Kennen Sie Linda? Nein, nicht die beliebte Klassenkameradin aus früheren Jahren, sondern die Kartoffel. Dass die bei den Verbrauchern mindestens ebenso beliebt ist, wundert kaum jemanden mehr als Landwirt Achim Heitmann vom Demeterhof in Höllwangen bei Überlingen. Vieles ist natürlich auch bei Kartoffeln reine Geschmackssache, darüber sollten die Teilnehmer des Informations- und Testnachmittags bei der jüngsten Veranstaltung von „WIR – Bio Power vom Bodensee“ zu hören, zu riechen und zu schmecken bekommen.

Landwirt Achim Heitmann aus Höllwangen demonstriert die unterschiedliche Lagerfähigkeit von Kartoffeln. Für Nicola ist Anfang Februar schon Schluss, die Knolle treibt aus und will sich trotz kühler dunkler Lagerung über ihre Ausläufer vegetativ vermehren. | Bild: Hanspeter Walter

Aus der Sicht des Erzeugers ist die langjährige Linda-Euphorie aufgrund von Geschmack und Konsistenz eigentlich kaum nachzuvollziehen und nur durch den „Mediumrummel“ und anschließender Mund-zu-Mund-Propaganda zu begründen.

Insgesamt sind rund 3400 Kartoffelsorten

Doch Heitmann hat auch noch andere Knollen im Repertoire: Anuschka, Bellana oder Nicola. Insgesamt sind beim Bundessortenamt, das den Anbau zulassen muss, rund 3400 Kartoffelsorten registriert. Doch Linda verkaufe sich, selbst wenn die Knolle komisch aussehe, kleiner und dazu noch teurer sei. „Ich wüsste gerne, warum das so ist“, sagt der Landwirt.

Geschmackstest beim Blindversuch

Über ein ähnliches Phänomen, das sogar durch Blindversuche untermauert wurde, kann die studierte Sensorikerin Christine Brugger aus Friedrichshafen bei der Vermarktung von Äpfeln berichten. Auch hier ist es ein Frauenname, der viele Jahre lang bei den Verkaufszahlen Furore gemacht hat. „Wir haben zahlreiche Blindverkostungen unternommen“, erzählt Brugger. In allen Konstellationen habe Gala hier bei den Testessern die schlechtesten Noten bekommen. Brugger: „Doch offensichtlich hat ein massives Marketing für die Sorte dies mehr als ausgeglichen.“ Selbst ist der Tester.

Eher Erbsen oder Kastanien? Mit etwas Hilfe lassen sich auch bei der tollen Knolle ganz individuelle Aromen ausmachen. | Bild: Hanspeter Walter

Auf den eigenen Geschmack verlassen durften beziehungsweise mussten sich die 25 Teilnehmer nach dem theoretischen Einstieg in die Thematik und benoteten am Ende Geruch, Geschmack und Textur der verschiedenen Sorten. Zuvor hatten die interessierten Laien zum Beispiel den Unterschied einer Vermehrung von Getreide über dessen Saatgut und von Kartoffeln über die kleinen Knöllchen kennengelernt. „Im Getreidekorn wird die gesamte genetische Ausstattung der Pflanze über zwei Keimzellen und eine sexuelle Fortpflanzung an den entstehenden Samen weitergegeben“, erläutert Achim Heitmann den wichtigen Unterschied.

„Bei der Kartoffel sind es Ableger der Pflanze und es handelt sich um eine vegetative, also ungeschlechtliche Vermehrung.“ Dies sei zugleich der Grund, dass der Nachbau von Kartoffeln zeitlich limitiert ist, da das genetische Potenzial zusehends schwindet. Heitmann: „Die Pflanze wird jedes Jahr ein Jahr älter,“ sagt der Landwirt, „und damit oft anfälliger für Viren.“ Anders beim Getreidekorn, das – abgesehen von möglichen Mutationen – mit seinem Genpool erhalten bleibt und das Erbgut nach der Aussaat aufs Neue abruft.

Bei der Züchtung neuer Sorten spielt dagegen die sexuelle Fortpflanzung eine Rolle. Wie unterschiedlich das Potenzial sein kann, ist schon an den Lagerkartoffeln zu erkennen. Hier eine Kiste der Sorte Nicola, bei der trotz Kühlung fast alle Kartoffeln schon ausgetrieben haben und in eine Wachstumsphase übergehen wollen.

Sie landen auf Speiseplan von Kühen und Schweinen

Sie kommen auf den Speiseplan von Kühen und Schweinen. Noch überhaupt nicht an die Fortpflanzung denken noch die Nachbarn mit Namen Belana. Sie ruhen mit ihrer ganzen Stärke noch in sich selbst und können noch vermarktet werden, bis die ersten Frühkartoffeln kommen.

Geruch, Geschmack und Textur auf der Spur

Dem Geruch, dem Geschmack und der Textur ist Christine Brugger aus Friedrichshafen auf der Spur. Die Spezialistin befasst sich mit vielem, was durch Mund und Nase geht, und demonstriert an Gewürzen, das die Sinne sehr vernetzt sind. Wer sich die Nase zuhält, schmeckt plötzlich auch im Mund nicht mehr viel, da die Riechschleimhaut dafür sehr wichtig ist. Was sie vom Tannin des Weins kennen, können die Teilnehmer auch bei Kartoffeln mehr oder weniger intensiv wahrnehmen.

So fruchtige Noten wie ein Weinglas hat die Knolle zwar nicht zu bieten, doch mit etwas Hilfestellung lassen sich vielen Aromen unterscheiden: Erbsen, Artischocken oder Kastanien werden genannt. Der Nachhall des Geschmacks ist ebenfalls unterschiedlich. Noch am ehesten kennt der Verbraucher Unterschiede in der Textur von den Begriffen mehlig und festkochend. Wie sie wahrgenommen wird? „Wir haben in der Zungenmitte winzige Widerhaken“, erklärt Christine Brugger: „Die nehmen die Struktur einer Kartoffel wahr.“