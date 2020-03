Der Weg ins Büro ist nicht weit. Zwischen Dusche (ja, ist wichtig, sollten wir alle weiterhin benutzen) und Arbeitsplatz liegen zurzeit für die meisten SÜDKURIER-Mitarbeiter und viele andere, die im Homeoffice arbeiten, nur wenige Schritte. Die Corona-Pandemie hat unser Leben in kurzer Zeit auf den Kopf gestellt. Das öffentliche Leben ist eingeschränkt, die Arbeitswelt ist eine andere.

Überlingen Tag eins nach der Schulschließung ist vorüber: Viele Grüße aus dem Home-Office Das könnte Sie auch interessieren

Wir wollen vernetzen und verbinden

Wir wollen in dieser Zeit mehr denn je vernetzen und verbinden – und das über die Vermittlung von Hilfsangeboten bei #skverbindet hinaus. Haben Sie Kurioses erlebt, das Sie gerne mit uns teilen möchten? Dann schreiben Sie uns. Gewähren Sie uns und der SÜDKURIER-Leserinnen und -Lesern einen kurzen Einblick in Ihr Homeoffice, zeigen Sie uns Ihren veränderten Arbeitsalltag? Wir freuen uns über jeden Beitrag, der zeigt, wie Sie alle da draußen in dieser verrückten und fordernden Zeit leben und arbeiten. Abseits von Normalität, mit vielen kleinen und großen Hürden im Alltag.

„Etwas breiter positioniert“ – das war am Sonntag an der Häfler Uferpromenade. Da waren Cafés und Restaurants noch geöffnet. | Bild: Blust, Julia

Stellen die Kinder Ihr Homeoffice auf den Kopf?

Und auch, wenn ihr Home ohne Office läuft und laufen kann, freuen wir uns über jede Anekdote und jedes Bildchen. Fenster putzen (ließ sich nun wirklich nicht mehr aufschieben), Gartenarbeit (endlich Zeit dafür oder eher „wenn‘s denn sein muss“?), Beschäftigungstherapie rund um den Haushalt? Oder Kinder, die zuhause alles auf den Kopf stellen? Und wenn Sie sogar beides verbinden müssen/dürfen/sollen – also Homeoffice und Kinder – dann werden die Anekdoten sicher von ganz allein kurios. Oder Sie haben am Ende einen Tipp für Leidensgenossinnen und -genossen? Dann immer her damit.

Meinung Das Corona-Tagebuch der Redaktion Radolfzell: Selbst die Stadträte müssen auf ihre Debattenbeiträge verzichten von Georg Becker Das könnte Sie auch interessieren

Warum wir das machen? Weil wir verbunden bleiben wollen. Miteinander und mit Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern. Und das auch abseits des reinen Nachrichtenstroms, der derzeit vor allem aus „bad news“ besteht.