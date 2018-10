Die Sonne strahlt über Meersburg, Touristen strömen über die Promenade. Mitten im Gewirr steht Pia Dreher. Immer wieder blicken die Menschen im Vorbeihuschen die junge Frau an, die im grün-weißen Kleid und einer Krone im Haar vor der Anlegestelle am Hafen steht. Manch einer könnte sie vom lebensgroßen Plakat an der Einfahrt der Stadt wiedererkannt haben: Pia Dreher, die Bodenseeweinprinzessin. Sie wartet auf die Ankunft der MS Überlingen. "Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was mich heute an Bord erwartet", sagt Pia Dreher ohne einen Klang von Nervosität in der Stimme.

"Der See ist trotz Bayern, Baden und Württemberg eine Einheit für sich"

Dabei ist Weinprobe vom Winzerverein Meersburg einer ihren ersten öffentlichen Auftritte. Geschäftsführer Martin Frank hat spontan für ihre Zeit angefragt, sie stimmte der vierstündigen Verkostung an Bord zu. Der Termin ist nur einer von vielen, der auf die neue Weinhoheit zukommen wird.

Die Stimmung steigt nach der ersten Runde: Eine Gruppe stößt bei der Weinverkostung am Tisch miteinander an. Bilder: Julian Kares | Bild: Kares, Julian

Seit ihrer Wahl, vor genau einem Monat, vertritt Pia Dreher die Weinbauern des gesamten deutschen Bodensees. Sie sagt: "Der See ist trotz Bayern, Baden und Württemberg eine Einheit für sich. Mir war vor der Wahl bewusst, dass das Gebiet groß sein wird."

Pauschale für jeden Auftritt

Bisher krönte sie in Erzingen – rund 90 Kilometer entfernt – die örtliche Weinprinzessin und eröffnete das Meersburger Weinfest. Ihre bisherige Aufgabe: "Ich richte meist ein Grußwort an die Besucher und sage, was ich mir für das Fest wünsche." Die Wünsche für einen Auftritt der Prinzessin sammelt der Badische Weinbauverband, der wiederum Pia Dreher für ihre Zeit anfragt.

Vor der Verkostung prüft Pia Dreher den Geruch des Weißweins. | Bild: Kares, Julian

Die Weinprinzessin erwarten laut Verband bis zu 30 Termine, dazu kommen freiwillige Auftritte, wie die Weinprobe auf der MS Überlingen. Neben dem Fahrtgeld zum jeweiligen Ort gibt es für jedes Erscheinen einen pauschalen Geldbetrag. Darauf angesprochen sagt sie: "Ich wusste das vor meiner Bewerbung nicht", und betont: "Für mich ist es ein Ehrenamt und kein Grund, um etwas zu verdienen."

Im Bauch der MS Überlingen sind die Tische bereits mit Weingläsern gedeckt, rund 91 Gäste wollen mehr über den Wein vom Bodensee wissen – und ihn schmecken. Die meisten Anwesenden sind in gehobenen Alter, sie beobachten mit freundlichem Blick, wie sich Pia Dreher an ihren Tisch setzt. Martin Frank, der die Weinprobe moderieren wird, bespricht mit ihr den Plan. "Die Blaskapelle spielt noch ein Lied, dann leite ich zu dir über und wir machen ein kleines Interview", erklärt der Winzer.

Bild: Kares, Julian

Gesagt, getan: Der "ganz besondere Gast an Bord", wie Frank die Weinprinzessin ankündigt, steht auf der Bühne. Und vor der ersten Aufgabe. Die 19-Jährige bekommt das Mikrofon in die Hand und erzählt. Frei heraus, klar, ohne eine Unterbrechung im Satz. Derzeit arbeite sie als Schreinerin in ihrem zweiten Ausbildungsjahr. Als waschechte Meersburgerin sei sie schon immer von Weinbergen umgeben gewesen, quasi darin hineingeboren.

Kameras werden gezückt

Bei der Wahl zur Weinprinzessin hätte es schwierig Fragen gegeben, vor allem die eigene Meinung und keine auswendig gelernten Antworten sei den Juroren dabei wichtig gewesen. Einige Gäste zücken während ihrer Rede das Smartphone und fotografieren. Später erzählt Pia Dreher: "Es kommt einem schon komisch vor. Als wäre man eine berühmte Persönlichkeit."

Mit Erfahrung am Mikrofon: Seit 2016 führt sie als Sprecherin durch Konzerte und Auftritte der Meersburger Stadtkapelle. | Bild: Kares, Julian

Pia Dreher am Mikrofon: Die Gäste der Weinprobe schießen Fotos von der Weinprinzessin. | Bild: Kares, Julian

Nach dem Kennenlernen wird ausgeschenkt, vier Runden wird es im Laufe der Veranstaltung geben. Sie gießt Wein nach, lässt sich fotografieren, beantwortet Fragen und lässt die Gäste erzählen. Dann nimmt der Moderator sie mit auf die Bühne. Er weiß, dass sie in der Meersburger Stadtkapelle Saxofon spielt. Und so muss sie den Taktstock zur "Fischerin am Bodensee" schwingen. "Als etwas unangenehm", bezeichnet sie die musikalische Einlage. Auch das kann die Arbeit einer Weinprinzessin sein.

Die Blaskapelle bereitet sich vor: Die "Fischerin vom Bodensee" darf im Programm nicht fehlen. | Bild: Kares, Julian

Vier Weinrunden schenkt die Weinprinzessin aus: Dabei kommt sie mit einigen Gästen ins Gespräch, die die 19-Jährige vielmals um ein Foto bitten. | Bild: Kares, Julian

Pünktlich gegen 19 Uhr dockt die MS Überlingen an der Promenade an. Der Arbeitstag an Bord ist beendet. Ihr Fazit: "Es war ein ganz entspannter Auftritt. Total nett." Das Wochenende hat sie frei von ihrem Amt, es geht für einen Kurztrip ins Allgäu. Die nächsten Termine stehen schon vor der Tür: Der Gemeinderat Konstanz lädt zur Haltnau-Sitzung ein, mit dem Überlinger Oberbürgermeister samt Entourage geht zwei Tage später nach Lahr zur Fahnenübergabe der Landesgartenschau. Langweilig wird das Leben als Bodenseeweinprinzessin für Pia Dreher sicherlich nicht.

Der Weg zur Königin Die Wahl der Bodenseeweinprinzessin organisieren der Badische Weinbauverband und der Verein Bodenseewein. Pia Dreher ist mir ihrer Wahl die Repräsentantin für alle Weinbaubetriebe in Baden, Württemberg und Bayern, die am Bodensee angesiedelt sind. Der nächste Schritt wäre die Bewerbung um das Amt der Badischen Weinkönigin. Derzeit repräsentiert Miriam Kaltenbach den badischen Wein als Königin im In- und Ausland. Die unterlegenen Bewerberinnen sind als Badische Weinprinzessinnen ihre Vertretung. Miriam Kaltenbach nimmt als Königin automatisch an der Wahl zur Deutschen Weinkönigin teil. Sie muss sich dort gegen zwölf Konkurentinnen durchsetzen, die allesamt in ihrem Anbaugebiet das Amt der Königin innehaben.

