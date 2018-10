Der Wind lässt einige Stellen kräuseln, sonst regt sich auf der dunklen Wasseroberfläche nichts. Was sich darunter verbirgt, ist nicht sichtbar. Nur wenige Schritte in den Bodensee hinein und der Grund liegt für das Auge unsichtbar im Dunkeln. Welche menschlichen Spuren und Schätze dort zu finden wären? Julia Goldhammer, Martin Mainberger und Oliver Nelle sind dieser Frage nachgegangen, haben die Oberfläche durchbrochen und sich in der Tiefe auf die Suche gemacht. Für die drei Wissenschaftler bietet der Boden des Sees ein archäologisches Sammelbecken an Fundstücken.

See als archäologisches Sammelbecken

Die Erkenntnisse aus ihrer Forschung haben sie im Jahrbuch "Leben am See" in einem Betrag niedergeschrieben. Die Kreis-Chronik setzt in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf die Kulturlandschaft am Bodensee. Die drei Wissenschaftler gehen diesem Thema nach, nur eben unter Wasser. Die Aussage ihres Kapitels: "Wenn wir das Leben unserer Vorfahren verstehen wollen, müssen wir ins Wasser blicken."

Keramik, Metall und Knochen bleiben erhalten

Und das tun sie: Das Besondere an ihren Grabungen ist, dass im Wasser in den Sedimentschichten Materialien überlebt haben, die an Land längst zerstört worden wären. In mineralischem Boden bleiben Keramikreste, Metallgegenstände und sogar Knochen erhalten, wie die Forscher erklären. Im Seeschlamm und nassen Torf werde die Zersetzung durch Pilze und Bakterien derart gehemmt, dass organische Reste bis heute erhalten geblieben sind. Durch die feuchten Böden und Sedimenten konnte ein herausragendes materialkundliches Archiv geschaffen werden, freuen sich die Fachleute: So erzählen abertausende von Pfählen über das Leben der Bäume und frühe Praktiken in der Waldwirtschaft.

Dendrochronologe datiert unter Wasser gefundenes Holz

Dendrochronologe Oliver Nelle war bei der Forschung der Experte für Holz. Er forscht über Jahresringe und kann anhand von Holzresten das Alter der Funde bestimmen. So war es möglich, aufs Jahr genau datieren zu können, wann ein Steinzeitsiedler einen Baum mit der Steinaxt gefällt hatte

Nelle arbeitet zusammen mit Archäologin Julia Goldhammer für das Landesamt für Denkmalschutz, ihr Kollege Martin Mainberger ist ebenfalls Archäologe. Zusammen zeigen sie auf, welche archäologischen Spuren die Menschen im Flach- und Tiefwasser oder den Halden des Bodensees hinterlassen haben.

Prähistorische Siedlungen, Schiffswracks und Urzeit-Steinhügel

Besonders in den Flachwasserzonen, die durch Seekreidebänke und Schüttungskegeln aufgebaut sind, konnten zahlreiche Denkmale aus allen Epochen überdauern. So stießen Forscher auf Relikte der prähistorischen Dorfsiedlungen und Palisadenreihen, Fundamente von Vogeljagdhütten, zahllose Schiffswracks und die rätselhaften Hügel des Thurgauer Ufers. Mehr als 100 Steinhügel liegen hier etwa drei bis fünf Meter unter der Wasseroberfläche. Eine Analyse in den Hügeln geborgener Hölzer zeigte, dass sie der Jungsteinzeit 3600 bis 3300 Jahre vor Christus zugeordnet werden können. Warum haben Urzeit-Menschen die Steine aufgeschüttet? Keiner weiß es, nur eines ist sicher: „Die Steinhügel sind menschengemacht“, sagt Urs Leuzinger vom Amt für Archäologie des Kantons Thurgau.

Nüsse von Erdbeeren und einzelne Gartenerbsen überdauern Jahrtausende

Es ist nur ein Beispiel, welche Überreste aus Kulturlandschaften sich unter Wasser verstecken. Doch nicht nur greifbare Fundstücke wie Holz und Steine lassen die Vergangenheit erforschen. In ihrem Buchbeitrag berichten Julia Goldhammer, Oliver Nelle und Martin Mainberger, dass der Blütenstaub im Schlamm gezählt werden kann, um die Vegetation vor Jahrtausenden nachzuzeichnen. Dazu können Nahrungsreste, die in den Kulturschichten zu finden sind, genauso erhalten bleiben wie ein Kaugummi. Es finden sich Nüsse der Erdbeere oder einzelne Gartenerbsen, die unter dauerhaft nassen Lagerungsbedingungen über Jahrtausende überdauert haben.

Das Puzzle wird nie komplett

Stück für Stück ergibt sich durch die Arbeit der Forscher ein Bild der vergangenen Kulturen. Alles werden die Forscher aus den Überbleibseln im See nicht über die Bewohner am Ufer herausfinden. In ihrem Beitrag zum Jahrbuch "Leben am See" heißt es: "Es ist ein Puzzle, von dem zahlreiche Teile nie gefunden werden, da nicht alles erhalten blieb. Nicht nur ein Teil wird zum Schluss fehlen."

Buch "Leben am See" Die Ausgabe 2018 des Kreisjahrbuchs "Leben am See", herausgegeben vom Bodenseekreis und den Städten Überlingen und Friedrichshafen, widmet sich auf 400 Seiten schwerpunktmäßig der Kulturlandschaft am Bodensee. Neben dem Beitrag zu den menschlichen Spuren auf dem Grund des Bodensees sollen laut Pressemitteilung weitere Fragen beantwortet werden: Welche Bedeutung hatten und haben Klöster und Schlösser? Was erzählen uns kleine Kulturdenkmäler am Wegesrand über die Geschichte dieser Region? Und warum reden die Menschen am See so, wie sie es eben tun?

