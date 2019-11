von Andreas Lang,Jan Manuel Heß,Christiane Keutner

Das Markdorfer Optikerfachgeschäft Gölzer steht mit seinem Namen für höchste Qualitätsansprüche, modernste Optiker-Technik und für ein großes Service-Angebot. Optik Gölzer zählt in seiner Branche zu den Vorzeigeunternehmen, die fachliche Kompetenz wird mit drei Augenoptikermeistern sowie mit ausgezeichnetem Fachpersonal hervorgehoben. In Sachen Brillentrends zählt der Meisterbetrieb stets zu den ersten, wenn es darum geht, die aktuellsten Trends und Techniken bei sich im Haus zu führen. „Bei uns gibt es keinen Stillstand, da wir für unsere Kunden immer den bestmöglichen Service bieten wollen. Das treibt uns an und ist unser oberstes Ziel“, erklärt Augenoptikermeister Ulrich Gölzer sein Erfolgsrezept. Im Sonnen- und Sportbrillenbereich ist das Fachgeschäft nach eigenen Angaben bestens aufgestellt und führt Produkte der Klassenprimusse beispielsweise von Oakley, Adidas, Head und Evil Eye.

Wer Wert auf Extravaganz lege, sei mit der neuen Chopard-Brillen-Kollektion bestens aufgehoben. Chopard-Brillen zelebriere den Luxus von Schweizer Schmuck und „Made-in-Italy“-Design-Exzellenz. Die akribische Aufmerksamkeit in den handgefertigten Details, kombiniert mit modernsten Technologien, erwecken laut Gölzer wundervolle Modelle, die mit raffinierten modernen Materialien hergestellt werden und ein elegantes Design und unvergleichliche Qualität bieten. Die „High Jewellery-, Imperial- und Precious“-Kollektionen sind in juwelenartigen, luxuriösen und glamourösen Gläsern erhältlich. Als absolute Renner gelten derzeit Brillengestelle aus Naturhorn, handgefertigt „Made in Germany“ – das seien immer Unikate mit höchstem Tragekomfort. Das Naturmaterial ist Büffelhorn, die Naturhornfarben sind einzigartig – jede der Büffelhornbrillen hat eine eigene Aura und Ausstrahlung. Denn kein Büffelhorn gleicht dem anderen. Von ganz dunkel bis hin zu fast weiß sind alle Farbtöne zu finden. Bei Optik Gölzer sind noch viele weitere Topmarken und Trendbrillen zu finden, die kaum Wünsche offenlassen. Mit etwas Glück können Gölzer-Kunden oder die es noch werden wollen, beim SÜDKURIER Weihnachtsgewinnspiel einen Gölzer-Gutschein in Höhe von 500 Euro gewinnen.

Küchentrends unterm Christbaum

Multifunktionsbecken von Etagon bieten ein einzigartiges Konzept aus klassischem Spülbecken, Funktionsstufe und Schienen, die das parallele Arbeiten auf drei Ebenen ermöglichen.

