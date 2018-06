Bill Clinton, Johnny Depp und Kate Winslet tun es, Julia Roberts und Millionen Inder: Sie essen kein Fleisch, ernähren sich vegetarisch oder sogar vegan. Nach einer Schätzung des Vegetarierbunds Deutschland (Vebu) leben in Deutschland rund 7,8 Millionen Vegetarier und 900 000 Veganer, Tendenz steigend. Veganer lehnen nicht nur Fleisch und Fisch ab, sondern auch Eier, Milchprodukte, Honig und sonstige tierische Produkte wie etwa Leder. Sie verzichten auf Kosmetika, Waschmittel und Haushaltsreiniger, die an Tieren getestet wurden oder Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs enthalten.

Was früher nur in Reformhäusern oder Bioläden zu haben war, führen mittlerweile auch Supermärkte: Tofu, Seitan, Bulgur, Hafermilch, Quinoa, vegetarische Brotaufstriche. Es gibt vegetarisches Hack und Frikadellen auf Soja-Basis. In veganen Lokalen wie dem „Ess Kultur“ in Überlingen und Konstanz werden Gerichte wie frischer Mangold mit marinierten Tofuwürfeln oder afrikanischer Gemüsetopf mit Vollkornreis serviert. Die Burgerkette McDonald's eröffnete 2014 sogar ein vegetarisches Restaurant, allerdings nicht in Europa, sondern im indischen Amritsar. In Buchhandlungen findet man etliche Veggie-Kochbücher. „Vegetarisch hat sich etabliert, jetzt werden vor allem vegane Kochbücher nachgefragt“, sagt Buchhändler Michael Schlageter aus Pfullendorf. Vor drei Jahren kam das erste Buch von Vegan-Koch Attila Hildmann auf den Markt: „Vegan for fun“ hat neun Auflagen erreicht.

Die Gründe, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren, sind unterschiedlich. Die einen sind religiös motiviert, andere wollen ohne tierische Fette gesünder leben und viele verzichten aus ethischen Gründen für die Umwelt, das Klima und das Wohl der Tiere auf Fleisch.

Der Fleischverzehr pro Kopf und Jahr liegt in Deutschland bei 60,3 Kilogramm, wobei Schwein mit Abstand am meisten konsumiert wird. Wie im „Fleischatlas 2014 – Daten und Fakten über Tiere als Nahrungsmittel“ nachzulesen ist, werden heute drei Viertel aller agrarischen Nutzflächen in irgendeiner Weise für die Tierfütterung beansprucht statt für die Produktion von Nahrungsmitteln für Menschen. Die Abholzung vom Amazonas-Regenwald steht im unmittelbaren Zusammenhang mit Viehweiden und dem Futtermittelanbau. Auch der Wasserbedarf für die Produktion tierischer Lebensmittel ist immens hoch. Bei pflanzlichen Lebensmitteln liegt nach einer Information des BLV (Bund für vegane Lebensweise) der Verbrauch pro Kilogramm zwischen 290 (Kartoffeln) bis 1650 Liter (Soja), bei Fleisch sind es 4300 (Huhn) bis 15400 Liter (Rind).

Angelika und Domenik Traub aus Sigmaringen-Laiz und Viola Hauser aus Wald sind überzeugte Veganer. „Für uns ist das keine Modeerscheinung, sondern eine Lebenseinstellung.“ Das Ehepaar Traub gründete die Vebu-Regionalgruppe in Laiz, weitere Regionalgruppen gibt es unter anderem in Stockach, Meersburg, Friedrichshafen, Konstanz, Ravensburg, Albstadt-Ebingen und Tuttlingen. In Überlingen trifft sich ein Stammtisch unter dem Motto „Vegan United“.

„Wir haben vor drei Jahren per Zeitungsinserat nach Gleichgesinnten gesucht und einen Veggie-Stammtisch ins Leben gerufen. Am Anfang waren wir zu fünft, jetzt kommen bis zu 45 Leute“, erzählt die 36-jährige Physiotherapeutin Traub.

Bei ihr war es das Schlachthaus-Video „Wände aus Glas“ von Paul McCartney, bei Hauser die Dokumentation „Earthlings“, die den Wendepunkt brachten. Das Tierleid, die Massentierhaltung und das hochindustrialisierte Töten von Tieren haben ihnen den Appetit auf Fleisch und Co. verdorben. „Ich will kein Fleisch essen und die Stresshormone aufnehmen, die ein Tier in Todesangst beim Schlachter ausschüttet“, sagt die 60-jährige Bankangestellte. Wäre es für sie eine Alternative gewesen, zum Flexetarier zu werden? So bezeichnet man Gelegenheitsvegetarier, die Wert auf gesunde Ernährung legen, Fleisch oder Fisch aber nicht grundsätzlich meiden. Also zum Beispiel kein Fleisch zum Billigpreis kaufen, sondern Bio-Fleisch direkt vom Erzeuger? „Auf keinen Fall, die Tiere werden genauso geschlachtet.“

Es sei ein Vorurteil, dass „vegan“ nicht schmecke und man ja gar nichts mehr essen könne. Domenik Traub: „Ich empfinde es nicht als Verzicht und mit Genussfeindlichkeit hat das gar nichts zu tun. Mir fehlen auch weder Käse noch Milchprodukte. So wertvoll, wie getan wird, ist Milch überhaupt nicht. Der Kalziumgehalt von Sesam ist sogar höher.

“ Im Tiramisu steckt Seidentofu statt Mascarpone, der Kuchen wird nicht mit Ei als Bindemittel gebacken, sondern mit Apfelmus oder Banane, anstelle von Kuhmilch stehen Soja-, Mandel- oder Reismilch auf dem Speiseplan. Wer den Geschmack von Ei imitieren will, kann mit Kala Namak würzen. „Seitdem ich mich vegan ernähre, kaufe ich bewusster und gezielter ein. Ich habe Idealgewicht, einen verbesserten Geruchs- und Geschmacksinn und stecke voller Energie. Außerdem koche ich viel abwechslungsreicher“, erzählt Hauser. Die vegane Küche sei nicht kompliziert, doch sich alleine und ohne Information darauf einzulassen, könne zu Enttäuschung führen. „Dann ist schnell das Urteil gefällt: Tofu ist fad.“ Belächelt zu werden macht ihr nichts aus. „Wenn mich jemand Grasfresser nennt, was schon vorkam, dann steh ich da drüber“, sagt Hauser.

