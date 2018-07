Bodenseekreis vor 1 Stunde

Wieder mehr Grenzkontrollen: Polizei kontrolliert im Raum Lindau

Im bayerisch-österreichischen Grenzverkehr gibt es seit Mittwoch wieder Kontrollen durch Beamte der bayerischen Grenzpolizei in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei. In der Region finden solche Kontrollen im Bereich der ehemaligen Grenzübergänge in und um Lindau statt.