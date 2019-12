Auch bei der richtigen Auswahl von Kontaktlinsen ist man im OptikHaus Hammer behilflich. Mit speziellen Ge­räten wird an 10¦000 Messpunkten die Augenhornhaut vermessen und so die aktuelle Stärke ermittelt. Anhand dieser Daten werden für die Augen ganz individuell die Kontaktlinsen berech­net und angefertigt.

Eine neue Brille soll Freude machen. Das OptikHaus Hammer führt exklusive Modelabels von Chanel, Prada, Dior, Armani, Escada oder Tom Ford. Der modische Individualist wird bei Insidermarken wie IC! Berlin, Orgreen, Lindberg oder Coblens fündig. Und wer auf der Suche nach einem neuen Look ist, kann sich vertrauensvoll an die stilsicheren Mitarbeiter wenden, die die Kunden mit ihren Auswahlen durchaus zu überraschen wissen.

Auf eines wird bei Neher – Feine Wäsche besonderer Wert gelegt: „Bei uns kann man eine ehrliche und kompetente Beratung erwarten, denn wir nehmen noch Maß.“ Fu?r Sabine Holzherr-Tausendfreund und ihre Mitarbeiterinnen Barbara Gäng und Samanta Wierag steht die persönliche Beratung im stets Mittelpunkt: „Ein perfekt sitzender BH macht eine Menge aus, daher ist es wichtig, richtig auszumessen und anzuprobieren.“ Und gerne dürfen daher Kleider und Blusen mitgebracht werden, um so zu sehen, ob alles so sitzt, wie es soll.

Geschäftsinhaberin Sabine Holzherr-Tausendfreund und ihr Team freuen sich auf die Weihnachtszeit. „Es ist doch einfach was Schönes, wenn Menschen unterwegs sind, um für andere Menschen ein Geschenk zu besorgen.“ Gerade in dieser Zeit sind es dann auch die Herren, die gerne mal im Laden vorbei schauen, um für ihre Frauen nach schöner – oder gerne auch etwas verführerischer – Damenwäsche zu schauen. Besonders Dessous, beispielsweise von Triumph, Passionata oder Prima Donna in verführerischem Rot, werden gerne ausgesucht, weiß Sabine Holzherr-Tausendfreund zu berichten.

Feine Weihnachtsgeschenke für Singles und Paare bei Guldin HaushaltswarenMarkdorf (keu) Ideal für Singles und Paare sind die neuen Töpfchen und Grills, mit denen man Raclette und Fondues mal alleine oder zu zweit genießen kann. „Das sind sehr nette Weihnachtsgeschenke“, sagt Sylvia Ströer, Inhaberin von Guldin Haushaltswaren. Ein Teelicht reicht fürs Aufheizen, das Geschirr ist schnell gereinigt und hat auf kleinsten Tischen Platz. Die Töpfe eignen sich für Käse-, Gemüse- oder Schokoladenfondue. Natürlich hat sie auch große Behälter für bis zu acht Personen in unterschiedlichem Design, mit Rentieren, gusseisern oder als gelber runder Käse, sowie große Raclettegeräte im Sortiment. Letztere sind kombiniert mit einer Granitplatte. Auf dem „Heißem Stein“ brutzeln Fleisch oder Zwiebeln und werden Brötchen knusprig. Dazu ein Kaminfeuer mit Holz, dass sich in einer Filztasche oder einem Weidenkorb äußerst dekorativ macht, und der Abend wird rund.

Außerdem gibt es tolle Geschenk-Sets beispielsweise von Armani oder L’¦Occitane. „Das sind mediterrane Pflegeprodukte für Haut und Haare, die jetzt zur Adventszeit in besonders hübschen Verpackungen in die Regale kommen und sich ganz toll als Weihnachtsgeschenke eignen“, sagt Mitarbeiterin Inna Schulteis.

Metzgerei Seitz bietet individuelle Geschenkkörbe und preisgekrönte Wurstwaren

Markdorf – Das Team der Metzgerei Seitz in Markdorf ist für die Festtage bestens gerüstet. „Wir haben feine Braten, köstliche Rouladen, herzhafte Rollschinken und natürlich auch saftige Schäufele in ausreichenden Mengen vorrätig“, erzählt die frisch gebackene Verkaufsleiterin Judith Seitz. Wer sich also über die Festtage mit hochwertigen und gut schmeckenden Fleisch- und Wurstwaren eindecken möchte, ist bei Familie Seitz an der richtigen Adresse.

Und wer noch auf der Suche nach einem wirklich geschmackvollen Weihnachtsgeschenk ist, wird selbstverständlich auch bei Seitz fündig. Die Geschenkkörbe sind gefüllt mit vielerlei Wurstsorten, wie etwa der preisgekrönten Gehrenbergsalami, und in unterschiedlichen Größen erhältlich. Bei Bedarf werden die Geschenkkörbe vom freundlichen Seitz-Team nach den ganz persönlichen Wünschen der Kunden zusammengestellt.