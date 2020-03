Wegen schweren Bandendiebstahls in drei Fällen und einem vorsätzlichen schweren Bandendiebstahl haben sich vier Männer vor dem Amtsgericht Tettnang zu verantworten gehabt. Sie hatten laut Anklage Kupferteile und -verkleidungen im Sommer 2017 vom ehemaligen Kinderkurheim Hallberger Haus in Berg oberhalb von Kressbronn gestohlen und bei Schrotthändlern in der Region verkauft.

Kupfer stammt von ehemaligem Kinderkurheim Hallberger Haus

Entdeckt habe man das Kupfer auf dem Dach des Hallberger Hauses zufällig bei einer Pause auf einem Aussichtsberg in der Nähe. „Es war ein gefundener Schatz“, sagte einer der Angeklagten. Im Inneren des Gebäudes hätten sie ebenfalls Kupferteile gefunden, die sie nur noch abtransportieren mussten.

Mitarbeiter eines Schrotthändlers berechnet Gewicht dank Schmiergeld doppelt

Immer abwechselnd sei man damit zu verschiedenen Schrotthändlern gefahren, damit es nicht so auffiel. Laut Staatsanwaltschaft erhielten die Diebe für das Kupfer rund 8500 Euro. Für ein Schmiergeld von 150 Euro habe ein Mitarbeiter an der Annahme das Gewicht doppelt berechnet, sagte der zweite Angeklagte aus. Nicht ganz klar war, wie oft der vierte Angeklagte beteiligt war. Er war nicht zur Verhandlung erschienen, gegen ihn wurde daher ein Haftbefehl erlassen.

Angeklagte teilen Erlös gleichmäßig auf

Den Erlös aus dem Verkauf des Kupfers teilten die Angeklagten gleichmäßig auf. „Wir teilten zu dritt, jeder die Hälfte“, rechnete einer vor. Beim vierten Diebeszug, der durch das Eintreffen der Polizei vereitelt wurde, waren zwei Männer am Hallberger Haus. Einer hatte lediglich das Fahrzeug für den Abtransport der Kupferteile zur Verfügung gestellt und war gefahren. „Mir war bewusst, dass da etwas Krummes läuft“, zeigte er sich geständig. Was für ihn finanziell bei dem Beutezug herausgesprungen wäre, wisse er nicht.

Gericht verhängt zwei Bewährungsstrafen und eine Geldstrafe

Am Ende verhängte Richter Peter Pahnke für den gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Diebstahl von Kupferteilen eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und eine weitere von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung. Der dritte Angeklagte, der die Rolle des Fahrers hatte, erhielt eine Geldstrafe von 1750 Euro wegen Beihilfe. Strafmildernd wirkten sich bei zwei der drei Angeklagten die frühzeitigen Angaben und Geständnisse aus. Alle drei haben ein Vorstrafenregister, das von Diebstahl über Betrug bis zur Körperverletzung reicht.

Keine ausreichenden Anhaltspunkte für Vorwurf des Bandendiebstahls

Im Gegensatz zu Andreas Bauer von der Staatsanwaltschaft Ravensburg sahen Richter Peter Pahnke und die beiden Schöffen keine ausreichenden Anhaltspunkte für den Vorwurf des Bandendiebstahls, für den das Strafmaß deutlich höher ausgefallen wäre. „Es müssen mindestens drei Beteiligte sein.“ Bei drei Fällen waren laut Aussage der Angeklagten nachweislich jeweils nur zwei von ihnen beteiligt.