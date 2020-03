von Christiane Keutner

„Pack schlägt sich, Pack verträgt sich“: Diesen Spruch äußerte der 61-jährige Angeklagte aus dem westlichen Bodenseekreis vor dem Amtsgericht Überlingen. Damit wollte er den Tatvorwurf der körperlichen Misshandlung und Schädigung herunterspielen, wegen der er sich zu verantworten hatte.

Angeklagter soll Frau ins Gesicht geschlagen haben

Der Angeklagte soll im September 2019 einer Frau zweimal ins Gesicht geschlagen und sie dabei an Kinn und Wange verletzt haben. Beide Beteiligten seien erheblich alkoholisiert gewesen, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft.

36 Jahre lang arbeitete der Angeklagte in einem Unternehmen in Friedrichshafen, nun bezieht er Arbeitslosengeld II und teilt sich mit einer ebenfalls arbeitslosen Frau eine etwa 14 Quadratmeter große Wohnung. „Wir gehen uns ab und zu auf den Geist, aber ich habe sie nicht geschlagen“, sagte der Angeklagte.

„Sie hat mich, wie so oft, bis aufs Blut gereizt“

Doch wieso war Blut von seinem Finger am Gesicht der Frau? „Sie hat mich, wie so oft, bis aufs Blut gereizt. Dann habe ich auf den Tisch geklopft, dabei ist mein kleiner Finger aufgeplatzt. Danach habe ich mit flacher Rückhand eine Bewegung nach hinten gemacht, dann kam die Polizei.“

Keine Änderung der Wohnsituation

Auf engem Raum gehe man sich eben mal auf den Geist, sagte der Angeklagte. Er habe seiner Mitbewohnerin bereits das Frauenhaus empfohlen und auch gedroht, sie hinauszuwerfen. Jegliche Versuche, die Situation langfristig zu ändern und eine andere Wohnung zu bekommen, schlugen fehl. Die Bewährungshelferin hatte die Aussage des Angeklagten, er bringe seine Mitbewohnerin um, als „nicht unbedenklich“ eingestuft. Pflichtverteidiger und Angeklagter bezeichneten diese Äußerung dagegen als „nicht ernsthaft“.

„Wir kommen miteinander aus“

Richter Alexander von Kennel interessierte sich für das Leben in einer so kleinen Wohnung und verwies darauf, dass dem Angeklagten laut Sozialamt mehr Wohnfläche zusteht. „Sie schaut Fernsehen, ich spiele am Computer. Wir kommen miteinander aus“, meinte der 61-Jährige.

Die 40-jährige Betroffene bestätigte den Vorgang weitgehend, den der Angeklagte schilderte. „Wir haben gestritten, waren nicht derselben Meinung. Dann habe ich ihn ein bisschen genervt. Er hat auf den Tisch gehauen. Der Finger ist aufgeplatzt. Er wollte mich auch ein bisschen hauen. Er hat mich mit dem Handrücken gestreift.“ Sie sagte auch, dass sie „ein bisschen Angst gekriegt“ und deshalb den Notruf angerufen, sich dann aber entschuldigt habe.

Polizistin sagt vor Gericht als Zeugin aus

Die als Zeugin geladene Polizistin vom Polizeirevier Überlingen, die nach dem Notruf vor Ort war, schilderte den Zustand der Beiden: Die Frau hatte eine Verletzung am Arm und eine leicht blutende Wunde am Kinn. Ein Alkoholtest wurde verweigert und der Versuch, eine ruhige Gesprächsatmosphäre herzustellen, sei gescheitert. Sowohl die Adresse als auch die Beteiligten seien der Polizei nicht unbekannt.

Strafe: 100 Euro an Verein „Frauen helfen Frauen“

Richter Alexander von Kennel verhängte eine Auflage von 100 Euro zugunsten des Vereins „Frauen helfen Frauen“ in Friedrichshafen. Bezahlt der Angeklagte den Betrag, wird das Verfahren eingestellt. Dann gelte der 61-Jährige als unschuldig und der Vorfall habe keine Auswirkung auf seine Bewährung, erklärte der Richter.