Von aufmerksam bis sehr aufmerksam reicht das Weihnachtspräsent-Repertoire bei Küchen Krall in der Markdorfer Mangoldstraße. Denn in dem Küchenfachgeschäft gibt es nicht nur eine große Auswahl an trendigen Küchen, sondern auch innovatives Zubehör. „Wir führen nicht nur hochwertige Bräter, Woks, Pizzabacksteine oder Grillplatten für den Herd in unserem Sortiment, sondern führen diese gerne auch vor“, sagt Geschäftsinhaber Michael Fülle. In Verbindung mit einem Induktionskochfeld bieten Grillplatten schon bei mittlerer Stufe eine ausgezeichnete gleichmäßige Hitze für das Braten/Grillen von Fleisch, Gemüse, Fisch. Zudem lassen sich die Platten sehr leicht in der Spülmaschine reinigen. In Sachen Kücheninnovationen gehört nach Fülles Ansicht ganz klar der Quooker – der Kochendwasserhahn – zu den angesagtesten Objekten: „Ein wirklich durchdachtes Gerät, das den Küchenalltag effektiv verbessert.“ Denn mit einem Quooker im Haus hat man immer sofort kochendes Wasser parat. Keinen Topf oder Wasserkocher umständlich mit Wasser füllen und warten, bis es kocht. Einfach den Hahn aufdrehen und schon ist das 100 Grad Celsius heiße Wasser da. „Die Vorteile liegen klar auf der Hand“, sagt Fülle, „denn er ist zeit-, wasser- und platzsparend“. Ebenso im Trend liegen die innovativen Bora-Dunstabzüge, die in der Küche für neue Maßstäbe sorgen. „Sie sind effizient, innovativ und stilvoll und ein Muss für jede Küche.“ Kochdünste und -gerüche können bei Bora erst gar nicht hochsteigen, sondern werden dort abgesaugt, wo sie entstehen: direkt am Kochfeld.

Schönes und Glitzerndes für Sie und Ihn von Wielath

Sabine König und Michael Fröhler halten viele funkelnde und schöne Schmuckstücke und Uhren bereit. Bild: Andreas Lang

Uhren und Schmuck Wielath ist schon in richtiger Weihnachtsstimmung und will viel Freude verschenken. Daher dürfen sich Teilnehmer des SÜDKURIER Weihnachtsgewinnspiels mit etwas Glück über eine Halskette mit Perlenanhänger im Wert von 100 Euro freuen. Auch sonst glänzt das Markdorfer Fachgeschäft mit vielen glitzernden Geschenkideen. „Wir bieten für jeden Geldbeutel das passende Schmuckstück“, verspricht Sabine König. „Ideale Weihnachtsgeschenke sind auch wunderschöne Uhren für Damen und Herren, die bei uns im niedrigen und auch im gehobenen Preissegment zu finden sind“, ergänzt Michael Fröhler vom Wielath-Team. Das Fachpersonal steht gerne beratend zur Seite, um für die Weihnachtszeit das jeweils passende Geschenk zu finden: Ob Colliers, Schmuck-Sets, Ringe, Ohrringe, Hals- und Armketten in Silber, Gold, Brillanten oder Perlen – die Auswahl ist groß. Bei vielen Schmuckstücken sind individuelle Gravuren möglich.

Landgasthof mit Charme und viel Herz

Julia Boßhart freut sich auf die Gewinner des SÜDKURIER Weihnachtsgewinnspiels und will diese kulinarisch mit ihrem Team verwöhnen. Bild: Andreas Lang

Der Hepbacher Landgasthof Linde ist für seine gute Küche und für seine Herzlichkeit, die das gesamte Team des familiengeführten Unternehmens ausstrahlt, weit über die Region hinaus bekannt. Alles ist mit viel Liebe zum Detail gut durchdacht. „Wir sehen unsere Gäste nicht nur als Gäste, sondern als gute Freunde und so wird auch jeder einzelne Gast behandelt“, erklärt Chefin Julia Boßhart, die die Gastronomie mit ihrer Schwester Carina Steimle mit Unterstützung der Eltern Hannelore und Karl Steimle und dem Linde-Team führt. Beim SÜDKURIER Weihnachtsgewinnspiel will das Linde-Team die glücklichen Gewinner kulinarisch verwöhnen und verlost drei Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro. „Mein Team und ich freuen uns schon heute, die Gewinner bald bei uns im neu gestalteten Gastronomiebereich begrüßen und bedienen zu können“, erklärt Julia Boßhart.

