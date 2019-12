Bodenseekreis/Langenargen vor 2 Stunden

Warum könnte der Bodensee in 15 000 bis 20 000 Jahren verschwunden sein? Wir nehmen Sie mit auf eine Zeitreise

Schon im frühen Eiszeitalter, das vor 2,6 Millionen Jahren begann, gab es einen ersten „Ur-Bodensee“. Nach der Würm-Eiszeit war er sogar kurz Teil eines riesigen Binnenmeers. Doch seine Tage sind gezählt. In 15 000 bis 20 000 Jahren könnte der Bodensee verschwunden sein. Der Klimawandel hat auf die Entwicklung bislang unabsehbare Auswirkungen. Eine Zeitreise in die Zukunft und Vergangenheit des drittgrößten Sees in Europa.