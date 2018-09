Bodenseekreis – Es ist schön einfach, auf dem Weg zum Grillen Würstchen, Holzkohle, Plastikteller und Bierdosen zu besorgen und alles nach einem unbeschwerten Abend in die Tonne zu werfen. Es entlastet, Plastikteller und -besteck beim Kindergeburtstag mit Tischdecke und Resten in den Müll zu stopfen und sich gleich den 15 aufgeregten Kindern zuwenden zu können. Kaum jemand würde gern Pfand für Porzellanteller zahlen, um bei einem Straßenfest eine Portion Pommes frites zu essen. Plastik ist leicht, bunt, billig und robust und von vielen Festen und Grillabenden nicht wegzudenken.

Beim Kindergeburtstag Makkaronis als Strohhalme

"Wir Deutschen sind trauriger Rekordhalter, mit 12,6 Millionen Tonnen im Jahr verbraucht in Europa kein anderes Land so viel Plastik wie Deutschland", sagt Angela Koch von der Landesgeschäftsstelle des Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Fürs Feiern hat sie eine ganze Reihe von Tipps, um Plastikmüll zu vermeiden: "Bei Kindergeburtstagen ist es lustig, statt Strohhalmen Makkaroni zu verwenden, das funktioniert."

Essbares Geschirr aus Gemüse oder Teig

Koch- und Backbegabte kreieren essbare Teller aus Brot- oder Waffelteig, beim Abendessen können die Würstchen in selbst gebackenes Stockbrot gesteckt werden. Gemüse- und Obstsorten wie Paprika, Zucchini, Äpfel, Melone oder Kürbis bieten sich als natürliche Behältnisse für Salate oder Desserts an. Darüber hinaus empfiehlt der BUND die Verwertung von wiederverwendbarem Geschirr und Besteck. "Das lässt sich bei Freunden oder Nachbarn ausleihen oder kann bei bestimmten Anbietern gemietet werden", sagt Koch.

Einwegverpackungen ohne Reue: Kürbis, Paprika, Brötchen und Salatblätter können mitgegessen werden. | Bild: Corinna Raupach

Mehrere Anbieter verleihen Geschirrmobile

Manche Gemeinden wie Eriskirch, Uhldingen-Mühlhofen oder Salem sowie das Gemeindepsychiatrische Zentrum (GPZ) in Überlingen, die Freiwillige Feuerwehr Meckenbeuren und der Bauhof Tettnang bieten Geschirrmobile zum Ausleihen an, zu Preisen zwischen 40 und 120 Euro am Tag. Geschirr oder Besteck mieten ist auch beim Equipment-Verleih des Friedrichshafener Föhr Event-Catering möglich: eine Gabel kostet am Tag 39 Cent, ein Kuchenteller 21 Cent. Beim Leihservice von Fetscher-Zelte mit Sitz in Ittendorf sind 56 Kaffeebecher für 17,33 Euro am Tag zu haben, 20 Menümesser kosten 7,38 Euro.

Auch Caterer können mit Geschirr und Besteck aushelfen

Wie die meisten Caterer liefert Fetscher-Kooperationspartner Catering Bodensee zu Kuchen, Salaten oder festlichen Abendessen auch Geschirr und Besteck. "Wir verwenden grundsätzlich Porzellangeschirr und klassisches Metallbesteck. Die Speisen kommen in Edelstahlbehältern mit Edelstahldeckeln. Plastik würden wir nicht einsetzen", sagt Erika Wächter von Catering Bodensee. Nach dem Fest wird alles abgeholt und in der eigenen Spülküche gespült.

Einweggeschirr aus nachwachsenden Rohstoffen

Für diejenigen, die auf Einweggeschirr und -besteck nicht verzichten wollen, bietet der Markt mittlerweile zahlreiche Möglichkeiten aus nachwachsenden Rohstoffen, Teller aus Palmblättern oder Weizenkleie, Schalen aus Zuckerrohr oder Papierfasern und Besteck aus Holz zum Beispiel. Internetläden wie www.bioeinweggeschirr.de, www.papstar.com, www.kaufdichgruen.de oder www.greenpicks.de halten eine reiche Auswahl vor.

Einige Supermärkte bieten inzwischen Bambusgeschirr als Alternative zu Plastik an. | Bild: Roman Babakin, stock.adobe.com

Ökotest warnt vor manchen Geschirrsets aus vermeintlichem Bambus

Bei Geschirr aus Bambus raten Stiftung Warentest und Ökotest aber zur Vorsicht: Testserien bei Kindergeschirrsets hätten ergeben, dass vermeintliches Bambusgeschirr häufig aus Melaminharz bestehe, dem Bambusfasern nur beigemischt seien. Melamin kann giftige Stoffe wie Formaldehyd freisetzen, wenn es mit sauren Lebensmitteln wie Tomatensoße in Kontakt kommt. Hitze verstärkt diesen Effekt.

Vor Ort hat etwa Edeka Baur am Romanshorner Platz in Friedrichshafen die Marke Naturesse im Angebot: Zwölf Palmblattteller etwa kosten 6,49 Euro, zwölf Gabeln aus Polymilchsäure 1,99 Euro. Zum Vergleich: Zehn Pappteller sind für 1,99 Euro zu haben, zehn Plastikschälchen für 1,79 Euro und 20 Plastikgabeln für 1,39 Euro.

Schon häufig praktiziert: "Bring your own Geschirr"

Auch die Kaufland-Läden arbeiten an der Plastikvermeidung: "Wir sind zurzeit dabei, unser Sortiment an Partygeschirren und -bestecken zu überarbeiten, um unseren Kunden nachhaltige und attraktive Alternativen anbieten zu können. Ab 2019 zur neuen Grillsaison werden Sie diese Sortimente bei Kaufland finden", sagt Pressesprecherin Anna Münzing. Bis dahin lautet ihre Alternative: "Bring your own Geschirr: Jeder bringt, was er an Geschirr und Besteck braucht, und nimmt es nach dem Grillen wieder mit nach Hause." Das funktioniere so bereits bei Festen in den meisten Kindergärten und Schulen.

Kunststoffabfälle Die Hälfte aller Abfälle in den Weltmeeren besteht aus Einwegkunststoffen. Dazu gehören Zigarettenstummel, Getränkeflaschen und ihre Verschlüsse, Wattestäbchen, Hygieneeinlagen, Tragetaschen, Chipstüten und andere Verpackungen, Strohhalme und Rührstäbchen, Luftballons und Ballonhalter, Lebensmittelbehälter, Becher, Becherdeckel sowie Besteck. Nach den Plänen der EU-Kommission sollen ab 2010 alle Kunststoffverpackungen auf dem EU-Markt recyclingfähig sein, der Verbrauch von Einwegkunststoffen wird reduziert und die Verwendung von Mikroplastik beschränkt. Im Bodenseekreis sammelte der Entsorger Alba 2017 insgesamt 5962 Tonnen über den Gelben Sack, das sind 28 Kilo je Einwohner. Die reine Kunststoffmenge beläuft sich auf 13 Kilo je Einwohner. Das Material geht zur Firma Vogt nach Rheinfelden. Nach Angaben der Firma liegt die Verwertungsquote insgesamt bei 69 Prozent. Bundesweit wirft jeder Bürger durchschnittlich gut 37 Kilo Kunststoffe in den Müll, die Recycling-Quote liegt bei 49 Prozent. Damit erzeugen die Deutschen sechs Kilo mehr Plastikmüll als die Durschnittseuropäer: Die Bürger der Europäischen Union erzeugen jedes Jahr 25 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle.

