Die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus steigt nun auch in Baden-Württemberg von Tag zu Tag an. Stand Sonntagmittag gab es 33 Menschen im Bodenseekreis, die sich infiziert haben. Bereits am Donnerstag rief der Leiter des Robert Koch-Instituts in Berlin, Lothar Wieler, die Krankenhäuser in Deutschland dazu auf, sich auf eine größere Zahl von schwererkrankten Patienten vorzubereiten. Das Land stehe erst am Anfang des Ausbruchs. Tags zuvor hatte die Weltgesundheitsorganisation die Ausbreitung des Virus als Pandemie eingestuft.

Reichen die Intensivbetten aus?

In der Politik ist die Sorge nun groß, dass eine Vielzahl von Menschen womöglich am Coronavirus sterben könnte, weil sie aus Kapazitätsgründen in den Krankenhäusern nicht ausreichend versorgt werden können. Ist das überzogen? In einem Punkt sicher nicht: Den Pflegenotstand in den Kliniken gab‘s schon vor der Pandemie, gerade auf Intensivstationen. Wie sich die Lage direkt vor Ort darstellt, haben wir bei den Krankenhäusern in der Region abgefragt.

Zahlen, Daten, Fakten Wieviel Intensivbetten gibt es? Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) gibt es bundesweit rund 28 000 Intensivbetten in den Kliniken, davon 3200 in Baden-Württemberg. Die meisten davon sind mit Beatmungsgeräten ausgestattet, aber nicht alle. Damit stehen rein rechnerisch 34 Intensivbetten für 100 000 Einwohner zur Verfügung – zumindest theoretisch. Wie viele Betten tatsächlich belegt werden können, hängt vom Personal ab, das zur Verfügung steht. Die Belegungsquote auf den Intensivstationen liegt nach Angaben der DKG derzeit bei 70 bis 80 Prozent. Rettungsleitstellen vor Ort seien stets über freie oder belegte Kapazitäten informiert. In einzelnen Kliniken lasse sich die Zahl der Intensivbetten noch erhöhen, sofern die entsprechenden Geräte, der Platz und das Personal vorhanden seien. Wieviele Klinikbetten gibt es insgesamt? Für Patienten, die stationär behandelt werden müssen, aber keine intensivmedizinische Versorgung brauchen, gibt es in Deutschlands knapp 2000 Krankenhäusern rund 500 000 Betten, zirka 55 500 davon in Baden-Württemberg. Etwa 20 Prozent stehen im Jahresschnitt leer. Ein gewisser Puffer ist also da.

Medizin Campus Bodensee (MCB)

Im Medizin Campus Bodensee werden nach Aussage von Pressesprecherin Susann Ganzert aktuell keine Patienten stationär versorgt, die mit dem CoVid-19-Virus infiziert sind. Im Bedarfsfall würden sie im Klinikum Friedrichshafen und der Klinik Tettnang aufgenommen. „Aktuell haben wir in der Klinik Tettnang drei Zimmer vorbereitet. Im Klinikum Friedrichshafen werden Isolierzimmer und mehrere Zimmer beziehungsweise Betten auf der Intensivstation für Erwachsene freigehalten.“ 35 Intensivbetten gibt es insgesamt in Friedrichshafen, vier in Tettnang. Die Pläne für eine schnelle Ausweitung der Kapazitäten stehen und werden laut Ganzert bei Bedarf kurzfristig umgesetzt.

Im Klinikum Friedrichshafen gibt es aktuell noch keinen Corona-Patienten auf Station. | Bild: Cuko, Katy

In beiden Kliniken werden außerdem ab Montag keine neuen Patienten mit geplanten Operationen und Eingriffen aufgenommen. Diese OP‘s werden auf unbestimmte Zeit verschoben – soweit sie medizinisch vertretbar sind. Diese Regelung entspreche den Anforderungen der Länderkonferenz und der Bundesregierung. Ausnahmen gebe es beispielsweise für Krebspatienten. „Darüber wird im Einzelfall entschieden“, erklärt die MCB-Sprecherin.

Um für steigende Fallzahlen an Corona-Patienten gewappnet zu sein, brauche der Klinikverbund in erster Linie „arbeitsfähige und gut ausgebildete Mitarbeiter“, so Ganzert, aber auch ausreichend Schutzkleidung und -masken sowie Medizin-Technik für die Patientenversorgung. „Darum kümmern wir uns mit vereinten Kräften.“

Helios-Spital Überlingen

Stand Freitagmittag befand sich ein CoVid-19-Patient in stationärer Behandlung der Überlinger Klinik. Hier stehen aktuell auf der Intensivstation sechs Betten mit Beatmungsmöglichkeit zur Verfügung. „Bei Bedarf könnten wir die Kapazität noch erweitern“, erklärt Pressesprecherin Claudia Prahtel. Außerdem könnten Corona-Patienten auch in Isolationszimmern intensivmedizinisch versorgen werden. Dafür stünde „momentan ausreichend Personal mit der entsprechenden intensivmedizinischen Erfahrung“ bereit.

Das Helios Spital in Überlingen hat aktuell sechs Intensivbetten zur Verfügung, kann aber weitere Überwachungsplätze bei Bedarf schaffen. | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Auch die Helios Kliniken folgen dem Beschluss der Bundesregierung und verschieben ab Montag alle planbaren OP‘s. Dabei würden Eingriffe vorerst nur dann abgesagt, wenn medizinisch abgeklärt sei, dass die Erkrankten in den kommenden zwei Monaten ohne diese Versorgung auskommen. „Alle übrigen Maßnahmen und Eingriffe werden wir zügig vornehmen, um die Kapazitäten, die wir momentan noch haben, zu nutzen“, so Prahtel.

Im Helios Spital habe man zumindest alles getan, um sich auf die Corona-Epidemie vorzubereiten – sowohl, was die Beschaffung von Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln betrifft als auch die Schulung und Vorbereitung des Personals. „Wir gehen nicht davon aus, dass jeder Corona-Patient stationär behandelt oder auf der Intensivstation versorgt werden muss“, so Prahtel. „Wie gut wir die Patienten letztlich versorgen können, hängt nicht zuletzt davon ab, in welcher Geschwindigkeit sich das Virus weiter verbreitet.“ Ein zweiter Faktor sei die Unterstützung der niedergelassenen Ärzte.

Oberschwabenklinik Ravensburg (OSK)

Die OSK haben Stand Freitagnachmittag einen Corona-Patienten, der aber nicht intensivmedizinisch versorgt werden muss. In den drei Akutkliniken (Ravensburg, Wangen, Bad Waldsee) gibt es derzeit 60 Intensivbetten für Erwachsene und Kinder, davon rund zwei Drittel am Elisabethenkrankenhaus. Im Bedarfsfall könnten auch in den Aufwachräumen weitere Überwachungsplätze geschaffen werden. „Wir sind ständig darauf eingerichtet, auch ungeplant zum Beispiel nach schweren Unfällen Intensivpatienten zu versorgen“, erklärt OSK-Sprecher Winfried Leiprecht auf Nachfrage.

Das Elisabethenkrankenhaus der OSK in Ravensburg ist auf schwer erkrankte Corona-Patienten vorbereitet. | Bild: Cuko, Katy

Auch die OSK haben in der Intensivmedizin mit dem Fachkräftemangel insbesondere in der Pflege zu kämpfen. Über einen überschaubaren Zeitraum hinweg wäre die Klinik aber in der Lage, durch entsprechende Dienstpläne diese Kapazitäten auch voll einzusetzen. Im Falle des Falles werden sich die Kliniken zudem über Landkreisgrenzen hinaus abstimmen, so Leiprecht.

Für leichtere Fälle sei am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg eine komplette Station mit 20 Betten vorbereitet, um die Patienten zu isolieren. Sollte diese Anzahl an Infektionsschutzzimmern nicht reichen, wären die Klinik in der Lage, weitere Bereiche auszuweisen. Auch der Umgang mit hoch ansteckenden Erkrankungen sei geübt und „regelmäßige Praxis“, beispielsweise bei Grippe-Patienten.

Geplante Operationen verschieben zu müssen, war schon immer wieder mal der Fall, auch in der laufenden Grippewille. „Auch damit können wir umgehen“, so der OSK-Sprecher. Es gelte im Einzelfall abzuwägen, wie lange eine Verschiebung für den Patienten zumutbar sei.

Früh mit den Vorbereitungen begonnen

Für steigende Fallzahlen an Corona-Patienten fühlt sich das OSK gewappnet. „Wir haben mit den Vorarbeiten begonnen, als das ganze Ausmaß der Epidemie in China erkennbar und ein Übergreifen nach Europa nicht mehr auszuschließen war“, sagt Winfried Leiprecht. Die OSK-Häuser arbeiten mit dem Beratungszentrum für Hygiene in Freiburg zusammen und sei im täglichen Austausch. „Die Experten blicken kritisch auf unsere Vorkehrungen und geben, wenn nötig, die Hinweise für die Praxis direkt vor Ort.“