Das Weihnachtsgewinnspiel des SÜDKURIER und der Einzelhändler endet heute Überlingen – Seit mittlerweile drei Wochen werden in Überlingen, Markdorf und Umgebung kräftig Rubbellose gesammelt: Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich schon am diesjährigen Weihnachtsgewinnspiel des SÜDKURIER in Kooperation mit dem Einzelhandel beteiligt. Wer dazu noch keine Zeit hatte, sollte sich sputen. Denn das Spiel endet am heutigen Mittwoch, 18. Dezember, um Mitternacht. An dem beliebten Spiel, das sich offiziell das „große Weihnachts-Rubbellos Bodensee“ nennt, mitzumachen, lohnt sich auf alle Fälle. Denn über 100 Gutscheine und Preise im Wert von über 13¦000 Euro warten auf neue Besitzer. Hauptpreis ist ein „Metz Planea 55“-Fernseher im Wert von 1999 Euro, gestiftet von der TV-Hifi-Video Kirchmann GmbH im Bommer-Center in Überlingen-Nußdorf. Es handelt sich um einen modernen 55-Zoll-Fernseher in Ultra-HD (4K)-Technik. Er zeichnet sich dank des LCD-Panels durch strahlende Bilder und große Leuchtkraft aus. Der erste Preis wiederum ist das Schmuckset „Landesgartenschau Edition“. Es hat einen Wert von 824 Euro und wird von der Überlinger Goldschmiede „Die Zwei“ gestiftet. Und der mit 798 Euro dotierte zweite Preis ist ein Columbus Standglobus Regent mit Beleuchtung, den Stengele – Die Meistermöbel“ zur Verfügung stellt. Am Gewinnspiel beteiligen sich über 40 Händler und Unternehmen aus dem Bodenseekreis. Veranstalter ist die SÜDKURIER GmbH, Medienhaus, Max-Stromeyer-Straße 178, 78467 Konstanz. Und so funktioniert das Spiel: Rubbellose gibt es bei jedem Einkauf in allen am Weihnachtsgewinnspiel beteiligten Geschäften und beim SÜDKURIER-Service-Center, solange der Vorrat reicht. Das grau unterlegte Feld müssen Sie freirubbeln und den dann sichtbaren zehnstelligen Glückscode, Ihre Region Bodensee und Ihre Anschrift online auf „www.rubbellos.suedkurier.de“ eingeben. So wird Ihr Glückscode aktiviert. Die Gewinnerziehung findet am kommenden Montag, 23. Dezember, statt. Stimmt der registrierte Glückscode mit dem per Zufallsgenerator gezogenen Code überein, haben Sie einen Preis gewonnen. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Beachten Sie bitte, dass Sie mit maximal 25 Glückscodes teilnehmen können. Eingabeschluss der Gewinnlose ist am heutigen 18. Dezember um 23.59 Uhr. Die Lose sollten Sie aufbewahren, damit Sie sie im Gewinnfall aus Gründen des Nachweises vorlegen können. Das SÜDKURIER-Medienhaus kann die Gewinnzuteilung von der Vorlage des Loses im Original abhängig machen. Personenbezogene Daten werden zur Durchführung des Gewinnspiels genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Barauszahlung, Erstattung, Übertragbarkeit, Umtausch und der Rechtsweg sind ausgeschlossen. Bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen sind die Veranstalter berechtigt, einen Preis auch nachträglich wieder abzuerkennen. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, außer Mitarbeiter des SÜDKURIER Medienhauses und seiner Tochterunternehmen sowie Inhaber und Mitarbeiter der teilnehmenden Betriebe. Der SÜDKURIER und die Einzelhändler wünschen Ihnen einen erfolgreichen Einkauf, eine stimmungsvolle Adventszeit und viel Glück beim Weihnachtsgewinnspiel! Vollständige Teilnahmebedingungen (Bodensee) unter

http://www.rubbellos.suedkurier.de Die Preise Hauptpreis : Fernseher Metz Planea 55, Wert 1999 Euro, gestiftet von TV-Hifi-

1. Preis : Schmuckset „Landesgartenschau Edition", Anhänger mit Kette, Ohrschmuck, Ring; 824 Euro, Zwei Design, Überlingen

