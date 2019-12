Das Weihnachtsgewinnspiel des SÜDKURIER und des Einzelhandels mit Rubbellosen ist gestartet

Überlingen/Markdorf – Ein moderner Fernseher in Ultra-HD-Technik im 55-Zoll-Format der Firma Metz im Wert von 1999 Euro: Was wäre, wenn dieser demnächst in Ihrem Wohnzimmer stünde? Die Chance dazu haben Sie, wenn Sie sich am diesjährigen Weihnachtsgewinnspiel des SÜDKURIER-Medienhauses in Kooperation mit dem Einzelhandel beteiligen. Der Fernseher, der von der TV-Hifi-Video-Kirchmann GmbH in Überlingen-Nußdorf zur Verfügung gestellt wird, ist Hauptpreis des Spiels. Es handelt sich um einen 55-Zoll-Fernseher in aktueller Ultra-HD (4K)-Technik, die sich zum neuen Maßstab im Privatgebrauch entwickelt. Der TV zeichnet sich dank des LCD-Panels durch strahlende Bilder und große Leuchtkraft aus. Mitmachen lohnt sich auf alle Fälle, denn es werden noch zahlreiche weitere Preise im Gesamtwert von über 13¦000 Euro verlost.

Gestartet ist das „große Weihnachts-Rubbellos Bodensee“, wie sich das Spiel offiziell nennt, am Montag voriger Woche. In diesem Jahr beteiligen sich am Gewinnspiel über 40 Händler und Unternehmen aus dem Bodenseekreis. Veranstalter des Spiels ist die SÜDKURIER GmbH, Medienhaus, Max-Stromeyer-Straße 178, 78467 Konstanz.

Die Rubbellose erhalten Sie bei jedem Einkauf in allen am Weihnachtsgewinnspiel beteiligten Geschäften und beim SÜDKURIER-Service-Center, solange der Vorrat reicht. Dezember. Auf dem Los müssen Sie den grauen Glückscode freirubbeln, und zusammen mit Anschrift und dem Zusatz „Region Bodensee“ online bis 18.¦Dezember, 23.59¦Uhr, auf „www.rubellos.suedkurier.de“ eingeben. Die Gewinnerziehung findet am Montag, 23. Dezember, statt. Stimmt der registrierte Glückscode mit dem per Zufallsgenerator gezogenen Code überein, haben Sie einen Preis gewonnen. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Beachten Sie bitte, dass Sie pro Gewinnspielwoche – insgesamt gibt es vier – mit maximal 25 Glückscodes teilnehmen können.

Die Lose sollten Sie aufbewahren, damit Sie sie im Gewinnfall aus Gründen des Nachweises vorlegen können. Beachten Sie bitte, dass das SÜDKURIER-Medienhaus die Gewinnzuteilung von der Vorlage des Loses im Original abhängig machen kann. Die auf den Plakaten abgebildeten Preise können von den tatsächlichen Preisen optisch abweichen. Personenbezogene Daten werden zur Durchführung des Gewinnspiels genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland außer Mitarbeiter des Medienhauses SÜDKURIER und seiner Tochterunternehmen. Der SÜDKURIER und die Einzelhändler wünschen Ihnen einen erfolgreichen Einkauf, eine stimmungsvolle Adventszeit und viel Glück beim Weihnachtsgewinnspiel!

Die vollständigen Teilnahmebedingungen (Bodensee) finden sich im Internet unter:

http://www.rubbellos.suedkurier.de

Die Preise

Hauptpreis : Fernseher Metz Planea 55, Wert 1999 Euro, gestiftet von TV-Hifi- Video Kirchmann GmbH Überlingen-Nußdorf.

: Fernseher Metz Planea 55, Wert 1999 Euro, gestiftet von TV-Hifi- Video Kirchmann GmbH Überlingen-Nußdorf. 1. Preis : Schmuckset „Landesgartenschau Edition“, Anhänger mit Kette, Ohrschmuck, Ring; 824 Euro, Zwei Design, Überlingen.

