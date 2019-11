Veröffentlicht am 11. November 2019

Welche Stoffe sind im Trinkwasser enthalten, die da eigentlich nicht reingehören? Die Bodenseewasserversorgung stellt jährlich tausende von neuen Spurenstoffen fest. Wir waren zu Besuch bei Michael Petri im Labor in Sipplingen und haben erfahren, wie Stoffe im Wasser nachgewiesen werden. Die rot-weiße Tonne markiert den Bereich der Wasserentnahme des Zweckverbands der Bodenseewasserversorgung im Überlinger See. Etwa 60 Wasserproben werden jeden Monat von Experten im Labor untersucht.| Bild: Archivbild: Wolfram Otlinghaus

Süßstoff gibt es in zuckerfreier Limonade, in Bonbons und in Ketchup – aber auch im Bodensee. Von dort landet der Spurenstoff im Trinkwasser. Momentan sind es nur etwa 17 Nanogramm pro Liter, eine winzig kleine Menge. Doch vor einigen