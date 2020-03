Hier schreiben: Julia Blust, Christina Bömelburg, FabianeWieland, Katja Zwetschke (Redaktion Friedrichshafen), Jenna Santini und Stefan Hilser (Redaktion Überlingen), viele unserer freien Journalisten – und hoffentlich viele Leserinnen und Leser!

Cat content im Homeoffice

Die drei Katzen des Hauses finden Homeoffice toll. Sie freuen sich, 24/7-Ansprache einfordern zu können. Um ihrem Verlangen nach ungeteilter Aufmerksamkeit Nachdruck zu verleihen, belagern sie den „Arbeitsstuhl“ am Esstisch (der mit zwei Stuhlkissen aufgepolstert ist, da sonst im Homeoffice „Rücken“ droht).

Bild: Katja Zwetschke

Oder sie ziehen den Blick vom Bildschirm weg, indem sie sich auf dem Stuhl rechts im Sichtfeld platzieren und sich subtil, aber hartnäckig in Erinnerung rufen. Und wenn auch das nicht hilft, den Dosenöffner von der Arbeit abzuhalten, greifen sie zur radikalsten Methode und ko…. auf den Boden. Sorry, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war übrigens der Grund, warum ich mich am Montag zu spät in unsere Skype-Schalte einklinkte. Katja Zwetschke

Bild: Katja Zwetschke

Woche zwei: Verrückte Pressemitteilungen zum Start in den Montag

Eine neue Arbeitswoche, viel neuer Irrsinn wartet auf uns, daran haben wir alle keinen Zweifel. Die auf viele Homeoffices verstreuten SÜDKURIER-Kolleginnen und -Kollegen grüßen die Leserinnen und Leser da draußen. Die erste E-Mail des Tages ist eine Pressemitteilung und wirbt für einen Toilettenpapier-Rechner (wirklich), diese Erfindung soll gegen Hamsterhäufe wirken und freilich ist das Ganze mit einem Augenzwinkern gemeint. Wir sortieren für Sie diese Woche aber lieber die ernsthaften Nachrichten. Apropos Hamsterkäufe: Die Apotheke in Friedrichshafen-Fischbach begrüßt mit diesem Schild an der Tür – aus Gründen. Julia Blust

Bild: Blust, Julia

Hoffentlich bis bald!

Jetzt kommt es auf uns alle an: In einer fast menschenleeren Innenstadt in Lindau hat SÜDKURIER-Mitarbeiterin Susanne Hogl gestern dieses Schild entdeckt. Darauf ist auch ein Appell an uns alle zu finden: Jetzt kommt es darauf an, was wir daraus machen! Fabiane Wieland

Bild: Susanne Hogl

Andrà tutto bene!

Alles wird gut – andrà tutto bene. Das steht auf dem Zettel, den unsere Leserin Gisela Rehn an einer Haus-Eingangstüre in Unteruhldingen fotografiert hat.

Bild: Picasa

Einmal halb um den Esstisch – Feierabend!

Die Arbeitstage im Homeoffice sind auch nicht kürzer als gewöhnlich. Aber die Wege zwischen „Büro“ und „Daheim“ sind so kurz wie nur irgend möglich: einmal halb um den Esstisch gelaufen, schon hat man Feierabend und kann essen. Jetzt sollte eigentlich der Hauself auftischen... Aber der sitzt noch im Homeoffice. Katja Zwetschke

Bild: Zwetschke, Katja

Neue Blickwinkel bei der Redaktionskonferenz

Was Sie hier sehen, bedarf einer Erklärung: Es handelt sich um einen Screenshot der Skype-Konferenz der Überlinger Lokalredaktion. Oben: das Bein von Redaktionsleiter Stefan Hilser, unten: immerhin das halbe Gesicht von Volontär Timm Lechler. Beide sind derzeit im Homeoffice. Übrig sind rechts oben nun noch Redakteurin Jenna Santini und das Fenster hinter ihrem Schreibtisch. Sie arbeitet in der Redaktion in der Mühlenstraße. Morgen soll es wieder einen Versuch mit der digitalen Redaktionskonferenz geben. Vielleicht ergeben sich ja weitere neue Blickwinkel zwischen den Kollegen. Jenna Santini

Bild: Santini, Jenna

Schöne Grüße aus Kluftern: Toiletten haben wir!

Sonja Bucher ist die erste Leserin, die uns ein Foto schickt. „So einfach ist Werbung in Corona-Zeiten! :-)“, schreibt sie – das Schild hat sie am 13. März im Friedrichshafener Ortsteil Kluftern vor einem Lebensmittelgeschäft aufgenommen.

Bild: Sonja Bucher

Auf ins Homeoffice – zu spät kommen gilt hier nicht

Der Weg ins Büro ist nicht weit. Zwischen Dusche (ja, ist wichtig, sollten wir alle weiterhin benutzen) und Arbeitsplatz liegen zurzeit für die meisten SÜDKURIER-Mitarbeiter und viele andere, die im Homeoffice arbeiten, nur wenige Schritte. Immerhin hat die Tochter extra für den neuen Arbeitsplatz (im Zimmer der anderen Tochter) Bilder gemalt. Das sind übrigens Monster und keine Viren – auch wenn sie verdächtig danach aussehen! Julia Blust

Bild: Blust, Julia

Wir wollen vernetzen und verbinden

Wir wollen in dieser Zeit mehr denn je vernetzen und verbinden – und das über die Vermittlung von Hilfsangeboten bei #skverbindet hinaus. Haben Sie Kurioses erlebt, das Sie gerne mit uns teilen möchten? Dann schreiben Sie uns. Gewähren Sie uns und der SÜDKURIER-Leserinnen und -Lesern einen kurzen Einblick in Ihr Homeoffice, zeigen Sie uns Ihren veränderten Arbeitsalltag? Wir freuen uns über jeden Beitrag, der zeigt, wie Sie alle da draußen in dieser verrückten und fordernden Zeit leben und arbeiten. Abseits von Normalität, mit vielen kleinen und großen Hürden im Alltag.

Warum wir das machen? Weil wir verbunden bleiben wollen. Miteinander und mit Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern. Und das auch abseits des reinen Nachrichtenstroms, der derzeit vor allem aus „bad news“ besteht.