: Schmuckset „Landesgartenschau Edition“, Anhänger mit Kette, Ohrschmuck, Ring; 824 Euro, Zwei Design, Überlingen. 2. Preis: Columbus Standglobus Regent mit Beleuchtung; 798 Euro, Stengele .- Die Meistermöbel, Überlingen

Columbus Standglobus Regent mit Beleuchtung; 798 Euro, Stengele .- Die Meistermöbel, Überlingen 3. Preis: Digitales kabelloses TV Hörsystem Sennheiser Set 860 (zwei Mal), 558 Euro, Ströble Hören & Sehen, Überlingen

Digitales kabelloses TV Hörsystem Sennheiser Set 860 (zwei Mal), 558 Euro, Ströble Hören & Sehen, Überlingen 4. Preis: Titan-Reise-Koffer-Set in drei Größen, 500 Euro, Sonnenklar Reisebüro Markdorf

Titan-Reise-Koffer-Set in drei Größen, 500 Euro, Sonnenklar Reisebüro Markdorf 5. Preis : Trekstor E-Scooter EG 3168 Elektroroller mit Straßenzulassung, 499 Euro, Expert Überlingen

: Trekstor E-Scooter EG 3168 Elektroroller mit Straßenzulassung, 499 Euro, Expert Überlingen 6. Preis : Exklusive Weinprobe für sechs Personen 400 Euro, Winzerverein Meersburg

: Exklusive Weinprobe für sechs Personen 400 Euro, Winzerverein Meersburg 7. Preis : Zwei Übernachtungen im kräuter-Chalet inklusive Hoffrühstück, 400 Euro, Obsthof Steffelin, Markdorf

: Zwei Übernachtungen im kräuter-Chalet inklusive Hoffrühstück, 400 Euro, Obsthof Steffelin, Markdorf 8. Preis : Anhänger mit grauer Süßwasserperle in 925 Sterlingsilber, handziseliert an Silberstrickcollier, 350 Euro, Meistergoldschmiede Nadja und Herbert Winsauer, Überlingen

: Anhänger mit grauer Süßwasserperle in 925 Sterlingsilber, handziseliert an Silberstrickcollier, 350 Euro, Meistergoldschmiede Nadja und Herbert Winsauer, Überlingen 9. Preis : Roy-Hobson Herrenanzug, 349 Euro, HEKA Friedrichshafen

: Roy-Hobson Herrenanzug, 349 Euro, HEKA Friedrichshafen 10. Preis : Ferrum Gasflasche Phönix, 249 Euro, OBI Überlingen

: Ferrum Gasflasche Phönix, 249 Euro, OBI Überlingen 11. Preis: Zwei Tageseintritte für die Sauna, Haman-Zeremonie, Wäschepaket, Willkommensgruß, 204 Euro, Meersburg Therme

Zwei Tageseintritte für die Sauna, Haman-Zeremonie, Wäschepaket, Willkommensgruß, 204 Euro, Meersburg Therme 12. Preis : Dash Cam 55 mit 3,7 Megapixeln und Sprachbefehl Aktivierung, 129 Euro, Foto Strauch, Markdorf

: Dash Cam 55 mit 3,7 Megapixeln und Sprachbefehl Aktivierung, 129 Euro, Foto Strauch, Markdorf 13. Preis : Silberanhänger Alraune, 100 Euro, Wielath Uhren-Schmuck, Markdorf

: Silberanhänger Alraune, 100 Euro, Wielath Uhren-Schmuck, Markdorf 14. Preis: Baumschulware, 100 Euro, Blumen-Schupp Stetten

Gutscheine

500 Euro: Optik Gölzer, Markdorf



150 Euro: Held & Menke, Überlingen



100 Euro: Proma Markdorf (5); Optik Hammer, Markdorf (5); Küchen Kral, Markdorf (4); Ristorante La Flotta, Überlingen (1); Rosmarin Restaurant, Bodman-Ludwigshafen (1), Wegis-Reisen, Bermatingen (1)



65 Euro: Dr. Hauschka eine Stunde Zeit für mich-Behandlung, Wirthshof Camping und Hotel, Markdorf



50 Euro: Edeka Sulger, Markdorf (12); Laufsteg Überlingen (10), Kappeler Bekleidungshaus, Markdorf (4); Elektro Bommer, Überlingen (4); Intersport Raither, Markdorf (3); Getränke Kretzer, Überlingen (3); Landgasthof Linde, Hepbach (3); WolframS, Mardorf (2); Beauty Schröder, Markdorf (2); Mode Neher, Markdorf (2); Guldin, Markdorf (2); Vaude Markdorf und Ludwig Cafe Bar, Markdorf (2)



25 Euro: Elektroanlagen Keim, Markdorf (5), Knusperhäusle Naturkost, Markdorf (4); Metzgerei Setz, Markdorf (4); Panda- Bären Apotheke (4, gilt nicht für Rezepte)