2. Preis : Columbus Standglobus Regent mit Beleuchtung; 798 Euro, Stengele- Die Meistermöbel, Überlingen

3. Preis : Digitales kabelloses TV Hörsystem Sennheiser Set 860 (zwei Mal), 558 Euro, Ströble Hören & Sehen, Überlingen

4. Preis : Titan-Reise-Koffer-Set in drei Größen, 500 Euro, Sonnenklar Reisebüro Markdorf

5. Preis : Trekstor E-Scooter EG 3168 Elektroroller mit Straßenzulassung, 499 Euro, Expert Überlingen

6. Preis : Exklusive Weinprobe für sechs Personen 400 Euro, Winzerverein Meersburg

7. Preis : Zwei Übernachtungen im kräuter-Chalet inklusive Hoffrühstück, 400 Euro, Obsthof Steffelin, Markdorf

8. Preis : Anhänger mit grauer Süßwasserperle in 925 Sterlingsilber, handziseliert an Silberstrickcollier, 350 Euro, Meistergoldschmiede Nadja und Herbert Winsauer, Überlingen

9. Preis : Roy-Hobson Herrenanzug, 349 Euro, HEKA Friedrichshafen

10. Preis : Ferrum Gasflasche Phönix, 249 Euro, OBI Überlingen

11. Preis : Zwei Tageseintritte für die Sauna, Haman-Zeremonie, Wäschepaket, Willkommensgruß, 204 Euro, Meersburg Therme

12. Preis: Dash Cam 55 mit 3,7 Megapixel und Sprachbefehl Aktivierung, 129 Euro, Foto Strauch, Markdorf

13. Preis : Silberanhänger Alraune, 100 Euro, Wielath Uhren-Schmuck, Markdorf

14. Preis: Baumschulware, 100 Euro, Blumen-Schupp Stetten

Gutscheine

500 Euro: Optik Gölzer, Markdorf

150 Euro: Held & Menke, Überlingen

100 Euro: Proma Markdorf (5); Optik Hammer, Markdorf (5); Küchen Kral, Markdorf (4); Ristorante La Flotta, Überlingen (1); Rosmarin Restaurant, Bodman-Ludwigshafen (1), Wegis-Reisen, Bermatingen (1)

65 Euro: Dr. Hauschka eine Stunde Zeit für mich-Behandlung, Wirthshof Camping und Hotel, Markdorf

65 Euro: Dr. Hauschka eine Stunde Zeit für mich-Behandlung, Wirthshof Camping und Hotel, Markdorf

50 Euro: Edeka Sulger, Markdorf (12); Laufsteg Überlingen (10), Kappeler Bekleidungshaus, Markdorf (4); Elektro Bommer, Überlingen (4); Intersport Raither, Markdorf (3); Getränke Kretzer, Überlingen (3); Landgasthof Linde, Hepbach (3); Wolfram S, Markdorf (2); Beauty Schröder, Markdorf (2); Mode Neher, Markdorf (2); Guldin, Markdorf (2); Vaude Markdorf und Ludwig Cafe Bar, Markdorf (2)

25 Euro: Elektroanlagen Keim, Markdorf (5), Knusperhäusle Naturkost, Markdorf (4); Metzgerei Setz, Markdorf (4); Panda-Bären Apotheke (4, gilt nicht für Rezepte) Weitere Preise

10 Kisten Blutorangen-Punsch alkoholfrei à 12 Euro, Bodensee Kelterei Widemann, Bermatingen

Dash Cam 45 Videos mit 2,2 Megapixel, 99 Euro, Fotos Strauch, Markdorf

Von Tonies, E-Scootern und 8K-Fernsehern

Das Angebot von „expert Überlingen GmbH“ umfasst Consumer-Elektronik, Telekommunikation, Computer, PC-Software und Elektro-Haushaltsgeräte. Bild: Holger Kleinstück

