Beamte wollten den Autofahrer, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, in Ravensburg kontrollieren. Der habe allerdings nicht reagiert, sei in Richtung Innenstadt geflüchtet und bei Rot über die Ampel gerast. Zu der Zeit waren laut Polizeibericht bereits mehrere Streifenwagen in die Fahndung eingebunden.

Der Flüchtende fuhr mit seinem Wagen über eine von der Polizei ausgelegt Nagelsperre. Trotz vier platter Reifen setzte er seine Fahrt fort. Die Beamten blockierten mit ihrem Dienstwagen daraufhin die Straße. Der 33-Jährige wollte das Polizeifahrzeug umfahren. Dabei prallte er mit seinem Wagen allerdings gegen die Leitplanke und den Streifenwagen. Der leicht verletzte Mann leistete Widerstand und weigerte sich, aus seinem Auto auszusteigen.