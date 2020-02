Bermatingen-Ahausen vor 1 Stunde

Verdacht auf K.o.-Tropfen: Medizinische Notfälle nach Nachtumzug in Bermatingen-Ahausen

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach dem Nachtumzug in Bermatingen-Ahausen hat es laut Polizeibericht in der Nacht zum Samstag medizinische Notfälle gegeben. In mindestens drei Fällen bestehe der Verdacht, dass Besuchern der Fasnetveranstaltung K.o.-Tropfen verabreicht wurden.