von Helmar Grupp, Susanne Hogl, Tim Lechler und Fabiane Wieland

Eigentlich bereitet sich die Tourimusbranche am Bodensee zu dieser Jahreszeit auf den Beginn der Saison vor. Die Osterferien stehen kurz bevor, zahlreiche Messen und große Veranstaltungen stehen im Frühjahr auf dem Programm. Dieses Jahr ist alles anders. Durch die dramatische Verschärfung der Corona-Krise kommen nach der Absage von Messen und Veranstaltung nun praktisch alle Urlaubspläne zum Erliegen. Auch in der Region stellen sich die Gastgeber und Touristiker auf schwierige Zeiten ein.

Andreas Doll, Direktor im Parkhotel St. Leonhard in Überlingen, macht deutlich, wie ernst die Situation momentan ist: „Wir beantragen Kurzarbeit und müssen uns vorübergehend von Personal trennen. Wir haben bis zu 90 Prozent Stornierungen für den Zeitraum bis Ende April/Mitte Mai. Wir leben auch vom Tagungsgeschäft, das ist nahezu zum Stillstand gekommen.“ Das Restaurant sei noch geöffnet, allerdings mit einem eingeschränkten Sortiment. „Wir mussten ja den Personalstand runterfahren. Die Leute dürfen gerne zum Essen kommen, wir lassen viele Tische frei, als Abstandshalter, zum Schutz unserer Gäste und unseres Personals.“

Umfrage unter Touristikern in Überlingen

Insgesamt 16 Betriebe aus dem Überlinger Gastgewerbe, also Beherbergung und Gastronomie, haben außerdem in den vergangenen Tagen in einer anonymen Umfrage der Überlinger Tourismusgesellschaft ihre aktuelle Situation geschildert. „Für die Monate März, April und Mai wird häufig storniert“, so äußerten sich gleich mehrere der Befragten. Die Verunsicherung unter den Gästen sei deutlich zu spüren. Einer der Befragten verzeichnet vor allem einen Anstieg der Stornierungen von Tagungen und Versammlungen. Ein anderer betont, es kämen zum Teil mehr Stornierungen als Anfragen.

„Nicht in Hysterie verfallen“

Erst für spätere Zeitpunkte im Jahr könnten wieder mehr Buchungen verzeichnet werden, äußert sich ein anderer. Bei einem weiteren Gastronomen ist die Lage ruhig, man erreiche bei Weitem nicht die Umsätze, die es zu dieser Zeit sein sollten. Eine seriöse Einschätzung für den weiteren Verlauf gestalte sich für viele der befragten Gastronomen und Hoteliers schwierig. „Gerade für Saisonbetriebe ist das eine Katastrophe“, äußerte sich ein Gastronom. Jemand rät allerdings auch dazu, „nicht in Hysterie zu verfallen“. Und wieder ein anderer zeigt Optimismus: „Wir hoffen, dass die drastischen Maßnahmen einen Erfolg zeigen und sich die Situation im Falle von rückläufigen Infektionszahlen beruhigt.“

Einschnitte in Markdorf erwartet

Die Verordnung der Bundesregierung, dass ab sofort touristische Übernachtungen untersagt sind, sei „ein extrem harter Cut“, sagt Sylvia Westermann, Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft (TG) Gehrenberg-Bodensee in Markdorf: „Unsere Gastgeber in den Mitgliedsgemeinden Markdorf, Bermatingen, Deggenhausertal und Oberteuringen sind schon sehr besorgt, das spiegeln auch die Rückmeldungen an uns wider.“ Es gebe auch bereits zahlreiche Stornierungen bei den Unterkünften. Für einige Vermieter werde sich bei längerem Beibehalten des Verbots sicherlich die wirtschaftliche Überlebensfrage stellen. Sie selbst könne sich aktuell zudem kaum vorstellen, dass bis in zwei Monaten die Corona-Krise wieder vorüber sei, sagt Westermann.

