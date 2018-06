von Sandra Häusler

Die Vereine sind das Rückgrat des gesellschaftlichen Lebens im ländlichen Raum und ohne das Engagement dieser ehrenamtlich Tätigen würde das Leben in vielen Ortschaften gänzlich zum Erliegen kommen. Die Musik-, Sport-, Turn-, Feuerwehr- oder Narrenvereine zählen tausende Mitglieder und bieten vor allem auch Kindern und Jugendlichen viele Angebote. Aber immer häufiger sind Vereine gezwungen, ihre Eigenständigkeit aufzugeben und mit Vereinen aus der Nachbarschaft zu kooperieren. Der demografische Wandel, die Abwanderung der jungen Familien in die urbanen Zentren, ein immenses Freizeitangebot und gesamtgesellschaftliche Veränderungen im Internetzeitalter bringen althergebrachte Vereinsstrukturen ins Wanken.

So gab es auch mehrere Gründe, dass die Fußballvereine FV Walbertsweiler/Rengetsweiler (Wa/Re), SV Meßkirch 04, SV Kreenheinstetten-Leibertingen 1949 und der VfR Sauldorf 2013 eine Spielgemeinschaft im Juniorenbereich schlossen. „Zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses hatten alle vier Vereine Probleme, eigenständige Jugendmannschaften zu stellen, vor allem im oberen Juniorenbereich der A- und B-Jugend. So ist die Zusammenarbeit im großen Kreis erst entstanden“, erklärt Jan Schlachter, Jugendleiter des SV Walbertsweiler/Rengetsweiler. Aktuell kicken rund 100 Junioren von der A- bis C-Jugend in dieser Spielgemeinschaft und die sportlichen Erfolge nach der dritten gemeinsamen Saison untermauern die Richtigkeit des Zusammenschlusses. Durch die größere Breite der Kader konnte das Spiel qualitativ verbessert werden.

Die Spielgemeinschaft bringt einige Vorteile: Dazu zählt ein größeres Spielerpotential. Es gibt mehrere Mannschaften pro Altersklasse. Dadurch erhalten mehr Spieler die Möglichkeit zu spielen. Durch die Gemeinschaft bleiben mehr Spieler im Verein und alle können altersgerecht in ihrem Jahrgang spielen. Zu den Nachteilen zählen weite Anfahrtswege zum Training. Die Organisation bei vier Vereinen ist schwieriger unter einen Hut zu bekommen. Die Konditionen der Spielgemeinschaft wurden vor dem Zusammenschluss von den beteiligen Vereinen vertraglich fixiert. Basis des Vertrages ist auch die Aufteilung der Jugendmannschaften, sodass bei jedem Verein eine Juniorenmannschaft unter dem jeweiligen Vereinsnamen läuft. Die Trainingsorte sind auf dem Sportgelände des jeweils federführenden Vereins. Die Federführung wechselt jährlich von Verein zu Verein pro Jugendmannschaft.

Auch der Musikverein Aach-Linz, die Musikkapelle Großschönach und der Musikverein Herdwangen legten 2012 ihre bisherigen Jugendkapellen zusammen und gründeten eine neue Gemeinschaftsjugendkapelle. Für alle drei Vereine war es aufgrund der rückläufigen Zahl an Jungmusikern immer schwieriger, eine eigene, spielfähige Jugendkapelle zu erhalten. Der Musikverein Großschönach und der Musikverein Herdwangen hatten schon immer eine gemeinsame Jugendkapelle. Nach einigen, sehr harmonisch verlaufenen Vorgesprächen mit den Verantwortlichen aller drei Vereine, war Ende 2011 eine Kooperation beschlossen worden. Bereits beim Jahreskonzert 2012 der Musikkapelle Aach-Linz zeigte die gemeinsame Jugendkapelle ihr Können. Um der neuen Gemeinschaft Ausdruck zu verleihen, hatten sich die Jugendlichen mit „AlHeGro“ selbst einen Namen für ihre Jugendkapelle überlegt, der sich aus den Kürzeln der Mitgliedsvereine Aach-Linz, Herdwangen und Großschönach zusammensetzt.

