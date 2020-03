„Der tut nichts, der hat noch nie jemanden gebissen.“ Mit Sätzen wie diesem versuchen Hundebesitzer, deren Hunde frei laufen, andere Menschen zu beruhigen.

Mischlingshund verletzt in Lindau drei Menschen

Dass diese Worte manchmal nichts bringen, bestätigt ein beispielhafter Fall in Lindau vor wenigen Wochen: Ein großer Mischlingshund hat scheinbar grundlos in Lindau im Park der Musikschule drei Menschen verletzt, die danach im Krankenhaus behandelt werden mussten. Weiterhin hat der Hund einen Jugendlichen angegriffen, der jedoch mit dem Schrecken davon gekommen ist.

Hunderassen werden bei Angriffen nicht erfasst

Eine Anfrage des SÜDKURIER beim Polizeipräsidium Ravensburg ergibt: 2019 gab es etwa 150 Hundeangriffe im Zuständigkeitsgebiet des Präsidiums. Nach Angaben der Polizei werden die Rassen der Tiere dabei nicht erfasst. Nach der Erstattung einer Anzeige wegen eines Hundebisses landet der Vorfall bei der Polizeihundeführerstaffel.

Zahlen und Informationen für Hundehalter Laut einer Studie der Berliner Charité im Jahr 2017 werden jährlich zwischen 30 000 und 50 000 Menschen in Deutschland von Hunden angegriffen. Am häufigsten beißen Schäferhunde, Dobermänner, Rottweiler und große Mischlingshunde zu – was auch daran liege, dass es viele dieser Hunde in Deutschland gibt.



In Baden-Württemberg gab es 2017 laut einer Statistik des Innenministeriums 1319 fahrlässige Körperverletzungen durch Hunde (2016: 1210; 2014: 1100) sowie 30 Verletzungen durch sogenannte Kampf- oder Listenhunde (2016: 25). Den Zuwachs führt das Innenministerium auf die steigende Anzahl von Hunden im Land zurück.



Jede Polizeihundeführerstaffel steht Hundebesitzern bei Fragen und Problemen bei der Haltung von Hunden beratend zur Seite. Von der Polizei gibt es dazu auch Merkblätter. Weitere Informationen zum Halten von Hunden gibt es zum Beispiel auf der Internetseite der Stadt Friedrichshafen: www.friedrichshafen.de

Dort wird ein Strafverfahren nach Paragraf 229 StGB (fahrlässige Körperverletzung) eingeleitet. Neben der Anhörung des Beschuldigten sowie Zeugen und Betroffenen erfolge in der Regel eine „Inaugenscheinnahme des betroffenen Hundes“. Dabei liegt ein Augenmerk auf der Haltung des Tieres, dem Aggressionspotential und dem Verhalten des Hundes in seiner häuslichen Umgebung. Fällt der Hund in einem Bereich auf, werden die örtlichen Behörden informiert.

Maßnahmen können Leinen- oder Maulkorbpflicht sein

Sibylle Ehreiser, Sprecherin des Landratsamts Lindau, erklärt: „Je nach Bewertung des Falles können nach dem Landesstraf- und Verordnungsgesetz entsprechende Maßnahmen gegenüber dem Hundehalter und seinem Hund erlassen werden. Diese Maßnahmen reichen von Leinenzwang, Maulkorbpflicht oder Unterbringung auf einem gesicherten Grundstück bis hin zur Prüfung der Eignung des Hundehalters und der Veranlagung beziehungsweise des Charakters des Hundes. Das Veterinäramt kann dabei eingebunden sein.“

Jedoch ist es nicht immer möglich, Taten zu ergreifen – auch, wenn ein Hund bereits mehrfach Menschen attackiert hat. Die Besitzer des Hundes in Lindau haben nach eigenen Angaben viel Geld und Zeit in die Ausbildung ihres Hundes investiert. Nachdem das Tier nach dem genannten Vorfall auch noch ein Familienmitglied verletzte, haben sich die Besitzer entschlossen, den Hund einschläfern zu lassen.

Veterinärämter können Verhaltenstest anordnen

Doch nicht alle Hundebesitzer sind einsichtig. Die Veterinärämter können auf eine Prüfung des Verhaltens beziehungsweise einen Wesenstest des Hundes bestehen. Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamt Bodenseekreis, erklärt: Die Entscheidung, ob ein Hund an einen anderen Besitzer, in die Verwahrung oder in ein Tierheim gegeben werden muss, wird in Absprache mit den Veterinärämtern und den Polizeibehörden getroffen.

Wenn ein Hund als nicht mehr erziehbar eingestuft wird oder sogar einen Menschen getötet hat, kann das Veterinäramt nach Angaben von Schwarz nicht mehr darüber entscheiden, ob ein Hund eingeschläfert werden muss.

Einschläfern nur erlaubt, wenn es einen vernünftigen Grund gibt

„Die Entscheidung wird nicht vom Veterinäramt getroffen, sondern vom Besitzer und der Polizei. Nach dem Tierschutzgesetz darf ein Tier nur eingeschläfert werden, wenn es einen vernünftigen Grund dafür gibt. Wenn ein Tier gemeingefährlich ist, gibt es in der Regel aber keine Bedenken“, sagt Schwarz.

„Es ist immer zu prüfen, ob nicht andere ‚mildere‘ Maßnahmen als eine Tötung denkbar sind.“ Sibylle Ehreiser, Pressesprecherin Landratsamt Lindau

Sibylle Ehreiser vom Lindauer Landratsamt ergänzt: „Es ist immer zu prüfen, ob nicht andere ‚mildere‘ Maßnahmen als eine Tötung denkbar sind. Eine Tötung wegen einer bloßen Vermutung, dass der Hund gefährlich ist, ist ausgeschlossen.“ Dies bestätigt auch das Polizeipräsidium Ravensburg in einer Stellungnahme. Das Einschläfern eines übergriffigen Hundes sei an strenge tierschutzrechtliche Bedingungen geknüpft und in Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes geregelt.

Im Zweifel machen sich Tierarzt und Hundehalter schuldig

„Ein einmaliger Beißvorfall führt aufgrund vielfältiger Ursachen nicht automatisch zum Vorliegen eines vernünftigen Grundes und somit auch nicht automatisch zur Tötung des Tieres“, schreibt die Polizei. Ohne diese Abwägung könne es dazu kommen, dass sich sowohl der Hundehalter als auch der Tierarzt, der den Hund einschläfert, ihm Rahmen des Tierschutzgesetzes schuldig macht.