von Andreas Lang,Jan Manuel Heß

Als Hauptpreis des Bodensee-Weihnachtsgewinnspiels des SÜDKURIER gibt es Einkaufsgutscheine von Edeka Sulger im Gesamtwert von 600 Euro Markdorf – Weihnachten rückt mit großen Schritten näher und die Gedankengänge, welches Geschenk wohl unter den Christbaum soll, werden schon etwas hektischer. Wieder andere Menschen sind für die Feiertage noch auf der Suche nach dem passenden Festtags-Menü. Für Fragestellungen wie diese hat Edeka Sulger passende Antworten oder besser gesagt passende Produkte parat. Und mit etwas Glück können SÜDKURIER-Leser darüber hinaus beim Bodensee-Weihnachtsgewinnspiel den Hauptpreis, Einkaufsgutscheine von Edeka Sulger im Gesamtwert von 600 Euro gewinnen. Somit macht das Einkaufen noch mehr Spaß. Egal ob Festtagsschmaus, Weihnachtsbäckerei oder einen leckeren Wein oder Aperitif – der Edeka-Sulger-Markt verfügt über eine große Produktvielfalt, die in die Tiefe geht. Das Familienunternehmen, das im Jahr 1962 von Hans Sulger in Konstanz gegründet wurde, kann auf eine stolze Erfolgsgeschichte zurückblicken. Heute führt das Familienunternehmen Sulger und Eichwald insgesamt neun Filialen in fünf Städten und Gemeinden und beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 270 Mitarbeiter. Erst jüngst wurde der Markdorfer Edeka-Sulger-Markt an der Mangoldstraße für rund 1,6 Millionen Euro umgebaut und auf den neusten Stand der Technik gebracht. Beispielsweise wurde in neue Kassensysteme, Kühltheken, Beleuchtung, Böden und neue Verkaufsregale investiert. Während der Umbauphase wurde die Obst- und Gemüseabteilung vergrößert. Für den gesunden Mittagssnack ist in der Obst- und Gemüseabteilung eine Salatbar zu finden. Der Edeka-Sulger-Markt bekennt sich ganz klar zur Regionalität – was durch die Erweiterung der Zusammenarbeit mit regionalen Landwirten und Zulieferern unterstrichen wird. Neue Wege geht das Unternehmen auch in Sachen Nachhaltigkeit: Bei der Anschaffung der neuen Kühltheken und Beleuchtungen sowie der gesamten Energieversorgung hat die Geschäftsleitung Sulger und Eichwald ein besonderes Augenmerk darauf gehabt, dass diese nach dem aktuellsten Stand der Technik umgesetzt werden und damit umwelt- und ressourcenschonend sind. „Wir haben die Plastiktüten komplett verbannt und wollen somit dem schonenden Umgang mit der Umwelt Rechnung tragen“, erklärt Marktleiterin Melanie Kerler-Otterburg. Das Familienunternehmen setzt auf Einkaufskartons im Kassenbereich und auf Papiertüten und Obstnetze für die Warenverpackung in der Obst- und Gemüseabteilung. In der Metzgerei-Abteilung können Kunden eigene Behältnisse mitbringen, um darin Wurst-, Fleisch- und Käseprodukte mitzunehmen. „Wir wissen, dass wir für unsere Kunden mehr sind als nur eine Einkaufsstätte, wir sind auch Begegnungsstätte und haben auch eine Vorbildfunktion“, erklärt Geschäftsführerin Silke Sulger. Gerne gibt das Unternehmen seinen Erfolg weiter, indem Vereine, soziale Einrichtungen sowie kulturelles Engagement an den jeweiligen Standorten großzügig unterstützt werden.

Gutscheine und Dessous

Sabine Holzherr-Tausendfreund bietet in ihrem Geschäft „Neher-Feine Wäsche“ über die Weihnachtszeit besondere Gutscheine an. Bild: Jan Manuel Heß

Besondere Geschenkideen bei „Neher–Feine Wäsche“ Markdorf – Wer auf der Suche nach einem besonderen Gutschein ist und nicht irgendeinen x-beliebigen zu Weihnachten verschenken möchte, ist bei Sabine Holzherr-Tausendfreund von „Neher–Feine Wäsche“ an der richtigen Adresse. „Bei mir gibt es schön gestaltete Gutscheinkarten, die nach etwas aussehen“, so Inhaberin Holzherr-Tausendfreund. Außerdem kann der Betrag frei gewählt werden. „Bei uns gibt es keine vorgedruckten Gutscheine, wir tragen jeden Wunschbetrag ein.“ Dessous in verführerischem Schwarz Ist der Gutschein dann erst einmal verschenkt, kann dieser beispielsweise für wundervoll verführerische Dessous von Mary Jo, Aubade, Chantelle, Prima Donna oder Mey ausgegeben werden. „Die Farbe Schwarz liegt derzeit absolut im Trend und wir haben schöne Stücke da“, so Holzherr-Tausendfreund. Persönliche Beratung mit Maß Wer noch am letzten Adventssamstag, 21. Dezember, noch auf der Suche nach einem hübschen Geschenk sein sollte, kann ganz entspannt von 9.30 bis 16 Uhr bei „Neher-Feine Wäsche“ vorbeischauen und sich persönlich beraten lassen. Denn auf eines wird in dem Geschäft in der Hauptstraße ganz besonderen Wert gelegt: „Bei uns kann man eine ehrliche und kompetente Beratung erwarten, denn wir nehmen noch richtig Maß mit Maßband.“ Fu?r Sabine Holzherr-Tausendfreund und ihre beiden langjährigen Mitarbeiterinnen Barbara Gäng und Samanta Wierag steht die persönliche Beratung im Mittelpunkt: „Ein richtig perfekt sitzender BH macht für das Tragegefühlt eine Menge aus, daher ist es wichtig, richtig auszumessen und anzuprobieren.“ Gerne dürfen daher Kleider und Blusen mitgebracht werden, um zu sehen, ob alles so sitzt, wie es sein soll.

Heiße Wintergetränke

Die Widemann-Mitarbeiterinnen Jana Hecht (links) und Janine Greiner mögen die fruchtig-süßen Punschsorten, wie etwa Apfel-Blutorange und Heidelbeere. Bild: Jan Manuel Heß

Der Widemann-Getränkemarkt in Ahausen bietet Spezialitäten für die kalte Jahreszeit Bermatingen-Ahausen – Im Winter und speziell zur Weihnachtszeit sind sie die beliebtesten Getränke im vielfältigen Sortiment der Bodensee-Kelterei Widemann in Ahausen: Die fruchtig-süßen Glühweine, Punsche und der Glühmost. Im Getränkemarkt gibt es außerdem noch ein großes Angebot an regionalen Spirituosen und Weinen sowie die vielen natürlichen Fruchtsaftsorten. Für Mitarbeiterin Jana Hecht ist der Heidelbeer-Punsch eine echte Alternative zum Glühwein. „Er ist nicht super süß, dafür sehr viel beeriger im Geschmack und hat eine tolle Note weihnachtlicher Gewürze.“ Alternativen zum Glühwein Neu im Sortiment ist der Apfel-Blutorange-Punsch, der, schön heiß serviert, „einfach lecker und fruchtig schmeckt“, sagt Kollegin Janine Greiner. Ein ideales Heißgetränk für kalte Winterabende ist der „Roter Winterapfel“, ein leckerer Früchteglühwein aus selbst gekelterten Äpfeln und Kirschen, nach eigener Widemann-Rezeptur gewürzt und gesüßt. Natürlich gibt es auch ganz klassischen Glühwein in Rot und in Weiß. Besonders beliebt, nicht nur bei Kindern, ist der alkoholfreie Kinderpunsch, der aus feinen selbstgepressten Säften hergestellt wird. „Der schmeckt Kindern ebenso wie Erwachsenen und kann, ganz nach Belieben, entweder heiß oder kalt getrunken werden“, sagt Mitarbeiter Roland Metzger, der noch einen Tipp parat hat: „Am besten immer nur kurz erhitzen und nicht zum Kochen bringen, so schmeckt es am besten.“ Darüber hinaus gibt es ein vielfältiges und sortenreiches Angebot an Weihnachts- und Winterbiersorten. „Die beliebtesten hier bei uns in der Region sind das Schussenrieder Festbräu und das Meckatzer Fest-Märzen“, so Mitarbeiter Viktor Schmidt. „Unser Kinderpunsch schmeckt Kindern ebenso wie Erwachsenen und kann, ganz nach Belieben, entweder heiß oder kalt getrunken werden.“ Roland Metzger, Mitarbeiter Widemann-Getränkemarkt