Durch den Zusammenschluss entstand eine deutlich größere Kapelle, die den Jungmusikern durch die größere Besetzung ein breiteres Repertoire und das Spielen anspruchsvollerer Musikliteratur ermöglicht. Sobald die Jugendlichen auch in den aktiven Kapellen mitspielen, profitieren auch diese davon. Der einzige Nachteil durch den Zusammenschluss seien die weiten Wege zur Probe, gibt das Jugendleiterteam an. Das Jugendleiterteam besteht aus Martina Demmer von der Musikkapelle Großschönach, Nicole Stehle und Marcel Schiele vom Musikverein Herdwangen sowie Melanie Weishaupt und Werner Weishaupt von der Musikkapelle Aach-Linz. „Musik verbindet“, unterstreicht das Quintett. Aus diesem Grund wird alle vier Monate der Probenort gewechselt. Die gemeinsame Jugendkapelle ist sehr gut zusammengewachsen. Um den Zusammenhalt zu verstärken werden regelmäßig verschiedene Freizeitaktivitäten durchgeführt. Aktuell besteht „AlHeGro“ aus 47 Jungmusikern im Alter von 13 bis 21 Jahren. Dominik Hönig und Barbara Petersen, beide vom Musikverein Herdwangen, leiten die Jugendkapelle derzeit musikalisch.

In der Landwirtschaft sind der Agrarstrukturwandel und das einhergehende Höfesterben ursächlich, dass sich auf Verbandsebene immer mehr ehemals selbstständige Ortsgliederungen der Bauernverbände zusammentun. „Früher gab es in jedem Dorf viele Landwirte – und wenn man Glück hat, dann gibt es heute noch einen hauptberuflich bewirtschaften Bauernhof“, verdeutlicht Holger Stich, Bezirksgeschäftsführer des Badisch Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) die dramatische Entwicklung. Durch den Wegfall vieler Ortsverbände und die absolut rückläufigen Mitgliederzahlen sieht er die Bedeutung des Dachverbandes nicht gefährdet. Wichtig ist ihm, dass in den neu geschaffenen Einheiten die ehrenamtlichen Strukturen und damit die Verankerung im Ländlichen Raum aufrechterhalten werden. Zuletzt schlossen sich im Linzgau die BLHV-Gruppierungen aus Pfullendorf, Illmensee und Herdwangen zum Ortsverband „Oberer Linzgau“ zusammen und bei der Gründungsversammlung votierten alle Landwirte für die neue Struktur.

„Es wird weitere Fusionen geben“

Der Grund für die Zusammenschlüsse ist maßgeblich der Strukturwandel in der Landwirtschaft. Waren früher noch mehrere Landwirte im Haupterwerb in einem Ort tätig, so ist man heutzutage oftmals froh, wenn man noch einen Haupterwerbslandwirt in einem Dorf findet. Um hier jedoch die Kommunikation und die politische Interessenvertretung auf Gemeinde- bzw. Verwaltungsebene sicherstellen zu können, ist es erforderlich, dass ein gemeinsames einheitliches Auftreten erreicht wird. Dies funktioniert eben dann durch Vergrößerung des Einzugsgebietes des neuen zusammengeschlossenen Ortsverbandes.

Haben Sie einen Überblick über die Zahl der Fusionen und der Ortsvereine?

In den letzten drei Jahren wurden etwa acht Fusionen umgesetzt. Die Zahl der Ortsvereine sankt dadurch von 68 auf rund 60. Bereits in der Vergangenheit hat es aber Zusammenschlüsse gegeben, derzeit fusionieren im Wesentlichen Ortsvereine, die bislang noch keine Fusion hinter sich hatten.

Wird dieser Trend aus Ihrer Sicht anhalten oder sind Kooperationen für das Überleben des Verbandes notwendig?

Wir gehen davon aus, dass dieser Trend anhalten wird und noch die nächsten Jahre Fusionen stattfinden.

Welche Nachteile sehen Sie in solchen Fusionen und welche Vorteile?

Die Vorteile der Fusionen überwiegen die Nachteile. Der Verein wird wieder präsenter. Regelmäßige Versammlungen mit ordentlichem Besuch machen allen Beteiligten sehr viel mehr Spaß. Es kann wieder mehr erreicht werden und an Sachthemen besser diskutiert werden, da hier nicht mehr der Eindruck erweckt wird, es gehe lediglich noch um Einzelinteressen. Die Nachteile sind eventuell, dass oftmals auch Traditionen verloren gehen und ein Stück Erinnerung und „alte Zeit“ stirbt.