Der Elektrofachmarkt „expert Überlingen GmbH“ erfüllt zahlreiche Weihnachtswünsche Überlingen – Smartphones und Tablets, Gaming-PCs und Spielekonsolen liegen hoch im Trend, wenn es um hochwertige Weihnachtsgeschenke geht. Wer hiervon eine große Auswahl hat, ist der Elektrofachmarkt „expert Überlingen GmbH“, der seit zehn Jahren im Fachmarktzentrum „La Piazza“ vertreten ist. Seitdem hat sich viel getan. „Es lohnt sich, bei uns vorbeizukommen“, sagt André Grau von Briel, gemeinsam mit Ulrich Thiekötter Geschäftsführer. Das Angebot des Fachmarktes umfasst das ganze Spektrum der Consumer-Elektronik, Telekommunikation, Computer, PC-Software und Elektro-Haushaltsgeräte. Seit dem Vorjahr ist der Markt um einiges vergrößert, die Fläche für Haushaltsgroß- und Kleingeräte ausgebaut worden. So gibt es jetzt eine deutlich größere Auswahl beispielsweise bei Waschmaschinen, Kaffeeautomaten oder Haushaltshelfern. Aber auch alle anderen Warenbereiche sind modernisiert worden. In aller Munde sind seit diesem Jahr E-Scooter. Keine Frage, dass der Elektrofachmarkt jetzt auch einige Modelle dieser flotten Flitzer für Stadt und Land führt. „Und zwar solche gemäß Zulassung für den Straßenverkehr“, sagt Ulrich Thiekötter. Die elektronischen Tretroller sind derzeit gleich im Eingangsbereich zu finden. Wer Interesse an solch einem E-Scooter hat, sollte am besten beim Weihnachtsgewinnspiel mitmachen. Denn „expert“ stellt einen Trekstor E-Scooter im Wert von 400 Euro zur Verfügung. Bei den Fernsehern sind jetzt die ersten Geräte eingetroffen, die über die sogenannte 8K-Technik oder auch UHD-2 verfügen. Sie haben gegenüber UHD-Fernsehern (4K) die vierfache Pixel-Anzahl, im Vergleich zu Full-HD-Geräten sogar die 16-fache Auflösung. Zwar wird es aktuell noch keine 8K-Filme oder -TV-Sendungen geben. Die immense Pixeldichte dieser neuen Fernseher sorgt jedoch für ein unvergleichlich homogenes, weitgehend artefaktfreies Bild mit großer Tiefenwirkung: 8K-Fernseher rechnen entsprechende Sendungen in Full-HD oder UHD einfach hoch. Für die jüngeren Kunden des Hauses gibt es jetzt alles, was mit „Tonies“ zu tun hat. Die Tonies und die Toniebox stehen für maximalen Hör-Spiel-Spaß im Kinderzimmer. „Sie sind bei Kindern und Eltern sehr beliebt“, weiß André Grau von Briel. So ein Tonie, auch Hörspielfigur genannt, wird auf die Toniebox gestellt, und schon kann ein Hörabenteuer beginnen: Bibi Blocksberg, Drache Kokosnuss & viele andere bekannte Figuren erzählen ihre Abenteuer. Übrigens: Bei expert lässt sich nicht nur vor Ort einkaufen, sondern auch über die Webseite des Unternehmens. Die beiden Geschäftsführer empfehlen, einfach unter www.expert-ueberlingen.de reinzuschauen.

Besser sehen und hören

Sie beraten bei „Ströble Hören & Sehen“ (von links): Marian Hacke, Elina Eisentraut , Ronny Eisentraut, Tanja Saissi und Martina Spielmann. Bild: Holger Kleinstück

„Ströble Hören & Sehen“ führt hochwertige Brillen und Hörgeräte Überlingen – Zwei digitale kabellose TV-Hörsysteme von dem renommierten Unternehmen Sennheiser stellt „Ströble Hören & Sehen“, Münsterstraße 7 bis 11, zur Verfügung. Der dritte Preis des diesjährigen Weihnachtsgewinnspiels hat einen Wert von 558 Euro. Keine Frage, dass die Hörakustik und damit verbundene Hörgeräte einen Schwerpunkt des von Ronny Eisentrautes geführten Unternehmens darstellen. Eine Hörmessung ist mit Terminabsprache kostenfrei und unverbindlich möglich und die Ergebnisse werden von Hörakustikmeisterin Martina Spielmann ausführlich erklärt. Denn wichtig ist, dass eine Schwerhörigkeit früh erkannt wird: Schließlich verhindert eine frühzeitige Korrektur, dass das Verstehen verlernt wird. „Auch suchen wir aktuell noch einige Testhörer, die kostenlos eine neue und innovative Generation von Hörgeräten für uns testet“, sagt Ronny Eisentraut. „Jeder, der das Interesse hat oder vielleicht schon ein Hörgerät trägt, kann einen Termin ausmachen und nach einer Höranalyse ein Testgerät in seinem Alltag erproben.“ Selbstverständlich ist auch die Auswahl an Brillen riesengroß. Deswegen rät der Augenoptikermeister zu Gutscheinen. Also, warum nicht einfach einen Gutschein dafür zu Weihnachten verschenken? „Sei es für eine Nahbrille oder Fernbrille, für eine Gleitsicht- oder Sonnenbrille“, fügt Elina Eisentraut hinzu, seit diesem Frühjahr Ehefrau des Geschäftsinhabers. Wenn eine Brille erstmals notwendig ist oder die derzeitige Brille nicht mehr gefällt, dann ist „Ströble Hören & Sehen“ ein lohnender Ansprechpartner. „Ich versuche, das ganze Jahr über neue Modelle zu präsentieren“, sagt Ronny Eisentraut. Geführt werden exklusive, ausgefallene, hochwertige und topmoderne Brillenfassungen verschiedener Materialien und Hersteller. Im Januar und Februar kommenden Jahres werden die neuen Frühjahr- und Sonnenbrillenkollektionen erwartet Übrigens: Wer jetzt Hörgeräte oder Gleitsichtbrillen mit Rodenstockgläsern für einen bestimmten Preis erwirbt, erhält bis zum Jahresende eine Dauerkarte für die Landesgartenschau im Wert von 95 Euro hinzu.

