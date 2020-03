Im Landkreis Lindau gibt nach Angaben von Landrat Elmar Stegmann Stand Mittwochmittag zwei bestätigte Coronafälle. Es handelt sich dabei um einen zweifachen Familienvater aus Lindau, der mit seiner Frau und seinen Kindern sowie befreundeten Familien aus dem Bodenseekreis, Bayern und Freiburg in den Fasnetsferien beim Skifahren in Südtirol war. Das gab der Landrat bei einer Pressekonferenz bekannt.

Der 40-jährige Vater weist leichte Symptome auf und wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der Patient befinde sich in häuslicher Quarantäne, ebenso alle weiteren Familienmitglieder. „Wir nehmen die Infektion sehr ernst“, betonte Landrat Elmar Stegmann. „Wir handeln mit großer Besonnenheit und um die Infektionsketten zu unterbrechen, müssen wir schnell handeln.“ Die Frau des 40-Jährigen arbeitet am Bodensee-Gymnasium in der Mittagsbetreuung.

In der Mittagsbetreuung des Lindauer Bodensee-Gymnasiums arbeitet die Frau des positiv getesteten Mannes aus Lindau. Das Testergebnis der Frau steht noch aus. | Bild: Susanne Hogl

Ihre Testergebnisse sowie die Tochter, die in das Lindauer Valentin-Heider-Gymnasium geht, stehen noch aus. Der Sohn der Familie geht in eine Schule im Bodenseekreis. Vorsichtshalber wurde die Klasse des Mädchens mit insgesamt 26 Schülern und vier Lehrkräften unter 14-tägige Quarantäne gestellt. Gleiches gilt für die 33 von der Mutter betreuten Kinder in der anderen Schule und eine weitere Betreuerin.

Am Lindauer Valentin-Heider-Gymnasium wurde eine Klasse in Quarantäne geschickt und vier Lehrer : Ein Mädchen, dessen Vater positiv auf das Coroanavirus getestet wurde, ihre Mutter arbeitet im anderen Lindauer Gymnasium in der Mittagsbetreuung. Die Testergebnisse von Mutter und Tochter liegen noch nicht vor. | Bild: Susanne Hogl

Ebenfalls unter Quarantäne steht eine weitere Lindauer Familie, bei der die Schülerin aus dem Valentin-Heider-Gymnasium am Wochenende übernachtet hatte. Laut Michael Bauerdick, Leiter des Fachbereichs Gesundheitswesen beim Landratsamt Lindau, besteht auch für Kinder, die gemeinsam mit Schülern der betroffenen Klasse Unterricht in Fächern wie etwa Religion hatten, keine akute Ansteckungsgefahr. Diese Schüler müssen in den Unterricht gehen, so die Auskunft der Schulleitung. Eltern, die dazu Fragen haben, sollen sich an das Gesundheitsamt wenden.

Ein 15-jähriges Mädchen aus dem Westallgäu ist nach Angaben von Michael Bauerdick ebenfalls positiv auf Coronaviren getestet worden. Das Mädchen war mit ihrer Mutter und dem Freund der Mutter ebenfalls in Südtirol im Urlaub gewesen. Der Test bei der Mutter verlief negativ. Das Mädchen sowie ihre gesamte Familie steht nun unter einer 14-tägigen Quarantäne. „Wir nehmen die Fälle sehr ernst und werden die dynamische Situation weiter beobachten und dann entscheiden, wie wir mit geplanten Schulausflügen verfahren“ , so Landrat Elmar Stegmann bei einem Pressegespräch.