Die Corona-Krise wirbelt unser aller Leben durcheinander. Ob lustige, spezielle, seltsame Erlebnisse im Homeoffice oder kuriose Beobachtungen: Schicken Sie uns Ihre Bilder und Geschichten an friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de oder über das Feld „Rückmeldung an den Autor“ ganz unten, wir sammeln und lassen Sie auch an unserem etwas veränderten (Arbeits)leben teilhaben.

Bild: Sonja Bucher