Kuchenformen, Tortenringe, Messbecher und Backmischungen: Bei der Messe My Cake in Friedrichshafen gibt es viel zu sehen – und zu kaufen. Besucher sind aber vor allen wegen nützlicher Tipps für den Alltag dort. Oder, weil sie ihren Lieblingsbäcker einmal live sehen möchten.

Öffnungszeiten und Preise Die Messe My Cake hat am Sonntag, 2. Februar, 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 11 Euro, für Kinder unter sechs Jahren ist er kostenlos. Eine Familienkarte (mit Kindern bis 14 Jahren) kostet 26 Euro. Besucher parken an der Messe kostenlos.

Informationen im Internet: www.mycake-messe.de

Die Schwestern Michelle und Lucy Zwisler haben sich in der Messehalle bereits umgesehen. Doch bei Betty von Betty‘s Sugar Dream waren sie noch nicht. Betty präsentiert ihr Können regelmäßig in der Sat1-Show „Das große Backen“. Bei der Messe zeigt sie in einer Darbietung auf der Livebühne im Foyer, worauf es beim Torten backen ankommt

„Ich freue mich sehr darauf, die Tortenbäckerin endlich zu sehen. Wir sind extra deswegen hier“, sagt die neunjährige Lucy. Immerhin hätten die beiden Mädchen schon rosa Luftballons gefunden. „Die find‘ ich einfach schön“, sagt die zwölfjährige Michelle.

Ein paar Schritte von den Geschwistern entfernt steht Florian Kaspar an seinem Stand. Der junge Softwareentwickler stellt einen 3-D-Drucker vor. Doch es ist kein normaler 3-D-Drucker, denn er „druckt“ Schriften und Formen aus dunkler Schokolade.

Knapp 300 Euro kostet der Drucker. „Er ist auf den normalen Haushalt ausgelegt und wir hoffen, dass wir durch die Messe bekannter werden“, erzählt Kaspar. Den Drucker gebe es erst seit Herbst 2019 zu kaufen.

„Es funktioniert ganz einfach“, sagt Kaspar und schmunzelt. Als erstes werden die gewünschten Formen auf einer Internetseite des Unternehmens Procusini ausgewählt. Damit der Drucker erkennt, was er drucken soll, werden die Formen auf einer Speicherkarte abgelegt. Und dann geht es auch schon los: Direkt am Drucker kann beispielsweise ein Pferd ausgewählt werden.

Danach heißt es warten. Entwickler Kaspar erklärt, dass die durchschnittliche Zeit, die der Drucker für ein Symbol braucht, bei etwa drei Minuten liegt.

Durch das Auftragen der Schokolade in mehreren Schichten entsteht die 3-D-Form des Pferdekopfes. Die Figur kann nun zur Dekoration von Torten genutzt werden.

Wer nach einem solchen Druckerlebnis Hunger bekommen hat, der ist am Stand der Bäckerinnung richtig. Hier verkaufen junge Bäcker und Azubis Seelen. Nicolas Zeller hat 2017 seine Ausbildung zum Konditor abgeschlossen. In seinem Beruf schätzt er vor allen den täglichen Kontakt mit Kunden. „Immer andere Menschen kennenzulernen macht mir Spaß“, sagt er.

Bei Sylvia Brielmayer gibt es den passenden Aufstrich für die Seele – je nach Belieben salzig oder süß. Die gelernte Psychologin hat sich 2015 selbstständig gemacht und ihre Leidenschaft umgesetzt. „Seitdem mache ich Marmeladen und sogenannte Curds“, erzählt Brielmayer. Letzteres sind Pasten, die an Kompott erinnern. Die Sorten sind ganz verschieden. Von der Variante Mango, Kokos, Mandeln bis zu Cassis, Zitrone, Mandeln ist einiges dabei.

Nach der kleinen Stärkung geht es zur Profikünstlerin. Am Stand von Nicola Keysselitz ist einiges los. Die Besucher schauen der Künstlerin beim Modellieren zu.

Keysselitz formt Figuren aus Fondant und ist damit so bekannt, dass sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz regelmäßig für Workshops gebucht wird. Bei dem Besuch des SÜDKURIER am Stand der Künstlerin, ist sie gerade dabei, die Arme eine Figur zu formen. Da heißt es rollen und schnippeln.

Damit der Arm später an der Figur hält, verstärkt ihn die Künstlerin mit einem einfachen Draht. Diesen schiebt sie von oben in Richtung Hand.

Keysselitz hat auch Tipps für Anfänger parat. „Ich rate jedem, der mit der Arbeit mit Fondant beginnen möchte, einen Kurs zu machen. Es kann sehr viel schief gehen.“ Beispielsweise dürfte man Fondant nicht in Kombination mit Sahne verwenden, da sich das Material dann auflöst. „Ansonsten heißt es: ganz viel ausprobieren und auch den Fondant wechseln. Denn jeder kommt mit einem anderen Fondant zurecht“, sagt die Künstlerin.

Der richtige Gesichtsausdruck braucht Zeit

„Mittlerweile weiß ich genau, was ich hier mache. Deswegen fällt es mir auch leicht“, sagt die Künsterin. Eine Schwierigkeit gibt es aber auch für sie: der richtige Gesichtsausdruck. „Ich liebe es, die Figuren zum Leben zu erwecken und zum Lachen bringen. Bis ich da die richtige Mimik finde, kann es schon einmal dauern.“

Auf der anderen Seite der Messehalle ist der Stand von Frank Bendig und seiner Frau aufgebaut. Die Freundinnen Irina Banerjee und Natalie Schmidt wollen dort Spritzbeutel erstehen. Mit diesen lassen sich Torten beispielsweise mit Sahne oder Schokolade verzieren. „Wir backen gerne und sind hier, um uns mit Backartikeln auszustatten“, erzählt Banerjee.

Und die junge Frau darf den Spritzbeutel auch direkt testen. Zur Demonstration wird dieser mit Kartoffelpüree gefüllt. „Es geht ganz einfach“, sagt Banerjee und lacht.

