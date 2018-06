Es duftet nach Stroh, wenn die hoch stehende Nachmittagssonne auf das Geburtsbett prasselt. Dort liegen zwei Kühe auf einer dicken Schicht der getrockneten Halme. „Sie könnten jederzeit kalben“, sagt Theresia Ziegler. Mit einer Hand in der Hüfte und dem Arm über das Geländer gelehnt, schaut sie lächelnd zu einer Kuh herunter. Dort also beginnt das Leben. Und es endet in vielen Fällen auf dem Teller. Im Sommer auch vermehrt auf dem Rost, denn Grillen ist angesagt wie nie. Von der Weide auf den Teller: Der SÜDKURIER hat diese Reise begleitet.

Die Abkalbebucht befindet sich am Rand des größten Stalls auf dem Zieglerhof in Frickingen. Auf einer rechteckigen Fläche von rund 2500 Quadratmetern stehen 120 Milchkühe und 60 Bullen, streng getrennt durch einen rund vier Meter breiten Mittelgang. Hinzu kommt noch das Jungvieh. Insgesamt sind es etwa 220 Tiere.

Kühe bleiben so lange wie möglich im Betrieb

Theresia und Markus Ziegler betreiben den Hof in der fünften Generation. Sie legen größten Wert auf artgerechte Haltung und verpflichten sich sogar dazu. „Viele haben bei artgerechter Haltung eine einsame Kuh auf der grünen Weide vor Augen, im Hintergrund die Berge und der See“, sagt sie und betont, dass dies nicht ganz der Realität entspreche.

Bild: Heuser

Theresia Ziegler läuft einige Schritte aus dem großen Stall heraus und deutet mit dem Zeigefinger auf eine überdachte Stelle, wo zehn kleine Kälber stehen: „Da ist unser Kindergarten“, sagt sie stolz. Sie kniet sich hin, streichelt die Tiere und spricht mit ihnen. Eine emotionale Bindung existiert. Aber gibt es auch Raum für Sentimentalitäten?

"Manche Tiere kann ich einfach nicht gehen lassen", gibt Ziegler zu und nennt als Beispiel solche Kälbchen, die besonders intensiver Pflege bedurften. Sehr schnell, meist nach nicht mal einem Tag nach der Geburt, kommen die Jüngsten in ihren exklusiven Bereich. Einen näheren Kontakt zu den gleichaltrigen Artgenossen gibt es in dieser Phase bloß durch das Gitter. Die Umzäunung erinnert an einen Laufstall. Vor Kopf steht der Kälberiglu, eine Haube, unter der sich die Tiere zurückziehen können.

Bild: Heuser

Nach einem Monat folgt der Wechsel in den großen Stall. Die Kühe bleiben so lange wie möglich im Betrieb, etwa fünf bis zwölf Jahre. Doch irgendwann ist Schluss. „Bis dahin soll das Leben so angenehm wie möglich sein“, formuliert Theresia Ziegler, die bei keiner Abholung selbst dabei ist, ihren eigenen Anspruch.

Bild: Heuser

Selber schlachten kann die Familie Ziegler ihre Rinder nicht. Aber nur zehn Kilometer entfernt, im Nordosten Überlingens, bietet die Schlachthofinitiative Überlingen die entsprechende Möglichkeit. Geschäftsführer der Gesellschaft ist Matthias Minister, der mit Fairfleisch zugleich eine eigene Firma betreibt.

Regionaler Schlachthof mit Bedingungen an die Zulieferer

Auch Fairfleisch hat sich artgerechte Haltung auf die Fahnen geschrieben und schlachtet nur aus entsprechenden Betrieben. Das passt also. Matthias Minister hat Agrarwirtschaft studiert und war schon während des Studiums jemand, der sich an Massentierhaltung störte.

„Damals wurde zwar auch schon viel darüber gesprochen, es gab aber keine einheitlichen Anforderungen für artgerechte Haltung“, erinnert er sich. Seine Idee war geboren: Ein regionaler Schlachthof, der aber Bedingungen an die Zulieferer stellt und mit diesen ein klares Bekenntnis gegen Massentierhaltung abgibt.

Wer Fleisch von Lebewesen aus artgerechter Haltung möchte, muss etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Rechnung: Garantierte artgerechte Haltung, handwerklich geschlachtet und verarbeitet, kostet 30 Cent pro 100 Gramm mehr als konventionelles Fleisch. „Also“, sagt Minister, der seine Hände faltet und die Augenbrauen nach oben zieht als warte er bereits jetzt auf zustimmendes Nicken, „kostet den Abnehmer ein Schnitzel bei uns etwa 50 Cent mehr“. Es ist der Preis dafür, dass das Tier ein gutes Leben hatte.

Stress merkt man dem Fleisch an

Abnehmer sind etwa die Gastronomie oder Fleischfachbetriebe. Wer als Privatperson etwas beziehen möchte, hat zwei Möglichkeiten: Beim zweimal wöchentlichen stattfindenden Werksverkauf oder über das Internet-Portal „Kaufnekuh.de“. „Es ist von Vorteil, wenn die Tiere am Tag vor der Schlachtung angeliefert werden, damit sie sich wieder etwas entspannen.“

Befindet sich das Tier unmittelbar vor der Schlachtung unter Stress, merke man es dem Fleisch deutlich an. Nach erfolgter Beruhigung kommen für gewöhnlich drei bis vier Rinder zeitgleich in die Zerlegung. Das heißt: Bolzenschuss, Kopf und Füße ab, Fell weg.

Längs halbiert, geht es am Haken in den Kühlraum. Direkt angrenzend befindet sich die Schlachtbank. Dort geht es nach eintägiger Auskühlung weiter.

Bild: Heuser

Vier Metzger stehen am Zerlegetisch und warten bereits. Mit weißen Schürzen, Kettenhandschuhen und Hauben auf dem Kopf. Einer hält die Kreissäge in der Hand, die anderen wetzen ihre Messer.

Keine leichte Arbeit

Die erste Rinderhälfte wird vom Kühlraum aus an einer Schiene entlang hineingeschoben. Die Handgriffe sitzen wie im Schlaf. Es ist keine leichte Arbeit, Handarbeit im wahren Sinn des Wortes. Bloß einige Minuten dauert es, bis ein halbes Rind mit der Kreissäge zurechtgeschnitten ist.

Bild: Heuser

Die anderen Kollegen machen die Feinarbeit.

Bild: Heuser

Die Stücke werden reihum gegeben. Erst Fett und Sehnen abtrennen.

Bild: Heuser

Dann folgen die groben Zuschnitte.

Bild: Heuser

Von dem bulligen Tier, kurz zuvor 700 Kilogramm schwer und lebendig, sind nur noch kleine Teile übrig.

Bild: Heuser

Diese werden anschließend vakuumiert und reifen noch drei bis vier Wochen im Kühlraum. Matthias Minister geht dort hinein, schaut sich um und lächelt zufrieden. Er nimmt ein verpacktes Steak, wippt mit der Hand und fasst dabei noch einmal nach.

Bild: Heuser

Auch ihm merkt man seinen Stolz an: „So ein hervorragendes Stück Fleisch gibt es nur aus guter Tierhaltung.“