Marilyn Monroe gibt es jetzt als Bier

Eine große Auswahl an Bieren hält der Getränkemarkt Kretzer vorrätig. Sibylle Kretzer berät gerne. Bild: Holger Kleinstück

Der Vertrieb Kretzer in der Obertorstraße führt viele passende Getränke zum Weihnachtsessen Überlingen (hk) Die Ikone Marilyn Monroe hält Einzug in der Münsterstadt. Und zwar in Form eines neuen Selektionsbieres der Waldhaus-Brauerei. Angeboten wird es zurzeit im Getränkemarkt Kretzer. Es handelt sich um ein feines, mit Ale-Hefe vergorenes, „single hop“ Craft Bier. „Single hop“ deshalb, weil im Gegensatz zu all den sonstigen Bierspezialitäten der Brauerei nur eine einzige Hopfensorte eingesetzt wird: Den Monroe-Hopfen. Dadurch bekommt dieses Bier das volle, unverfälschte Aroma von Erdbeere, Himbeere und Johannisbeere. Natürlich ist dieses Craft-Bier nur eines von vielen, das der Getränkemarkt in der Obertorstraße 21 vorrätig hält. Ob Export, Pils oder Weizenbier, ob Bock, Alt oder Kölsch – bei Kretzer gibt es Biere aller namhaften Brauereien. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf kleinere Bierbrauereien. Der Trend geht in Richtung Biobiere und derzeit natürlich zu Winter- und Festbieren. Auch die Auswahl an Weinen ist beachtlich. Über 200 verschiedene Weinsorten werden angeboten – von Tropfen für den täglichen Genuss bis hin zu anspruchsvollen Gewächsen. Bevorzugt wird die Regionalität. „Wir haben viele tolle Weine hier am See, und diese sollten wir auch bevorzugen“, sagt Sibylle Kretzer. „Außerdem liegen unseren Kunden diese Weine am meisten am Herzen.“ Das Unternehmen kann auf eine bewegte Firmengeschichte zurückblicken, denn der Handel mit Getränken hat bei Familie Kretzer seit 1952 Tradition. Der heutige Getränkefachhandel wird mit Walter Kretzer in dritter Generation geführt, und die nächste Generation ist mit Stefan Kretzer bereits im Betrieb integriert. Stammsitz des Getränkevertriebs ist Überlingen-Deisendorf mit seinem großen Getränke-Depot und dem zentralen Büro.

Weihnachtssterne und Orchideen

Im Gartencenter Schupp in Stetten dreht sich derzeit fast alles um das bevorstehende Weihnachtsfest. Eva Gebauer, Michaela Lohner und Tatjana Gunßer (von links) beraten gern. Bild: Holger Kleinstück

