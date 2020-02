Bodenseekreis vor 5 Stunden

Über Grenzen hinweg: Immer mehr Menschen am Bodensee pendeln zum Arbeiten in die Nachbarländer

Nach wie vor zieht es jeden Tag viele Deutsche in die Schweiz. So gingen im Jahr 2018 rund 20 200 Grenzgänger aus Deutschland zum Arbeiten in die Schweizer Kantone am Bodensee. Doch wie sieht es umgekehrt aus? Und wie entwickeln sich die Pendlerströme in Vorarlberg und Liechtenstein? Wir haben die Entwicklungen für Sie zusammengefasst.