Beim Weihnachtsgewinnspiel des SÜDKURIER-Medienhauses heißt es erneut rubbeln und jubeln

Überlingen – Zahlreiche Preise im Gesamtwert von über 13¦000 Euro sind beim diesjährigen Weihnachtsgewinnspiel des SÜDKURIER-Medienhauses in Kooperation mit dem Einzelhandel im Bodenseekreis zu gewinnen. Gestartet ist das „große Weihnachts-Rubbellos Bodensee“, wie sich das Spiel offiziell nennt, am Montag dieser Woche. Als Hauptpreis gibt es einen „Metz Planea 55“-Fernseher im Wert von 1999 Euro, gestiftet von der TV-Hifi-Video Kirchmann GmbH im Bommer-Center in Überlingen-Nußdorf. Es handelt sich um einen hochmodernen 55-Zoll-Fernseher in Ultra-HD (4K)-Technik. Er zeichnet sich dank des LCD-Panels durch strahlende Bilder und große Leuchtkraft aus. Ultra HD entwickelt sich zurzeit zum neuen Maßstab im Privatgebrauch. Außerdem warten 14 weitere Preise auf neue Besitzer. Dazu kommen noch 97 Einkaufsgutscheine und Preise. In diesem Jahr beteiligen sich am Gewinnspiel über 40 Händler und Unternehmen aus dem Bodenseekreis. Veranstalter des Spiels ist die SÜDKURIER GmbH, Medienhaus, Max-Stromeyer-Straße 178, 78467 Konstanz.

Und so funktioniert’s: Rubbellose gibt es bis Mittwoch, 18. Dezember, bei jedem Einkauf in allen am Weihnachtsgewinnspiel beteiligten Geschäften und beim SÜDKURIER-Service-Center, solange der Vorrat reicht. Dann müssen Sie das grau unterlegte Feld freirubbeln und den dann sichtbaren zehnstelligen Glückscode, Ihre Region und Ihre Anschrift online auf „www.rubbellos.suedkurier.de“ eingeben. So wird Ihr Glückscode aktiviert. Die Gewinnerziehung findet am Montag, 23. Dezember, statt. Stimmt der registrierte Glückscode mit dem per Zufallsgenerator gezogenen Code überein, haben Sie einen Preis gewonnen. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Beachten Sie bitte, dass Sie pro Gewinnspielwoche – insgesamt gibt es vier – mit maximal 25 Glückscodes teilnehmen können.

Eingabeschluss der Gewinnlose ist am 18. Dezember um 23.59 Uhr. Die Lose sollten aufbewahrt werden, damit Sie sie im Gewinnfall aus Gründen des Nachweises vorlegen können. Das SÜDKURIER-Medienhaus kann die Gewinnzuteilung von der Vorlage des Loses im Original abhängig machen. Personenbezogene Daten werden zur Durchführung des Gewinnspiels genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Barauszahlung, Erstattung, Übertragbarkeit, Umtausch und der Rechtsweg sind ausgeschlossen. Bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen sind die Veranstalter berechtigt, einen Preis auch nachträglich wieder abzuerkennen.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, außer Mitarbeiter des SÜDKURIER Medienhaus und seiner Tochterunternehmen sowie Inhaber und Mitarbeiter der teilnehmenden Betriebe. Der SÜDKURIER und die Einzelhändler wünschen Ihnen einen erfolgreichen Einkauf, eine stimmungsvolle Adventszeit und viel Glück beim Weihnachtsgewinnspiel!

Weitere beziehungsweise vollständige Teilnahmebedingungen (Bodensee) unter

http://www.rubbellos.suedkurier.de

