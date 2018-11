Das Amtsgericht Tettnang hat unter der Leitung von Richter Christian Pfuhl einen 24-jährigen Mann aus Bayern zu sieben Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Die Haftstrafe wird für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Die Höhe des Strafmaßes fiel nur wenig niedriger als die Forderung der Staatsanwältin aus. Lisa Rehm hatte für neun Monate Freiheitsstrafe plädiert. Zusätzlich muss der Angeklagte innerhalb von drei Monaten 1000 Euro an den Bewährungshilfeverein Ravensburg zahlen.

Angeklagter geständig

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hatte den Mann wegen der Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen und Förderung verfassungsfeindlicher Organisationen sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz angeklagt. Der 24-Jährige war geständig.

Handel mit Militaria

Der junge Mann sagte vor Gericht aus, dass er vor rund drei Jahren im Internet ein Geschäft für Militaria eröffnet hatte. Zunächst auf Facebook, später auf einer eigenen Webseite, die es heute nicht mehr gibt. Gemeldet war das Geschäft in einem Ort im Bodenseekreis. Der Angeklagte behauptete in der Verhandlung, das Geschäft aus "geschichtlichem Interesse" aufgebaut zu haben. Er habe Objekte aus der Zeit seit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 erworben und weiterverkauft. Einen politischen Hintergrund habe sein Geschäft nicht gehabt.

Rechte Vorgeschichte

Tatsächlich, so stellte Richter Pfuhl im mündlichen Urteil fest, wurde vor allem Material aus dem Dritten Reich gekauft und in alle Welt vertrieben. Der Angeklagte war offensichtlich damals in die Neonaziszene verstrickt. Zwischen 2011 und 2016 wurde er drei Mal wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt, einmal wegen gefährlicher Körperverletzung. Dabei soll es auch Nazirufe und Nazigestik gegeben haben. 2012 war der Angeklagte bereits wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen verurteilt worden. Er hatte in einer Stadt in Bayern ein T-Shirt getragen, auf das ein Keltenkreuz gedruckt war – ein Kennzeichen für die im Januar 1882 verbotenen rechten Gruppierung Volkssozialistische Bewegung Deutschlands/Partei der Arbeit (VSPD/PdA).

Angeklagter beteuert Ausstieg aus der Szene

Der Angeklagte sagte vor Gericht, dass er eine Zeit lang Mitglied der NPD gewesen sei und bei Demonstrationen mitgemacht habe. Doch er habe sich geändert: "Ich habe mich von der rechten Szene total distanziert", sagte er. Richter Pfuhl glaubte ihm aufgrund seines Geständnisses, seines Auftretens vor Gericht und seiner geänderten Lebensverhältnisse.

Paket führte auf Spur des Angeklagten

Die Ermittlungen gegen den Angeklagten kamen ins Rollen, nachdem der Zoll bei einer Stichprobe am Flughafen in einem Päckchen an den Angeklagten zwei rote Armbinden mit Hakenkreuz und ein Eisernes Kreuz gefunden hatte. Der Handel mit solchen Gegenständen ist erlaubt, wenn sie nicht verfassungsfeindlichen Zwecken dienen sollen, sondern im Rahmen von Kunst, Wissenschaft, Forschung oder Dokumentation verwendet werden. Der Zoll veranlasste, dass die Polizei den 24-Jährigen dazu befragte. Die Anfrage ließ der Angeklagte jedoch unbeantwortet. Hätte er den Beamten eine Erklärung geliefert, wären die Ermittlungen möglicherweise nicht weitergelaufen, meinte ein als Zeuge geladener Polizeibeamter.

Anzeige durch 17-Jährigen

Die Verdacht gegen den Angeklagten erhärtete sich jedoch auch, weil ein 17-Jähriger aus dem Bodenseeraum Anzeige erstattet hatte. Er war in dem sozialen Netzwerk Facebook zufällig auf Werbung des Militaria-Shops gestoßen und hatte Hakenkreuze auf den Gegenständen erkannt. Deshalb erwirkte die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung bei dem Angeklagten. Dabei habe die Polizei unter anderem Orden, Uniformen, Armbinden, Fahnen, sowie unbrauchbare und scharfe Patronen gefunden. Auch im Privatbereich habe es Gegenstände aus dem Dritten Reich gegeben.

Verbotene Kennzeichen Das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen und die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ist in den Paragrafen 86 und 86a des Strafgesetzbuches geregelt. Dort steht auch, welche Zwecke erlaubt sind. Hier stößt der Handel in Militaria-Geschäften mit solchen Gegenständen an Grenzen, denn öffentlich dürfen verbotene Kenzeichen nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes von 1983 nicht im Verkauf gezeigt werden – außer die Zugänglichkeit ist auf bestimmte Personengruppen begrenzt. In einem öffentlichen Verkauf müssen die Kennzeichen unkenntlich sein. (wex)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein