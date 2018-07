Kommt die Aquakultur?

Die Bodensee-Richtlinie der Internationalen Wasserschutzkommission verbietet die Aquakultur seit 2005. Die müsste also geändert werden. Für einen Pilotversuch könnte eine Ausnahmegenehmigung möglich sein. Dagegen verwahren sich 32 Organisationen und Verbände im Dreiländereck, die die Politik aufgefordert haben, die Felchenmast in Netzkäfigen nicht weiter zu unterstützen. Auch in der Branche weiß man um die Widerstände. Laut Studie zur Perspektive der Aquakultur in Deutschland seien Netzgehege-Anlagen im Süßwasser abgesehen von Sonderfällen „derzeit chancenlos“, obwohl ein Markt für diese Fische da ist, gerade für Felchen am Bodensee. Eine Ausweitung dieser Zuchtform wäre nur bei akzeptablen Umweltwirkungen denkbar. (kck)