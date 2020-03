In der Tiefgarage am Marienplatz ist am Montagnachmittag ein Auto in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Autofahrerin nach der Einfahrt in die Tiefgarage bemerkt, wie Rauch aus dem vorderen Bereich ihres Wagens aufstieg. Nachdem sie die Motorhaube geöffnet hatte, schlugen Flammen aus dem Motorraum.

Keine größeren Schäden am Gebäude

Eine über dem Fahrzeug angebrachte Sprinkleranlage löste unmittelbar aus, gleichzeitig kam ein Zeuge der Frau zu Hilfe. Durch die alarmierte Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort war, wurde das Feuer gelöscht. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Verletzt wurde niemand, der Schaden am Auto beläuft sich laut Schätzungen auf rund 5000 Euro. Die Decke des Parkdecks wurde verrußt, zu größeren Gebäudeschäden kam es bisherigen Erkenntnissen zufolge aber nicht. Das Parkhaus und Teile des Marienplatzes mussten vorübergehend gesperrt werden.

Ravensburg Marienplatz-Tiefgarage wird 18 Monate gesperrt: Hier können Autofahrer in dieser Zeit parken Das könnte Sie auch interessieren

2014 hatte ein in Brand geratenes Fahrzeug in der Marienplatzgarage verheerende Schäden angerichtet.