Im Frühjahr nach Malta

Wegis Reisen, Leni Huther, Bild: Jan Manuel Heß

Die neuen Reisekataloge von Wegis-Reisen aus Ahausen sind jetzt erhältlich Bermatingen-Ahausen – Heiß ersehnt und frisch gedruckt: Die Frühjahrskataloge von Wegis-Reisen liegen in den Regalen des Ahauser Unternehmens bereit. Sie beinhalten wieder eine vielfältige Palette von Bus-, Flug- und Schiffsreisen, die sich an jeden Reisegeschmack richtet. Malta entdecken und erleben „Auf Wunsch schicken wir den Katalog gerne nach Hause oder er kann jederzeit auch online auf unserer Internetseite durchstöbert werden“, sagt Geschäftsführer Christian Wegis. Wer noch auf der Suche nach einer Frühjahrsreise ist, für den hat Christian Wegis einen Tipp parat: „Ganz besonders schön ist Malta im Frühling. Wir haben eine tolle Reise im Angebot, wir bieten acht Tage, geführt von der erfahrenen Leni Huther, vom 12. bis 19. März 2020.“ Die Hauptstadt Valletta ist für ihre Weltoffenheit bekannt, die auf die vielfältigen Einflüsse verschiedener Völker seit der Antike zurückzuführen sind. Im Süden der Insel reihen sich pittoreske Dörfer aneinander wie Perlen an einer Kette. Jedes einzelne von ihnen veranstaltet über das Jahr verteilt traditionelle Feste, die allesamt einzigartig sind. Vom Bodenseekreis bringt der Wegis-Bus die Teilnehmer nach Zürich an den Flughafen. Am Nachmittag geht es dann mit dem Flieger nach Malta. Bei Ausflügen und eigenen Erlebnistouren kann Malta selbst und auch die Nachbarinseln erkundet werden.

Kameras fürs Auto zu gewinnen

Beatrice Strauch von Foto und Parfümerie Strauch in Markdorf zeigt einer der beiden Dashcams, die es zu gewinnen gibt. Bild: Jan Manuel Heß

Foto und Parfümerie Strauch stiftet für das Weihnachtsgewinnspiel Dashcams Markdorf – Eine Dashcam kann bei einem Autounfall helfen, strittige Fragen zu klären. Die kleinen Autokameras sind an der Windschutzscheibe befestigt und zeichnen den Verkehr auf. Beatrice Strauch von Foto und Parfümerie Strauch in Markdorf hat für das Bodensee Weihnachtsgewinnspiel zwei Dashcams – einmal das Modell 45 und einmal das Modell 55 – von Garmin gestiftet. Besonders die Garmin Dashcam 55 überzeugte in Tests mit Bestnoten in Sachen Sicherheit sowie Ausstattung und Bedienung. Hochauflösende Videos, flotte Bildfrequenz und jede Menge Funktionen begeistern. „Sie macht nicht nur sehr gute Video-Aufzeichnungen für den Ernstfall, sondern unterstützt den Fahrer im Straßenverkehr“ erklärt Strauch. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku stellt die Funktionen auch dann sicher, wenn die Dashcam nicht per Stecker mit dem Zigarettenanzünder verbunden ist oder bei einem Unfall der Strom ausfällt. Die Garmin Dashcam 55 beobachtet nicht nur den Verkehr, sie warnt den Fahrer auch, wenn dieser unbewusst die Fahrspur verlässt.