Fein für die Ski-Piste

Katrin Raither von Intersport Raither in Markdorf gefällt die neue farbige Paisley-Ski-Kollektion von Rehall-Outerwear sehr. Bild: Jan Manuel Heß

Mit der neuen Kollektion von Rehall-Outerwear ist man auf jeder Ski-Piste ein modischer Blickfang. Die verspielten Oberteile und Hosen ermöglichen es, das Pisten-Outfit nach Belieben zu kombinieren und einen ganz individuellen Look zu kreieren, der der Persönlichkeit und dem eigenen Stil entspricht. „Der Damen-Microfleece-Ski-Pulli ist richtig bequem und das Paisley-Muster sieht einfach super aus“, meint Geschäftsinhaberin Katrin Raither. Dazu hat sie die hochwertigen Damen-Lederstiefel Valluga von Meindl angezogen. Dieser elegante und warm gefütterte Stiefel ist ein besonders komfortabler Damen-Winterstiefel und für optimalen Klimakomfort mit dauerhaft wasserdichtem und atmungsaktivem Gore-Tex-Winterfutter ausgestattet. „Er ist nicht nur total bequem, sondern die Profilsohle sorgt für beste Griffigkeit und Halt auf Schnee und Eis“, so Raither. Beim SÜDKURIER Weihnachtsgewinnspiel gibt es dreimal sportliche 50¦Euro-Gutscheine für Intersport Raither zu gewinnen.

Lauter dufte Präsente

Bio-Airsprays, Weihnachtsschokolade und Wintertees sind Geschenke für jeden Geschmack, findet Thomas Waldraff vom „Knusperhäusle Naturkost“.

Düfte haben den direkten Draht zur Seele, sie wirken im menschlichen Gehirn ohne Umweg über das für die Vernunft zuständige Großhirn unmittelbar auf das limbische System, den Ort der Gefühle, Instinkte und unbewussten Wahrnehmung. Vielleicht sind die emotionsbegleiteten Bio-Airsprays deshalb so begehrt, die Thomas Waldraff vom „Knusperhäusle Naturkost“ im Sortiment hat. Mit holziger Zirbelkiefer, Zimt+Sterne, Winterspray und anderen Duftmischungen atmet man einfach Wohlgefühl ein; die Düfte wecken Erinnerungen an Advents- und Weihnachtszeit. Wer das toppen möchte, ergänzt mit Pflegeölen, Lavendel- oder Edeltannenbädern. Als schönes Geschenk in der lichtervollen Zeit bieten sich auch ungewöhnliche Wintertees, ein Bio-Glühwein oder mit originellen Namen versehene Schokoladen mit cremigen Füllungen an, wie „Jingle Bells Rock“ mit Marzipan und Rotweinganache, die auf der Zunge zart schmelzen.

Geschenke für modebewusste Herren

Lisa Bitzenhofer vom Modehaus Kappeler in Markdorf berät gerne, wenn es um zeitgemäße Herrenmode geht. Bild: Jan Manuel Heß

Zu Weihnachten darf es gerne angenehm und gemütlich sein. Lisa Bitzenhofer, Geschäftsinhaberin des Modehauses Kappeler in Markdorf, hat dafür die richtige Auswahl parat. „Ob mit Reißverschluss oder mit Rollkragen, unsere Pullover von Monte Carlo fühlen sich unglaublich angenehm an und liegen absolut gut am Körper.“ Besonders der Merinowolle-Anteil sorge für angenehmes Tragegefühl. Ebenfalls gerne finden, nach Lisa Bitzenhofers Erfahrung, Socken, Oberhemden und Schlipse den Weg unter den Christbaum. „Bei uns im Geschäft nennen wir das kurz das SOS-Päckle“. Denn mit schicken Socken von Kunert, modischen Schlipsen – oder auch Krawatten – von Ploenes und eleganten Oberhemden von Eterna landet man mit Sicherheit bei modebewussten Herren einen Volltreffer.

Aufmerksame Geschenke für die Gesundheit

Apotheker Matthias Maunz hält für die Weihnachtszeit viele schöne Geschenkideen rund um die Gesundheit an. Bild: Andreas Lang