Die neuesten Trends und Farben zur Advents- und Weihnachtszeit führt das Gartencenter Schupp Stetten – Dass es viele Weihnachtssterne (Euphorbia pulcherrima) in verschiedenen Farben und Größen bei Schupp gibt, ist selbstverständlich – natürlich aus heimischer Produktion. Auch bei Schnittblumen achtet man sehr auf Regionalität. Immer mehr gefragt sind fertig gestaltete und bepflanzte Gefäße, farblich raffiniert zusammengestellt. Dazu bunte Kugeln am Stiel aus Glas oder Kunststoff – die Auswahl beim Gartencenter ist groß. Der Weihnachtsbaumverkauf ist hier inzwischen gestartet. Die frisch geschlagenen Bäume kommen aus Illmensee im Landkreis Sigmaringen. Auch die Zimmerpflanzenabteilung lohnt sich derzeit zu besuchen. „Wir führen hier zahlreiche Orchidee und weitere Blühpflanzen“, sagt Uwe Brockner, seit sieben Jahren Geschäftsführer. Als Saisonpflanze rät er zur Christrose (Helleborus niger), die es aktuell in verschiedenen Varianten gibt. Das Besondere: Sie hat ihre Blütezeit je nach Witterung von Januar bis April, blüht also schon im Winter. Als Zimmerpflanze lässt sich die Christrose auch zu Weihnachten ins Haus holen. Später kann man sie in den Garten pflanzen. „Und auch große Zitruspflanzen mit Früchten sind jetzt empfehlenswert“, sagt Uwe Bruckner. Der Stettener Betrieb zählt mit seinen 1,8 Hektar zu den größten Gartencentern im Bodenseekreis. Die Kunden, die aus einem großen Einzugsgebiet kommen, freuen sich stets über das mannigfaltige Angebot des Hauses. Jede Jahreszeit hat ihre Schwerpunkte in den verschiedenen Abteilungen. Floristen, Gärtner und Mitarbeiter stehen jetzt bereit, bei der Auswahl von weihnachtlichen Gegenständen fachgerecht zu beraten.

Eigene Kreationen sind wichtig

Für das Weihnachtsgewinnspiel stellen Nadja und Herbert Winsauer den achten Preis zur Verfügung. Bild: Holger Kleinstück

Die Meistergoldschmiede Nadja und Herbert Winsauer in der Christophstraße Überlingen (hk) Ringe, Ketten und Anhänger, Broschen, Armspangen und Kreolen: All das sind klassische Weihnachtsgeschenke insbesondere für „Sie“: Eine große diesbezügliche Auswahl führt das Goldschmiede- atelier Winsauer in der Christophstraße 14. Die Meisterwerkstatt von Nadja und Herbert Winsauer befindet sich seit 1986 in Überlingen und seit 1991 in den jetzigen Räumen. Seit den 1990er-Jahren erfolgen die Arbeiten ausschließlich mit ökologisch zertifizierten Edelmetallen. Bei Neuanfertigungen liegt das Augenmerk auf dem Goldschmieden als Kunsthandwerk. „Der Schmuck muss tragbar, technisch solide und gut gearbeitet sein“, sagt Nadja Winsauer. Am liebsten verwirklichen die beiden Goldschmieder eigene Ideen. Doch genauso spannend ist es für sie, die Ideen ihrer Kunden umzusetzen und ein individuell passendes Schmuckstück anzufertigen. Da der oft aus sehr wertvollen Materialien bestehende Schmuck für ihre Träger insbesondere einen ideellen Wert und Symbolkraft hat beziehungsweise ein Andenken darstellt, ist es den Winsauers ein Anliegen, alten Schmuck zu reparieren, instandzusetzen und gegebenenfalls zu einem neuen Schmuckstück umzuarbeiten. Übrigens: Für das Weihnachtsgewinnspiel stiftet die Meistergoldschmide den achten Preis im Wert von 350 Euro: Ein Anhänger mit grauer Süßwasserperle in 925 Sterlingsilber, handziseliert an Silberstrickcollier.

Fantasievolle und heimische Gerichte

Restaurant Rosmarin Bodman-Ludwigshafen: „Willkommen zu großen Tafelfreuden“ heißt es in dem familienfreundlichen Restaurant am Ortsende Richtung Überlingen. Für jeden Geschmack und Anlass ist hier das passende Ambiente vorhanden: weiß gedeckte Tische, große Terrasse, Außen- sowie Hotelbar. 70 Plätze innen und 60 auf der Terrasse stehen zur Verfügung. Die Köche lassen ihre Gäste mit fantasievollen Gerichten und exotischen Gewürzen von fernen Ländern träumen oder bereiten beliebte Klassiker aus der heimischen Region auf besondere Weise zu. Unser Bild zeigt die Inhaber-GbR Giovanni Flotta (links) und Mounir Reguig beim Servieren.

Hk/Bild: Holger Kleinstück

