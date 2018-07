von SK

Das sehr trockene Frühjahr und die schon seit längerer Zeit anhaltende Schönwetterperiode haben laut einer Mitteilung des Landratsamts dazu geführt, dass die Wasserstände in den Fließgewässern auf einem sehr niedrigen Niveau sind.

Keine Verbesserung in den vergangenen Wochen

Auch die vereinzelten Niederschläge in den vergangenen Wochen hätten nicht zu einer wesentlichen Verbesserung der Situation beigetragen. Die Folge: Der Lebensraum vieler Wassertiere wird stark eingeengt und die Wassertemperatur steigt. „Vor allem für die Fische ist die Situation mittlerweile kritisch“, sagt Amtsleiter Klaus Ruff.

Bewässerung in der Landwirtschaft nur noch eingeschränkt möglich

Daher sei die landwirtschaftliche Bewässerung nur noch eingeschränkt möglich. Überdies appelliert das Landratsamt an alle Anlieger, in der nächsten Zeit auf Wasserentnahmen zu verzichten. Betroffen sind im Bodenseekreis nicht nur die kleineren Bäche und Gräben. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit besteht nach Angaben des Landratsamts auch die Gefahr, dass an den größeren Gewässern wie beispielsweise Argen und Rotach die Pegelstände unter die kritischen Marken fallen.

Ordnungswidrigkeit mit Bußgelder geahndet

Eine wesentliche Entschärfung der Lage sei nicht in Sicht, sondern aufgrund der angekündigten Hitzeperiode eher noch eine Verschlechterung der Situation zu erwarten, schätzt man im Landratsamt die Lage ein. Unter normalen Umständen sei das bei den größeren Flüssen kein Problem und die Landwirte hätten dafür auch Genehmigungen. Diese gelten aber nicht mehr, wenn die Wasserläufe einen bestimmten Pegelstand unterschreiten, betont das Amt für Wasser- und Bodenschutz. Die Wasserentnahme in diesem Fall ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Immer wieder stellt das Amt für Wasser- und Bodenschutz eigenen Angaben zufolge auch fest, dass Wasser illegal entnommen wird. Hier werde es in nächster Zeit verstärkt Kontrollen geben.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein