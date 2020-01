Am 6. Februar 2009 war der Asylbewerber Soner Ö. des Landes verwiesen worden, auf den Tag genau zehn Jahre später soll der 35-Jährige den Leiter des Sozialamtes der Bezirkshauptmannschaft in Dornbirn erstochen haben. Seit Montag muss er sich wegen Mordes vor dem Schwurgericht des Landgerichts in Feldkirch verantworten. Soner Ö. sagte aus, er habe den Leiter des Sozialamtes nicht umbringen wollen und sei deshalb kein Mörder.

Drei Verhandlungstage angesetzt

Unter großen Sicherheitsvorkehrungen begann der erste von voraussichtlich drei Verhandlungstagen mit den Worten der Staatsanwältin Konstanze Manhart, die, an die Geschworenen gewandt, sagte: „Jetzt werden diese schönen blauen Augen erlöschen, weil du nicht nett warst.“ So zitierte die Staatsanwältin die Worte, die der Angeklagte zu seinem sterbenden Opfer gesagt haben soll.

Angeklagter forderte zum wiederholten Mal Grundversorgung ein

Der in Österreich geborene Mann war am 6. Februar zum wiederholten Mal in die Bezirkshauptmannschaft in Dornbirn gegangen, um dort beim Leiter des Sozialamtes Geld für seine Grundversorgung einzufordern. Immer wieder habe er mit dem 49-jährigen Opfer gestritten, wie in der Verhandlung geschildert wurde.

Opfer hatte in anderer Funktion zehn Jahre früher Aufenthaltsverbot gegen Angeklagten erlassen

Der Leiter des Sozialamtes war es auch gewesen, der in anderer Funktion zehn Jahre vor der Bluttat das Aufenthaltsverbot gegen den vielfach vorbestraften Asylbewerber erlassen hatte.

Angeklagter fühlt sich vorverurteilt und politischem Druck ausgesetzt

Der Vorsitzende Richter Martin Mitteregger sagte dem Angeklagten ein faires Verfahren zu. Dieser sprach jedoch von einer Vorverurteilung, die seit einem Jahr laufe, und einem politischen Druck, dem er sich ausgesetzt fühle. Soner Ö. erklärte, er sei immer wieder ins Sozialamt gegangen, teilweise mehrmals täglich, um sich darüber zu beschweren, dass ihm immer noch kein Geld überwiesen worden sei. Es sei ihm bei der Grundversorgung in erster Linie um den Versicherungsschutz gegangen, den er sonst nicht hatte.

„Aus Sicherheitsgründen immer ein Küchenmesser dabei gehabt“

Als er am 6. Februar morgens im Sozialamt wegen einer fehlenden Kontoverbindung abgewiesen worden sei, habe er zwei Bier getrunken und sei am Nachmittag in die Bezirkshauptmannschaft zurückgekommen. Er habe aus Sicherheitsgründen immer ein Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge dabei gehabt.

Messerstich soll versehentlich in die Brust gegangen sein

Der Leiter des Sozialamts habe ihn beschimpft und den Handschlag verweigert, er habe sich in seiner Ehre gekränkt gefühlt. „Ich habe das Messer gezogen und wollte auf seine Schulter einstechen, aber er ist aufgestanden und da habe ich ihn im Brustraum erwischt“, sagte Soner Ö an. Insgesamt soll der Angeklagte laut Obduktionsbericht noch 13 bis 14 Mal auf das am Boden liegende Opfer eingestochen haben. Der Familienvater verblutete, während Soner Ö. flüchtete und kurz darauf festgenommen werden konnte.

Am Dienstag, 21. Januar, sagen Gutachter aus, das Urteil soll am Mittwochnachmittag fallen.