Ulrike Wielath übergibt ihr Geschäft

Ulrike Wielath gibt ihr Schmuck- und Uhrengeschäft nach mehr als 35 Jahren an ihre Mitarbeiterin Miriam Bakoias zum 1. Januar 2020 ab. Bild: Andreas Lang

Nach mehr als 35 Jahren ist für die Uhren- und Schmuckhändlerin Schluss Markdorf – Nach mehr als 35 Jahren als Uhren- und Schmuckhändlerin übergibt Ulrike Wielath ihr Geschäft beim Untertor zum 1. Januar 2020 an ihre Mitarbeiterin Miriam Bakoias. „Ich bin glücklich, dass Miriam Bakoias mein Geschäft mit allen Mitarbeitern übernimmt“, freut sich Ulrike Wielath. Sie habe vollstes Vertrauen in die neue, künftige Inhaberin, die seit fast sechs Jahren in das Geschäft involviert ist und die Abläufe sowie Kunden bestens kennt. „Ich habe meinen Beruf und meine Kunden geliebt, aber man soll die Gelegenheit beim Schopfe packen, wenn man sieht, dass es einen guten Nachfolger gibt“, erklärt Ulrike Wielath. Jetzt freut sich die aktuelle Geschäftsführerin erst einmal Mal auf das Weihnachtsgeschäft und hofft, dass sie Gelegenheiten hat, sich noch von möglichst vielen Stammkunden verabschieden zu können.

Geschenkideen von Keim

Betriebsleiter Rolf Schmid von Elektroanlagen Keim präsentiert zur Weihnachtszeit viele schöne und nützliche Geschenkideen für Küche, Haushalt und Hobby, wie etwa elektrische Zahnbürsten, Rasierer, Kaffeemaschinen, Toaster und Staubsauger. Bild: Andreas Lang

Elektroanlagen Keim aus Markdorf ist beim Bodensee Weihnachtsgewinnspiel dabei Markdorf – Für das SÜDKURIER Bodensee Weihnachtsgewinnspiel lobt Elektroanlagen Keim im Schießstattweg in Markdorf insgesamt fünf Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 25 Euro aus. Wer noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk ist, findet bei dieser Adresse auch viele schöne Geschenkideen. Elektrische Zahnbürsten, Rasierer, Epilierer, Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Toaster, Eierkocher und Bügeleisen sind nur ein kleiner Auszug aus dem vielfältigen Sortiment von Elektroanlagen Keim. Wer eine größere Anschaffung wie Waschmaschine, Wäschetrockner oder Herd plant, wird bei diesem erfahrenen Meisterbetrieb ebenfalls fündig. „Auch Gutescheine sind bei uns erhältlich, damit macht man dann zu Weihnachten ganz sicher nichts falsch“, sagt Betriebsleiter Rolf Schmid. Bei jedem Einkauf werden zudem auch vom Keim-Team SÜDKURIER-Rubbellose verteilt, die viele weitere tolle Gewinne versprechen.

700 Euro für die Tafel

Günther Wieth von der Markdorfer Tafel freut sich über eine Spende von 700 Euro, die er von Werner Graetsch, Inhaber von OptikHaus Hammer, überreicht bekam. Bild: Hess

Markdorf (jmh) Das OptikHaus Hammer bietet mit seinem Glasklar-Brillenspray ein optimales Serviceangebot für eine natürliche und schonende Brillenreinigung an. Das Nachfüllen der Fläschen ist kostenlos, es darf für die Markdorfer Tafel gespendet werden. In diesem Jahr sind 700 Euro zusammengekommen, die Geschäftsinhaber Werner Graetsch an Günther Wieth von der Markdorfer Tafel übergeben konnte. Das OptikHaus Hammer Team bedankt sich bei allen Kunden, die mit ihrer Spende die Arbeit der Markdorfer Tafel unterstützen. „Ich freue mich, dass in diesem Jahr ein so großer Betrag zusammen kam“, so Werner Graetsch.