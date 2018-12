Wer sich zur Weihnachtszeit gut gehen lassen möchte, ist bei den Wirtsfamilien im Deggenhausertal an der richtigen Adresse, denn weit über seine Grenzen hinaus sind seine Gastwirte und Küchenchefs für hervorragende Gerichte und außerordentliche Gastfreundlichkeit bekannt. Aber auch jetzt, in der Weihnachtszeit, haben sich die Wirte mit ihren Küchenchefs wieder besondere Gerichte für die Festtage einfallen lassen. Angeboten werden traditionelle, wie gutbürgerliche Gerichte von Wild, Geflügel und Fisch aus dem Bodensee oder aus einem der heimischen Weiher. Zudem ist auf den Speisekarten stets eine vielfältige Auswahl an vegetarischen Gerichten zu finden. Es muss ja nicht immer deftig, fleischig sein, warum also nicht mal etwas Leichtes, gerade nach Heiligabend. Selbstverständlich legen die Wirte bei der Zubereitung und der Auswahl der Zutaten aller ihrer Gerichte stets großen Wert auf Regionalität. Keine Frage, dass solch ein ausgerichtetes kulinarische Angebot den Jahreszeiten entsprechend unterliegt. Daher hat jeder Küchenchef so seine eigenen Spezialitäten auf der Karte.

Die köstlich saftigen Hähnchen der Vesperstube „Waldeck“ in Kaltbächle, die naturgesunde Küche des Biohotels „Mohren“ in Limpach, oder der herrliche Schweizer Wurstsalat vom „Jägerstüble“ in Wittenhofen, sind nur einige Beispiele. Geschmack und Vielfältigkeit die einfach überzeugen. So stammt das Wildangebot des in der vierten Generation von Jochen Kirchmann betriebenen Landgasthofs „Linde“ in Oberhomberg aus den heimischen Wäldern. In der Küche des Berggasthofs „Höchsten“ lautet das Motto: „Hier wird nur verarbeitet, was Zeit hatte, natürlich zu reifen und keine langen Wege in die Küche hatte.“ Es warten Köstlichkeiten wie „Hackbraten vom Reh und Hirsch mit Bergkräutern verfeinert an Quittenjus mit süßsauren Kürbiswürfeln und hausgemachten Spätzle“, oder „Wildkraftbrühe mit Cranberry-Klößchen und Avocadoöl.“ Im Gasthof „Zum Sternen“ in Obersiggingen setzt man ebenfalls auf heimisches Wild und frischen Fisch. Wie wäre es mit „Bio-Lachssteak auf mediterranem Gemüse und Kräuterbutter“?

Alle Wirtefamilien legen sich jetzt zur Weihnachtszeit ganz besonders ins Zeug, um ihren Gästen schöne und gesellige Momente zu bescheren. Die meist sehr aufwendigen, weihnachtlichen Außendekorationen tragen deutlich dazu bei, die einzelnen Orte im Tal zu verschönern und bieten bei abendlichen Fahrten oder Spaziergängen eine glitzernde Welt, die das Herz berührt. Auch die Gasträume strahlen ein behagliches Flair und eine liebevolle Atmosphäre aus, die zum Verweilen einlädt. Wer also mit der Familie oder Freunden einen schönen Abend bei gutem Essen und eventuell einer erlesenen Flasche Wein genießen möchte, sollte in jedem Fall die Wirte im Deggenhausertal bei der Wahl berücksichten. Jedoch sollte man unbedingt im Voraus reservieren, um sicher einen Platz zu bekommen.

Der Dehoga-Ortsstelle Deggenhausertal gehören zehn Wirte an, die über das ganze Jahr verschiedene kulinarische Genüsse anbieten, wie zu den Themen „Frühling im Tal“ oder „Sommer im Tal“ und die Wildwochen im November. Vorsitzender der Tal-Wirte ist Jürgen Waizenegger vom Gasthaus „Mohren“ in Limpach, seine Stellvertreterin ist Christine Steidle vom Gasthaus „Sternen“ in Obersiggingen und Kassiererin ist Brigitte Rossknecht vom Gasthaus „Rossknecht“ in Deggenhausen. Das weihnachtliche Tal der Liebe und seine Wirte wünschen allen ihren Gästen Frohe Weihnachten und einen Guten Appetit!

Die Wirte im D-Tal im Internet: