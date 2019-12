Im Einkaufszentrum Proma gibt es zu Weihnachten viele Aktionen und Angebote Markdorf – Die Gastronomien und Fachgeschäfte im Einkaufszentrum Proma in der Markdorfer Hauptstraße haben zur Weihnachtszeit tolle Angebote für ihre Kunden und Gäste parat. Das Proma bietet auf zwei Geschossen eine bunte Mischung aus Geschäften mit Herren- und Damenmode, Accessoires, Brillen, Schuhen und zum Ausruhen ein indisches Restaurant, eine Bäckerei sowie eine Café-Bar. Das „Ludwig“ im Obergeschoss lädt mit seiner geräumigen Terrasse zum Verweilen und Pausieren ein. Herzhaftes und allerlei leckeres Gebäck bietet die Backstube Kloos in der Adventszeit. In der TGA-Hauswerkstatt können Bauherren viel Wissenswertes rund um moderne Haustechnik entdecken und sich mit den Themenfeldern Energie, Wasser, Wärme, Luft und Smart Home näher befassen. Seit Oktober gibt es im Obergeschoss den „fitness4you“-Club. „Das ist kein gewöhnliches Fitness-Studio, sondern ein außergewöhnlicher Club“, sagt Studioleiter Tobias Wieprecht. fitness4you ist ein Teffpunkt für Menschen, denen es nicht egal ist, wo sie trainieren und mit wem. „Mit unseren verschiedenen Konzepten, bieten wir eine Bandbreite an, bei der für jeden das Richtige dabei ist“, so Wieprecht. Die Räumlichkeiten überzeugen mit ihrem hochwertigen Design und bieten zudem eine top Geräteausstattung. Außerdem sorgt eine limitierte Mitgliederzahl für ein entspanntes neues Fitnesserlebnis. Ein gemütlicher und erstklassiger Saunabereich steht zusätzlich, nach dem fachmännisch betreuten Training, zur Entspannung zur Verfügung. Programm zur Adventszeit Während der Adventszeit gibt es im und vor dem Proma ein genüssliches und stimmungsvolles Programm. Unter anderem schaut am 7. Dezember, von 10 bis 16 Uhr, Thomy der Weltenbummler vorbei und möchte mit seinem Programm Jung und Alt gleichermaßen begeistern. Jeder ist eingeladen, sich in der Malerwerkstatt oder beim Kerzenziehen kreativ zu beteiligen. Am 11. Dezember gibt es Weihnachtszauber in der TGA Hauswerkstatt mit einer Adventsverlosung. Auf ein Glas Punsch lädt am 12. Dezember, von 16 bis 18 Uhr, Simply Woman’s Fashion ein. Für stimmungsvolle musikalische Unterhaltung sorgt am 14. Dezember von 11 bis 13 Uhr Gitarrist Gregor J. Panasiuk. Der Tierschutzverein Markdorf wird am 21. Dezember in der Zeit von 10.30 bis 15 Uhr im Proma seinen Stand aufbauen und Bücher und Kalender verkaufen. Im Untergeschoss des Proma sowie im gesamten Innenstadtbereich steht den Kunden im Bereich der Blauen Zone ein kostenloses Parkangebot zur Verfügung.

Prozente zum Weihnachtsfest

Anzüge und Accessoires für modebewusste Herren bei Wolfram¦S im Proma Markdorf (jmh) Stilvolle Hosen, elegante Sakkos und modische Hemden gibt es in großer Auswahl bei Wolfram S im Einkaufszentrum Proma in Markdorf. „Wer dem Vater, Ehemann, Freund, Bruder oder Sohn etwas richtig Schönes schenken möchte, sollte unbedingt bei uns vorbei schauen“, sagt Geschäftsinhaber Nico Schneider. Ob klassische Blue-Jeans oder eine schicke Chino in verschiedenen Farben, bei Wolfram S wird man fündig. Bei den Hosen sind Topmarken wie Alberto und jetzt ganz neu auch Brax dabei. „Die Hosen von Brax sind einfach eine Klasse für sich, sehr gute Qualität und bequeme Passform kommen da zusammen“, so Schneider. Rabatte zu Weihnachten Ganz im Trend liegt die Vintage-Kollektion von Digel, die besonders durch natürliche Farben und dezente Muster besticht. „Die aus Leinen gefertigten Anzüge gibt es als Baukastensystem und eignen sich für die Hochzeit oder festliche Anlässe gleichermaßen“, sagt Schneider. Wer auf der Suche nach dem richtigen Hemd ist, sollte es mal mit den hochwertigen Hemden von Pure oder Hatico probieren, denn diese versprechen einen angenehmen Sitz und machen eine gute Figur. Und um das perfekte Outfit individuell abzurunden, gibt es eine große Auswahl an Fliegen, Krawatten, Hosenträgern und Einstecktüchern. Accessoires, die nicht fehlen sollten, findet Schneider. „So ein Sakko oder Anzug ist für sich schon stimmig, aber mit dem richtigen Einstecktuch oder Fliege setzt man so noch das ganz persönliche i-Tüpfelchen oben drauf.“ Damit sich der Besuch bei Wolfram S auch lohnt, gibt es aktuell 20 Prozent auf Sakkos, Jacken und Oberhemden sowie zehn Prozent auf Hosen.

Weihnachtszauber bei HEKA

Das Modehaus HEKA bietet modische Geschenkideen für Sie und Ihn Friedrichshafen (rac) Im Herzen von Friedrichshafen, an der Uferpromenade sowie in der direkt dahinter liegenden Karlstraße, bietet das traditionsreiche Modehaus HEKA in drei Geschäften zahlreiche Geschenkideen. „Bummeln Sie vorbei und lassen sich nicht nur von den Schaufenstern inspirieren“, fordern die HEKA-Inhaber auf. Ob kuschelige Accessoires, angesagte Einstecktücher oder gar ein neues weihnachtliches Fest-Outfit – im Modehaus HEKA und den beiden Wäsche-Filialen finden sich angesagte Marken für Sie und Ihn. Zu entdecken gibt es wertvolle Sachen für die Liebsten oder einfach für sich selbst. Auch beim Kauf von Weihnachtsgeschenken legen die Inhaber des Modehauses mit seiner 66-jährigen Tradition und das sympathische HEKA-Team großen Wert darauf, die Kunden gut und stilsicher zu beraten. Natürlich ist HEKA auch bei den Häfler Gutscheinen mit von der Partie. Das Parkhaus am See hat wieder geöffnet und somit steht dem Gang in die Innenstadt nichts mehr im Wege. „Das Modehaus HEKA und sein Team freut sich auf Ihren Besuch“, laden die Inhaber ein.

Frühbucherrabatte bis zu 20¦Prozent

Sonnenklar-Reisebüro berät bei Planung für den Sommerurlaub 2020 Markdorf (jmh) Beim Weihnachts-Rubbellos-Gewinnspiel des SÜDKURIER ist das Sonnenklar-Reisebüro im Proma Markdorf mit dabei. Geschäftsinhaberin Julia Wieland und ihr Team haben dafür ein dreiteiliges Reisekoffer-Set der Marke Titan als Preis gestiftet. „Das sind drei wirklich hochwertige Koffer von Titan, mit denen man viele tolle Reisen unternehmen kann“, sagt Reiseberaterin Carla Vissers. Für Reiselustige gibt es noch bis Ende Januar verführerische Frühbucherrabatte bis zu 20¦Prozent. „Wer seinen Sommerurlaub 2020 buchen will, sollte es genau jetzt machen“, rät Vissers. Absolut im Trend seien beispielsweise Mittelmeer-Kreuzfahrten, Familienurlaube in Griechenland und Rundreisen in Fernost. Wer sich informieren möchte, kann jetzt die aktuellen Kataloge einsehen und sich sein Traumziel aussuchen. „Wir betreuen, begleiten und helfen von Anfang bis zum Ende, sodass niemand alleine gelassen wird und seinen Urlaub in vollen Zügen genießen kann. Das ist etwas, was das Internet nicht leisten kann, aber wir schon“, so Vissers.

Stilvolle Geräte im Retro-Design

Bei Euronics Bäzner in Fischbach gibt es moderne Küchenmaschinen im poppigen Stil der 50er Jahre Friedrichshafen (rac) Eigentlich ist heutzutage eine Küchenmaschine unter dem Weihnachtsbaum ja ein „No Go“. Handelt es sich jedoch um ein Gerät der italienischen Marke SMEG, ist der Schenkende auf der sicheren Seite und weiß, dass sich Frau oder Mann darüber freuen wird. „Im poppigen Retro-Design sind Toaster, Mixer, Wasserkocher, Zitruspresse, Espressomaschine und vieles mehr echte Hingucker“, sagt Carolin Bäzner, Geschäftsführerin von Euronics Bäzner in Fischbach. „Gleichzeitig sind sie in ihrer Funktionalität absolut top.“ Neben dem unverwechselbaren Design, angelehnt an die 1950er Jahre, und der Technik überzeugen auch die Farben der Haushaltsgeräte von SMEG. Neben Schwarz, Rot und Cremeweiß sind zum Beispiel auch Babypink, Bübchenblau und Lindgrün bei Euronics Bäzner zu finden. Also kein Grund, die Küchenmaschine oder den Mixer nach Gebrauch im Küchenschrank verschwinden zu lassen. „Es sind gleichzeitig richtig stilvolle Deko-Artikel voller Ästhetik für die moderne Küche“, weiß Carolin Bäzner.

Jetzt wird’s stimmungsvoll

Familie Steffelin lässt es mit Winterpflümli und Leckereien weihnachtlich angehenMarkdorf (jmh) Gemeinsam mit der ganzen Familie Steffelin stimmungsvoll die Adventszeit genießen: Von Freitag, 6. bis Sonntag, 8. Dezember sind sie mit ihren Ständen auf dem Weihnachtsmarkt in Markdorf vertreten. Angeboten werden Kinderpunsch, Glühwein, leckere Apfelsäfte, Früchtebrot, Weihnachtsbrötchen und viele weitere Köstlichkeiten. Am Sonntag, 15. Dezember, laden die Steffelins auf ihren Hof ein. Von 14 bis 18 Uhr sind Hofladen und Brennereihäusle geöffnet und bieten vielerlei Spezialitäten an. Was natürlich an beiden Terminen nicht fehlen darf, ist die Hausspezialität: Steffelins Winterpflümli.