Für die TG gehe es nun darum, alles so in die Wege zu leiten, dass die Betriebe nach der Krise starke Hilfe beim Neustart bekämen. Die Tourismusgemeinschaft werde Werbeaktivitäten und auch Vertriebsmöglichkeiten für ihre Mitglieder deutlich ausweiten. Dazu zähle auch ein neues Buchungssystem, mit dem die Gastgeber auf den führenden Buchungsplattformen wie booking.com, Airbnb oder FeWo-direkt gelistet werden. Dieses Angebot sei freiwillig, die TG übernehme das Prozedere. Werde das Reiseverbot innerhalb Deutschlands wieder aufgehoben, bei gleichzeitiger fortgesetzter Reisewarnung fürs Ausland, sei die Bodenseeregion gemeinsam mit etwa der Nordsee oder dem Schwarzwald auf einen Schlag wieder eines der attraktivsten Reiseziele für die Bundesbürger.

Besorgnis in Friedrichshafen

Die rasche Ausbreitung des Coronavirus hat dramatische Auswirkungen auf das Gastgewerbe und die Wirtschaft insgesamt, teilt aktuell der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) mit. Die Branche sei bereit, alle notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung von Corona-Infektionen mitzutragen, schreibt der Landesverband, fordert aber auch einheitliche Regelungen für alle: „Bundes- und Landesregierung sind jetzt dringend gefordert, klare Ansagen zu machen und gleichzeitig Perspektiven für die Betriebsinhaber, ihre Familien und ihre Mitarbeiter aufzuzeigen.“

Auch Moritz Rieger, Hoteldirektor im Hotel City Krone sowie Vorsitzender des Verkehrsvereins und Vorstandsmitglied in der Dehoga-Ortsgruppe Friedrichshafen, geht von gravierenden Einschnitten für die Branche aus. „So eine Situation ist noch nie da gewesen.“ Er rechnet mit verheerenden Folgen für die komplette Tourismuswirtschaft – von der Kneipe, über Caterer, die Hotels, Museen bis zu Segelschulen. Die langfristigen Konsequenzen seien noch gar nicht absehbar.

Deutlich weniger belebt als sonst ist momentan auch die Meersburger Promenade. | Bild: Fabiane Wieland

„Jetzt sind unbürokratische Hilfen für die Betriebe extrem wichtig“, macht der Hoteldirektor deutlich. Auch das Ibis-Hotel gleich neben dem Häfler Flughafen ist bereits seit einigen Wochen zunehmend mit Stornierungen konfrontiert. „Die Tourismusbranche bekommt es erfahrungsgemäß als Erstes zu spüren, wenn sich eine Krise anschleicht“, sagt Uwe Aschke, Geschäftsführer einer Hotelgesellschaft, zu der auch das Ibis-Hotel gehört. Seid rund acht Wochen sei das im Hotelbereich bereits spürbar. Momentan bleiben in seinem Verantwortungsbereich trotz zahlreicher Absagen von Gästen alle Hotels geöffnet. „Stand heute“, wie er sagt. Natürlich habe man den Betrieb massiv zurückgefahren. Das habe auch Auswirkungen für die Mitarbeiter. „Wir hoffen, dass wir die Krise gemeinsam meistern und sich bis im Mai die Situation wieder etwas normalisiert.“

Was sind die Folgen in Lindau?

Bereits in den vergangenen Wochen gab es immer wieder Absagen von Einzelreisenden, Gruppen und Veranstaltungen, sagen auch die Lindauer Hoteliers. Carsten Holz, Geschäftsführer der Lindau Tourismus und Kongress GmbH, betont: „Die finanziellen Auswirkungen lassen sich von uns derzeit leider nicht beziffern. Das wird sich letztendlich wohl auch erst im Laufe der nächsten Wochen herausstellen.“ Vor Kurzem sind auch die Lindauer Psychotherapiewochen, die wie jedes Jahr im April hätten stattfinden sollen, wegen des Coronavirus abgesagt worden. Rund 4000 Ärzte, Psychologen und Psychotherapeuten besuchen jährlich die zweiwöchige Veranstaltung. Für die Lindauer Hoteliers, Gastwirte und den Einzelhandel hat auch das Folgen.