Trailer für Kinofilme selber drehen, Youtube-Videos erstellen, Computerspiele entwickeln und zahlreiche weitere Kreativangebote, aber auch Themen wie Cybermobbing stehen in den kommenden fünf Tagen auf dem Programm der Jugendmedienwoche. 33 Aktionen sind es insgesamt, zu denen der Bodenseekreis in Friedrichshafen, Überlingen, Markdorf und Ravensburg einlädt.

Anhaltspunkte für gelingende Mediennutzung

Die Jugendmedienwoche findet in diesem Jahr zum sechsten Mal statt. Laut Landrat Lothar Wölfle hat die Aktion das Ziel, Familien Anhaltspunkte für eine gelingende Mediennutzung in ihrer Lebenswelt zu bieten.

Verhalten in sozialen Netzwerken im Fokus

In Bezug auf die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sei in dieser Hinsicht schon viel erreicht, zeigte sich Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann im Rahmen der Auftaktveranstaltung am Donnerstagabend im Markdorfer Bildungszentrum überzeugt: „Wenn ich beobachte, mit welcher Selbstverständlichkeit sich junge Menschen in der Medienwelt bewegen, dann mache ich mir da wenig Sorgen“, sagte er. Mehr Mühe müsse sich die Gesellschaft wohl unterdessen geben, „damit auch die Erwachsenen sich mit Anstand im Netz bewegen“.

Warnung vor Verteufelung moderner Medien

Überhaupt warnte Riedmann vor Alarmismus, davor, Computerspiele, soziale Medien, das Internet an sich zu verschreien. Denn der Rückblick zeige, dass Medien menschlich seien. Von der Höhlenzeichnung bis zum Telefon hätten sie immer einen Zweck gehabt: zwischenmenschliche Kommunikation.

Aufklärung über Gefahren und Kostenfallen

An die Schattenseiten, den Missbrauch und die gesundheitsgefährdende Übernutzung hatte zuvor Kreis-Sozialdezernent Ignaz Wetzel erinnert. So machte er unter anderem auf versteckte Kostenfallen in Onlinespielen aufmerksam, in die viele junge Spieler tappten, wenn sie sich durch sogenannte In-App-Käufe zusätzliche Inhalte installieren.

Mediennutzung in der Schule

Auf die positiven Seiten der Mediennutzung verwies Veronika Elflein, die Rektorin des Schulverbunds am Bildungszentrum. Im Unterricht sei die Digitalisierung längst angekommen. Schüler und Lehrer machten sie sich zunutze, das jedoch stets mit dem Blick auf den Inhalt, sodass Mediennutzung nicht zum Selbstzweck werde.

Positive Effekte auf das Lernen

Die Ulmer Hochschulprofessorin Tina Seufert hielt im Anschluss einen Vortrag, in dem sie aufzeigte, wo und wie Medien das Lernen positiv beeinflussen können. Die Wissenschaftlerin warnte jedoch ebenfalls ausdrücklich davor, die Mediennutzung in der Schule zum Selbstzweck werden zu lassen und dabei den kritischen Blick auf den Inhalt zu vernachlässigen.

Informationen zu den Angeboten im Rahmen der Jugendmedienwoche gibt es hier: www.bodenseekreis.de/jugendmedienwoche