen zur Trassenführung. | Bild: Andrea Fritz

Längere Bauzeit, höhere Kosten, größere Belastung der Anwohner

Bürgerinitiative und Bündnis rechnen durch den Ausbau der bestehenden B 31 zwischen Meersburg und Hagnau, der Teil des Kombitrassenvorschlags ist, mit einer längeren Bauzeit, höheren Kosten und einer großen Belastung der Anwohner und Nachbargemeinden durch Umleitungsverkehr und Staus.

Hermann Langenstein zeigt es: Da quer durch soll die Trasse der Kombivariante führen, wenn es nach dem neuesten Vorschlag des Regierungspräsidiums geht. Notfalls will Langenstein sein Land aber einfach nicht verkaufen. | Bild: Andrea Fritz

Während Hubert Lehle einen Tross Fahrräder begleitet, fährt der Senior in der Runde, Hermann Langenstein, auf einem der Anhänger mit. Was die Landwirte hier abgesteckt haben, ist vom Boden aus kaum zu überblicken. Deshalb stehen Hebebühnen an verschiedenen Stellen. Die Dimension der abgesteckten Trasse, die da zu sehen sind, machen den Senior Hermann Langenstein fast sprachlos. „Ich werd scho a wengele gwaltätig due“, murmelt er. Notfalls werde er eben nicht verkaufen.

Das wäre die Autobahn gewesen: Hubert Langenstein, Bürgermeister Johannes Henne und Hermann Lehle lassen sich von Gerhard Dommas (von links) auf einer alten Karte die Trasse von Planungsfall 5 zeigen. Das Linienbestimmungsverfahren wurde angeblich erst 1985 eingestellt. | Bild: Andrea Fritz

Unterschriften gehen an Regierungspräsidium

Die Winzer, Obsterzeuger und Bürgerinitiativen setzen auf Unterstützung und den Widerstand aus der Bevölkerung. Sie sammelten Unterschriften, die sie in der kommenden Woche an das Regierungspräsidium schicken wollen. Dabei handele es sich bei der vorgeschlagenen Trasse laut Regierungspräsidium noch um die „konfliktärmste“ Variante, dies aus Sicht des Naturschutzes.

Marco Weber von der Bürgerinitiative B 31-neu (rechts) spricht mit Erzeuger Rainer Heberle vor Ort über das spezielle Mikroklima und die relativ frostsicheren Flächen, die für die Kombitrasse zwischen Immenstaad und Kippenhausen geopfert werden müssten. | Bild: Andrea Fritz

Viele Immenstaader favorisieren C1.1

Viele Immenstaader favorisieren die weiter nördlich gelegene Variante C1.1. Diese weise aber gleich zwei neuralgische Punkte auf, gibt Martin Frank zu bedenken, der Ortsvorsteher von Kippenhausen: Einmal führt sie entlang des größten zusammenhängenden Waldgebietes in der Gegend, zweitens durch die geschützte Lipbachsenke bei Fischbach.

Immenstaad Gemeinsame Busfahrt zur B-31-Veranstaltung: Das treibt die Immenstaader um Das könnte Sie auch interessieren

Betroffene sehen Hauptlast bei Immenstaad

Beim Vor-Ort-Termin schlagen Besucher vor, am Wald die Straße für die Tiere zu deckeln, untertunneln oder mit Grünbrücken zu versehen. Über die Lipbachsenke wäre aus ihrer Sicht eine Brücke auf Pfeilern eine pragmatische Lösung. Im Sonderfall, sagt Heberle, könne man die Vierspurigkeit wohl auch auf 24 Meter begrenzen.

Die Betroffenen kündigten an, sich auch weiter gegen die Kombivariante zu stellen. Sie sind der Meinung, dass Immenstaad bei der Kombi-Variante fast die ganze Last zu tragen hätte.