Bodenseekreis vor 4 Stunden

Wie Motorradfahren sicherer wird: Kurz vor dem Start der Motorradwelt Bodensee haben wir die wichtigsten Tipps für Sie zusammengefasst

Der Verkehr wird immer dichter, Motorradfahrer werden oft übersehen und im Fall eines Unfalls wird der menschliche Körper zur Knautschzone. Die passende Schutzausrüstung kann daher zur Lebensversicherung werden. Passend zu den schnellen Maschinen bieten die Aussteller der Motorradwelt Bodensee ein großes Sortiment an Kleidung, Helmen und Protektoren an. Auch zwei Anbieter aus der Region sind bei der Messe in Friedrichshafen vertreten.